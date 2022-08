Cautela en los bonos de la deuda tras los primeros pasos del nuevo equipo económico

El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

El dólar libre reaccionó a la baja mientras que las acciones y los bonos argentinos arrojaron cifras dispares ayer, un día después de que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara una serie de medidas que buscan encauzar la deteriorada economía.

Los bonos soberanos en dólares mostraron ligeras bajas de 0,6% en promedio, para contrarrestar las ganancias iniciales que alcanzaron el 2% para los títulos Globales con ley extranjera.

En este marco, el riesgo país medido por el banco JP Morgan subía siete unidades para Argentina, a 2.451 puntos básicos a las 17:20 horas, frente al nivel máximo reciente de 2.976 puntos registrado hace dos semanas.

Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un 0,8% en su promedio en pesos, encabezados por emisiones en moneda local, ya que las dolarizadas registraron tomas de ganancias intrahorarias, dijeron operadores a Reuters.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un marginal 0,1%, a 120.437 puntos.

Fuente: Rava Bursátil. Precios en dólares.

Por otra parte, entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street también se vio mayoría de números rojos. Grupo Galicia restó 2%, Tenaris bajó 4,4% e YPF cayó 2%, a 3,64 dólares. Tras presentar un promisorio balance correspondiente al segundo trimestre del año Mercado Libre ganó un 16 por ciento.

Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment, explicó que “el mercado arrancó relativamente bien y se fue desinflando con el correr de las horas, básicamente porque Massa planteó la jugada al revés de lo que históricamente estábamos acostumbrados: típicamente el ministro de Economía anuncia la bomba del ajuste, que después tiene que tener contención política. Ahora se le dio una contención política, pero no sabemos qué contenido tiene este ajuste. A la mañana el mercado esperaba algún cambio y no hay ninguno. El BCRA está operando como ayer, no salió ninguna comunicación nueva, ninguna normativa nueva. Y el horno no está para bollos, entonces el mercado se empieza a poner impaciente”.

Massa apuntó a medidas de austeridad fiscal, fortalecimiento de las reservas del Banco Central e impulso al comercio, en un intento por superar una profunda crisis financiera que golpea al país.

Este jueves el flamante ministro instruyó a los funcionarios de Hacienda a detener todas las nuevas transferencias temporales de efectivo del Tesoro para afrontar gastos del Gobierno.

“En vista de la elevada volatilidad política en el país, Moody’s espera un escaso apoyo general a las políticas de austeridad antes de las elecciones presidenciales de 2023, lo cual seguirá debilitando la capacidad del país de cumplir con las metas del FMI, especialmente en materia fiscal”, estimó Gabriel Torres, analista y vicepresidente senior de la calificadora de riesgos.

Una inflación galopante que podría superar el 80% este año, un banco central sin reservas, una fuerte emisión monetaria y presiones cambiarias, son los principales puntos que preocupan a los inversores.

El BCRA se desprendió de unos USD 960 millones después de siete sesiones consecutivas con ventas netas en el mercado

Por su parte, un informe de Goldman Sachs señala que “Argentina necesita una combinación de políticas más convencional y disciplinada para reequilibrar la economía, y eso implica, ante todo, establecer un camino creíble hacia la consolidación fiscal estructural y un tipo de cambio que pueda reflejar los fundamentos macro que requerirían una reducción audaz de la represión/controles financieros”.

“Los bonos por el momento ensayan una respuesta cauta al presentarse en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, al desinflarse durante la rueda, en un clima expectante por los detalles y avances concretos luego de los anuncios, ya que tras las apuestas iniciales se inclinan hacia el ‘ver para creer’”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Massa también dijo tras su asunción que lanzará un canje voluntario para vencimientos de deuda en pesos de los próximos 90 días, el cual finalizará el martes.

El BCRA vendió USD 150 millones

Mientras que el volumen operado recortó respecto de las anteriores dos sesiones, a USD 324,2 millones en el segmento de contado (spot), el BCRA finalizó su participación cambiaria del día con saldo vendedor de USD 150 millones, por cuanto aportó el 46,2% de la oferta. Unos 100 millones de dólares fueron destinados a pagos de energía y combustible, comentaron los operadores.

En las últimas siete ruedas, el BCRA acumuló ventas netas por USD 960 millones, en la racha negativa más amplia en dos años, cuando a lo largo de 17 ruedas de negocios el Central se desprendió de USD 1.551 millones entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2020.

“Hay presión devaluadora, pero el BCRA vende continuamente dólares, y lo hace por la balanza energética, por la importación de energía. Es difícil sostener el precio del dólar con la caída actual de reservas del Banco Central. Esa es la madre de todos los problemas”, dijo Paula Gándara, experta de Adcap Asset Management.

“Nuestra expectativa es que la autoridad monetaria acelere el crawling peg en un intento de reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y otros instrumentos para acceder al dólar en el país”, indicó Verisk Maplecroft en un reporte de mercado.

Tras los anuncios efectuados anoche por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, el dólar libre reaccionó con tendencia bajista este jueves. La divisa terminó ofrecida a $291 para la venta, con una caída de siete pesos o 2,3% respecto del anterior cierre.

No obstante, las paridades bursátiles del “contado con liquidación” y el dólar MEP subieron entre tres y cuatro pesos, a $292,67 y $285,71, respectivamente, según datos de Reuters. El dólar mayorista ganó 24 centavos, a $132,64, con una brecha cambiaria de 119,4% respecto del “blue”.

Con información de Reuters

