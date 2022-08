Travel Sale: hoy es el último día para aprovechar los descuentos para viajar por la Argentina y el mundo

El Travel Sale cuenta con diferentes ofertas para viajar dentro de Argentina como por el mundo

Travel Sale, el evento online de descuentos turísticos donde más de 40 agencias de viaje ofertan sus productos y servicios con promociones exclusivas y precios especiales para viajar dentro de la Argentina y en el resto del mundo, se acerca a su final.

Los organizadores del evento que tendrá lugar hasta el domingo 28 inclusive, indicaron a Infobae que en los primeros días del Travel Sale registraron la visita de 620.000 usuarios y más de 140.000 nuevos registros.

“Estamos muy contentos con esta nueva edición de Travel Sale 2022. En el primer día de la acción estamos teniendo un gran tráfico, tuvimos un 45% de incremento respecto al lunes anterior y un 40% más que un lunes normal”, dijo Dolores Silva, Planning, Revenue & Marketing Director Almundo.

Bariloche, uno de los destinos turísticos estrella de Argentina. (Crédito: Prensa Ministerio de Turismo y Deportes)

“Tuvimos gran cantidad de visitas en nuestra página web y físicamente en la agencia hubo un mayor movimiento que lo habitual en otras semanas fuera de la acción. La mayor cantidad de consultas fueron para reservas aéreas”, destacó por su parte Tufi Jozami, socio gerente de Portal Viajes.

“El Travel Sale es un evento que ayuda a dinamizar al sector turístico, generando un hito en lo que respecta especialmente la preventa de verano”, dijo Martín Ovalle, regional marketing head de Buquebus.

“Hacia el final de esta edición de Travel Sale el balance es muy positivo. Hubo mucha demanda de vuelos a Mendoza, Iguazú, Ushuaia, Miami, Madrid, el multidestino Madrid-Paris, San Andrés y Natal. También hay muchos viajeros que están aprovechando ofertas de hasta un 50% off en hoteles. Los destinos nacionales más pedidos son Mendoza y Ushuaia, en donde se pueden aprovechar las 6 cuotas sin interés”, señaló Magali Álvarez Howlin, gerente de Marketing de Volala.

“Notamos una tendencia a cerrar el viaje completo mucho más pronto que antes. Creemos que eso se dio por las ofertas, que dejaba a los hoteles y la asistencia en precios muy accesibles, pero también puede haber un factor de anticiparse a la inflación”, agregó.

En el Travel Sale también hay descuentos para viajar hacia Uruguay. (coloniaexpress.com)

El Travel Sale es ampliamente celebrado por las agencias de viajes, que están ofertando sus productos a precios especiales. Aquí algunas de las ofertas más tentadoras y destacadas del evento que durará hasta el domingo:

- Descuento del 20% más un travel voucher por USD 100 por persona en un tour grupal por Europa. El viaje consta de 17 días en los cuales se recorre el viejo continente y se visitan ciudades destacables como Roma, París, Madrid, Barcelona, Venecia, entre otras. El valor del viaje es de USD 3.115 por persona, e incluye los aéreos, alojamientos y desayunos todos los días, traslados, diferentes visitas y excursiones, guía y un seguro de asistencia al viajero, (Tip Travel).

- Río de Janeiro: Paquete de viaje de 9 noches en diciembre por $122.000. Incluye vuelo directo y alojamiento con piscina, solárium, sauna, gimnasio, centro de negocios y desayuno sin cargo. Precio por persona, (Despegar).

Río de Janeiro, uno de los destinos de playa favoritos de los argentinos. (EFE/ Antonio Lacerda/Archivo)

- Descuentos de hasta el 55% en alojamientos de San Carlos de Bariloche, una de las estrellas turísticas de Argentina. Dentro del evento pueden encontrarse diferentes ofertas que parten de los $14.782 pesos por noche.

- Descuentos de hasta el 25% en viajes a Mar del Plata y Tandil, con traslados en micro y alojamientos con desayuno incluido por dos noches a partir de los $16.200 pesos por persona.

- Paquete de viaje hacia La Habana y Varadero por 8 días y 7 noches desde $332.730. Paquete a Costa Rica por la misma duración desde los $362.575, (Atrápalo).

- Alquiler de automóviles en destinos internacionales: hasta un 50% off de descuento a través de Avis y Budget en México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En tanto Hertz ofrece hasta 15% off para Estados Unidos mientras que con Alamo se podrá conseguir hasta un 10% off tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, (Almundo).

Dentro del sitio de Travel Sale, los viajeros podrán encontrar una gran variedad de oportunidades que se ajusten a sus deseos de viaje con opciones de financiación favorables y descuentos.

“Es muy importante tener claro que esta es una acción realizada exclusivamente por agencias de turismo habilitadas, con toda la experiencia y profesionalismo que esto implica para tener el mejor viaje”, afirmó Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), organizadores del Travel Sale, dando seguridad a los usuarios de que estarán siempre trabajando con empresas registradas y legales.

