Travel Sale: cuáles son las mejores ofertas para viajar a Londres, París, Madrid y más destinos de Europa

Durante este tercer día del Travel Sale, las cerca de 45 agencias de viajes participantes siguen ofreciendo sus productos y servicios con descuentos, con opciones de financiación y más beneficios exclusivos. Las oportunidades seguirán disponibles hasta el 28 de agosto, tanto para destinos nacionales como para viajar por el resto del mundo.

“Es muy importante tener claro que esta es una acción realizada exclusivamente por agencias de viajes y turismo habilitadas, con toda la experiencia y profesionalismo que esto implica para tener el mejor viaje”, dijo Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), organizadores del Travel Sale.

Más de 40 empresas de viaje estarán ofreciendo sus ofertas hasta el 28 de agosto

En este contexto Infobae recopiló las mejores ofertas para viajar a Europa y los mejores productos para viajar por el mundo:

- Descuento del 16% en un viaje por Inglaterra, Escocia e Irlanda de 7 días que incluye diferentes actividades, excursiones, hoteles y transportes por $454.439 por persona, no incluye vuelo, (Almundo).

- Descuento del 15% en un paquete para conocer Europa y sobre todo Italia, con paradas en Londres, Bruselas, Ámsterdam y París, el viaje se completa con las tres localidades italianas de Aosta, Venecia y la capital, Roma. Este paquete de 13 noches, incluye los hoteles, los vuelos, las visitas, los traslados y cuenta con una asistencia al viajero por $889.229 por persona, (Pezzati Viajes).

- Descuento del 20% más un travel voucher por USD 100 por persona en el tour grupal, Maravillas de Europa. El viaje consta de 17 días en los cuales se recorre el “viejo continente” y se visitan ciudades destacables como Roma, París, Madrid, Barcelona, Venecia, entre otras. El valor del viaje es de USD 3.115 por persona, e incluye los aéreos, alojamientos y desayunos todos los días, traslados, diferentes visitas y excursiones, guía y un seguro de asistencia al viajero, (Tip Travel).

Todas las ofertas del Travel Sale están en la web del evento

- Descuento del 10% en un recorrido a través de la “Europa clásica”, este paquete incluye aéreos desde Buenos Aires, 11 noches con desayuno, alojamientos, visitas a Londres, brujas, Ámsterdam, París, Luxemburgo, Frankfurt y Múnich, además de los traslados, excursiones y asistencia al viajero por $941.299 pesos por persona, (Pezzati Viajes).

- Descuento del 23% en el paquete premium por Europa de 23 días. Este paquete incluye 21 noches de corrido recorriendo Inglaterra, Holanda, Suiza, Francia, Italia y España. Incluye todos los vuelos, traslados, hoteles con desayuno, excursiones con guías en habla hispana, almuerzos, cenas y asistencia al viajero con seguro Covid. Además de recorrer las más famosas capitales, este recorrido le permitirá conocer joyas de Europa como Lyon, la Costa Azul, Florencia y Volendam. El costo es de $1.320.234 por persona en base doble, (De Turista).

Londres, París, Roma, Madrid y más capitales importantes están dentro de los paquetes de viaje que se ofrecen para el viejo continente durante el Travel Sale. (REUTERS/Hannah McKay)

Otras ofertas hacia destinos internacionales:

- Descuentos de hasta un 60% off en Cruceros hacia Brasil partiendo desde Buenos Aires, (Almundo).

- Rebajas de hasta un 30% off en Miami y de un 10% off en Disney, (Almundo).

- Vuelos desde Buenos Aires hacia Miami ida y vuelta en American Airlines desde $202.000, (Despegar).

- Paquetes de viaje hacia La Habana y Varadero por 8 días y 7 noches desde $332.730. Paquete a Costa Rica por la misma duración desde los $362.575, (Atrápalo).

- Alquiler de auto de destinos internacionales: hasta un 50% off de descuento a través de Avis y Budget en México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En tanto Hertz ofrece hasta 15% off para Estados Unidos mientras que con Alamo se podrá conseguir hasta un 10% off tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, (Almundo).

“Sin dudas los argentinos buscan en estas oportunidades ganarle al aumento de precios y asegurar sus próximas vacaciones. En este sentido, las medidas del dólar turista afecta no solo al Travel Sale sino a la industria en general. En este sentido, la compra inteligente por parte del usuario, y la anticipación también actúan como factores importantes al momento de decidir un próximo destino. Siempre con ingenio siempre se encuentran alternativas inteligentes para no dejar de viajar”, dijo Martín Romano, country manager de Atrapalo.

