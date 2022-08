Descalabro financiero: cómo funciona el “rulo” que se usa en Uruguay para gastar dólares de las reservas argentinas

Las trabas cambiarias dejan intersticios que habilitan todo tipo de "rulos" que arbitran distintos tipos de cambio.

“Mientras el gobierno argentino intenta generar mecanismos para que los turistas extranjeros vendan sus dólares en el mercado formal al tipo de cambio financiero, existen plataformas y alternativas tecnológicas que ya permiten hacer esta operación. Se trata de herramientas que habilitan a los extranjeros a realizar consumos en el país con una tarjeta de débito prepaga, que realiza la conversión a pesos argentinos al valor del dólar financiero”.

Así comienza una nota de ayer del diario El País de Uruguay que refleja una de la estrategias de los miles de uruguayos que visitan la Argentina aprovechando el tipo de cambio favorable. Como destacó Infobae días atrás, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes del vecino país, sólo en junio ingresaron al país 50.000 turistas uruguayos y 77.000 “excursionistas” (personas que no pernoctan y regresaron en el día).

“Los usuarios pueden digitalizar sus compras en el país y se evitan la gestión con ‘arbolitos’, ‘cuevas’, o en el lobby del hotel para obtener el cambio en el dólar blue”, resumió El País.

Una de las alternativas preferidas por los uruguayos es Prex, una fintech que ofrece tarjetas prepagas Mastercard que toman sus pesos uruguayos o dólares a un tipo de cambio “contado con liqui”. Se trata de una startup cuyo 30% accionarios es del grupo brasileño Itaú-Unibanco. la tarjeta se saca en 24 horas.

Prexcard es una fintech que ofrece la posibilidad de contar con una tarjeta prepaga internacional

Prex no necesita tener asociada una cuenta bancaria y, a su vez, no se puede gastar un importe mayor al saldo disponible, ni financia cuotas. Se puede cargar en pesos uruguayos o en dólares y después se puede gastar en cualquier moneda del mundo, como cualquier tarjeta de débito internacional. La particularidad es que la misma tarjeta puede ser pedida en Argentina y que se puede transferir dinero de una tarjeta hacia la otra en un trámite digital de 3 pasos. Los uruguayos cargan, supongamos, 100 dólares en su tarjeta Prex uruguaya y, hete aquí el problema, esos dólares se transfieren automáticamente y con dos clicks a la tarjeta argentina computándose a un tipo de cambio de, por ejemplo, 290 pesos, por lo que pasan a tener 29.000 pesos en su tarjeta argentina.

Pero ahora, además, los Uruguayos descubrieron un “rulo” que les permita usar ese plástico en su país, lo que genera perjuicio para la alicaídas reservas del Banco Central. “Estamos regalando dólares”, aseguró a Infobae Santiago A. Sena, Profesor en el IEEM, Universidad de Montevideo, y co-autor de “El negocio de la grieta: cuando los acuerdos parecen imposibles”.

“Los uruguayos, como cualquier persona racional del mundo, usan el dólar blue. No son infrecuentes las anécdotas entre charrúas que tuvieron la idea de cambiar 2.000 dólares (que les fueron entregados por un arbolito en una bolsa de supermercado o de consorcio con 6 fajos de 100.000 pesos) comparándose jocosamente con ladrones de bancos. Nosotros nos acostumbramos al grotesco de que nuestro billete de mayor denominación equivalga a 3 dólares, pero no es muy normal para cualquiera que no sea argentino”, describe el argentino Sena desde Montevideo.

¿Cómo funciona el rulo?

El usuario captura el beneficio de arbitrar la brecha cambiaria argentina. Depositó USD 100 en la primera tarjeta, acto seguido transfirió ese saldo al segundo plástico -una tarjeta basada en la Argentina- y obtuvo $29.000 a cambio de su capital original, es decir, a un tipo de cambio “contado con liquidación”.

El siguiente paso consiste en usar esos $29.000 para hacer gastos en Uruguay. Al ser el segundo plástico una tarjeta argentina, se paga al tipo de cambio conocido como “dólar tarjeta”, hoy en torno a $240 por dólar. Es decir, puede comprar 20% más que si hubiera usado sus dólares directamente en Uruguay.

Simplificando, si de un lado entró con USD 100, del otro gastó USD 120,80. La diferencia la cubren las reservas del Banco Central de la República Argentina, ya que el dólar turista lo compran entidades financiera para cubris los consumos de sus clientes con tarjeta.

“Y los uruguayos tienen la tranquilidad de no andar con 3 kilos de billetes por la ciudad. El tema es que algunos uruguayos tuvieron la idea de probar la tarjeta Prex argentina… en Uruguay. Y funciona. O sea, el rulo es el siguiente: cargan 100 dólares en la tarjeta uruguaya, que transfieren a 290 a la argentina (29.000 pesos argentinos) y usan la tarjeta argentina para ir al supermercado, comprar pasajes de avión o ir al cine en Uruguay, pagando el dólar a 240. ¿Quién financia esos 50 pesos de diferencia entre cada peso gastado por un uruguayo en el supermercado del paquete barrio de Punta Carretas, en Montevideo? El contribuyente argentino” , resumió Sena.

Según comprobó Sena, en los comercios de Uruguay Prex para a dólar tarjeta, unos 240 pesos. El “rulo” es cargar la tarjeta uruguaya, transferir los fondos a la argentina y usarla en el país vecino.

“En un contexto de restricción de dólares, hemos decidido no sólo financiar las tarifas de los servicios públicos de los ricos, sino también las compras suntuosas de los uruguayos, que obtienen descuentos del 20 al 25% en sus compras a través de este rulo, producto de las constantes inconsistencias de nuestro marco normativo”, cerró Sena, profesor y licenciado en Filosofía con un Ph.D. en Management del IAE y ex Director de Emprendedores porteño.

Voceros de Prex confirmaron a Infobae que los usuarios que transfieren moneda extranjera a tarjetas basadas en la Argentina obtienen un tipo de cambio diferencial, aunque no respondieron cuál. A fechha de hoy, por la caída de la brecha cambiaria, ese precio se achicó a $259, dijeron. Todavía un 8% de ganancia para quien realiza el rulo, aunque supo ser mucho más alta cuando los dólares paralelos estuvieron por encima de los $300.

“Se puede transferir de Prex a Prex. Si contas con una PREX ARG y una PREX UY podes transferir”, confirmaron.

También confirmaron que al hacer compras en moneda extranjera con una tarjeta prepaga emitida en la Argentina ya el cambio no es diferencial: es el dólar tarjeta.

Por último, aseguraron que la empresa opera dentro de las normas de cada país en los que opera: “cuando se detectan operaciones con ese perfil que mencionas, se bloquea la operación”.

SEGUIR LEYENDO: