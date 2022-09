Para Botella y García, de Air Europa, el mercado argentino “tiene una capacidad de recuperación increíble”

Diego Garcia y Bernardo Botella de Air Europa (Cristian Gastón Taylor)

La recuperación de la industria aérea luego de la pandemia sorprende a los propios directivos del sector, que no esperaban superar los números de 2019 para esta época, lo que ya lograron muchas empresas. Es el caso de Air Europa, la aerolínea española cuyo negocio principal hoy pasa por los vuelos que unen Europa con América Latina. Y que ya prevé incorporar 15 nuevas aeronaves para 2024.

De visita en Buenos Aires, Bernardo Botella, gerente de Ventas de la empresa y Diego García, director Comercial para América, compartieron su visión sobre el futuro del sector y el crecimiento del mercado para los próximos meses.

-¿Cómo fue la recuperación de Air Europa luego de la pandemia?

- Botella: En abril de este años tuvimos las aperturas de mucho países y el incremento de la demanda de viajes internacionales de forma muy potente. Al día de hoy, ya estamos vendiendo en cantidades más de lo que vendíamos en 2019. Hemos recuperado prácticamente todas las frecuencias en vuelos intercontinentales. Con lo cual, la pandemia es historia gracias a Dios. En los primeros cuatro meses realmente estuvimos bastante afectados, pero los tráficos ya están recuperados.

La demanda respecto al 2019 hoy está más fuerte. En agosto para nosotros es un mes que la demanda de vuelos a futuro baja. Y sin embargo, el diferencial de agosto 2022 con respecto a agosto 2019 ha sido espectacular. Desde el mes de mayo estamos vendiendo más que en los mismos meses de 2019; en la segunda parte del año hubo un estallido de demanda y recuperación de rutas. Hemos incorporado 10 aviones a la flota y eso nos ha hecho recuperar prácticamente la totalidad de los vuelos que teníamos, nuestras rutas históricas.

- ¿Y a qué atribuyen esta explosión?

- Había mucha gente que después de dos años no había podido visitar a su familia. El segmento VFR (visiting friends and relatives) es el primero que voló cuando se pudo. Cuando se relajaron controles y trámites, la demanda ha estallado.

- ¿Hay más demanda desde America Latina a España o al revés?

- Es más de acá para allá. Pero hubo un primer momento que estuvieron igualadas. Se nota que el corredor europeo está más fuerte que el corredor americano. Las frecuencias en el corredor de América del Norte a América del Sur no se han recuperado de la misma manera. El encarecimiento del dólar hace que la gente esté mirando más hacia Europa que hacia norte América.

Bernardo Botella, gerente de Ventas de Air Europa (Cristian Gastón Taylor)

- ¿Por qué se encarecieron los viajes en avión luego de la pandemia?

- Un factor es el incremento del combustible que a las compañías aéreas nos ha pegado muy fuerte y hemos tenido que subir las tarifas. En un contexto donde hay mucha demanda y se suben los precios, la demanda puede absorber esa subida, que es lo que pasa ahora. En el momento en que la demanda no sea capaz de absorber, los precios puede ser que bajen. Estamos en un contexto donde hemos podido repercutir ese incremento de costos tan potente que hemos tenido con el combustible, que ha sido bestial.

- ¿Cuándo creen que se van a estabilizar los precios?

- Estimamos que a mediano plazo. El precio del combustible de aviación ha subido más que el precio del petróleo porque hay un tema de capacidad de refino y de oferta y demanda. La demanda se ha reactivado mucho antes que la capacidad de refino. El diferencial que hay entre el precio del petróleo y el fuel de aviación se abrió mucho más que en otras épocas. Ese gap se va a ir reduciendo y en ese momento es posible que las tarifas bajen algo.

- ¿Qué peso tiene hoy América Latina para la compañía?

- Nuestra razón de ser como compañía es el transporte de viajeros entre Europa y América. Tenemos tres regiones España, Europa y América. Habitualmente nuestra principal región era España, pero desde hace algunos meses estamos vendiendo más en América en volumen que en España. La región cobra cada vez más peso. Nos ven como una mejor opción de precio-calidad, con aviones más modernos y servicio que no tiene nada que envidiar a las grandes compañías del sector.

Diego García, director Comercial para América de Air Europa (Cristian Gastón Taylor)

- ¿Planean aumentar frecuencias a América Latina o Argentina en particular?

- En este momento no, pero básicamente porque no tenemos más aviones. Hoy seguro que estaríamos volando más. Tenemos un vuelo diario a Ezeiza y 6 semanales a Córdoba. Ya veremos el futuro que nos depara, si el crecimiento lo hacemos vía frecuencias o ampliando rutas. Hay algunas rutas que no operamos en el continente que sería candidatas.

- A pesar del contexto complejo de la economía local, sigue en alza la demanda de viajes de argentinos a Europa.

- Nosotros desde Europa estamos siempre muy sorprendidos con las reacciones del mercado argentino por la resiliencia que tiene. Cuando vemos grandes subidas en la demanda pensamos ‘algo va a pasar’. Y efectivamente a las dos semanas hay una devaluación, un cepo, una prohibición de venta cuotas. Luego viene una gran bajada de 3 o 4 semanas y después va subiendo. Realmente es un mercado espectacular con una increíble capacidad de recuperación. Esto visto desde fuera, claro.

- Diego García: Hubo dos años donde la gente estuvo contenida de viajar. Y como fue estrepitosa la caída, luego vino una recuperación exponencial. Inflación hay en todo el mundo pero América ya viene con una gimnasia y la Argentina más. Es una región que no tiene problemas de energía con el impacto que tuvo en Europa. O que no tiene una guerra. Los latinoamericanos toman la decisión de viajar con más anticipación; cuando el europeo decide viajar en el corto plazo, tienen los vuelos llenos.

Estamos viendo también dos segmentos que se incrementan. La apertura de Europa a la mano de obra latinoamericana, con menos requisitos y papeles. Y gente que mandaba a sus hijos a estudiar a Norteamérica y que hoy van a estudiar a Europa.

Los directivos de la aerolínea europea destacaron la recuperación del mercado argentino (Cristian Gastón Taylor)

- Más allá de las restricciones de tipo financiero, ¿ven un mercado argentino más normalizado?

- Diego Garcia: Desde septiembre se eliminó la declaración, que era un trámite más. Pero el viajero que viene acá de visita, queda muy sorprendido porque cuando paga su tarjeta de crédito las cosas le salen el doble. Es una locura. Hoy todavía no es competitivo en esos términos. Es algo que venimos pidiendo al Gobierno: un dólar para el turista. A la Argentina le falta un poco de competitividad en precios para que se pueda usar la tarjeta de crédito. Un dólar turista para poder incrementar la llega de turistas europeos.

- ¿Qué expectativas tienen para 2023?

- Botella: Respecto a 2022 vamos a incrementar un 19% el número de asientos y vuelos en toda nuestras rutas de Europa y América Latina. En Europa se habla mucho de crisis y hay mucho miedo por la inflación y lo que pueda venir. La demanda sigue fuerte pero es posible que en algún momento se pare. Apostamos por incrementar el número de asientos en el mercado.

- Diego García: Vamos a tener un fuerte foco en el viajero corporativo y de business class, donde se ve una recuperación más rápido de este lado que en Europa. La compañía hizo una gran apuesta en su cambio de flota en la cabina ejecutiva con un asiento full flat.

- ¿Cómo afectó a la Argentina ser uno de los países que tuvo su mercado aéreo cerrado por más tiempo?

- Botella: Fue un impacto económico indudable que tuvimos todas las compañías. Pero más allá de eso hemos visto una recuperación muy fuerte. En el momento que fue abriendo hemos visto un incremento en la demanda espectacular. Se hablaba mucho de que los tiempos iban a cambiar y que las gente iba a viajar menos y de momento parece que no estamos ahí todavía.

- Diego García: cambian hábitos, pero las ganas de ser humano de trasladarse, conocer un punto lejano, su cultura, relacionarse con sus familia y amigos no mermó; después vas a tener más o menos posibilidades de acuerdo al desarrollo de las economías. La demanda está contenido porque no hay mas oferta. Hay destinos que no podemos recuperar porque no tenemos aviones, si no esa demanda seguiría creciendo.

