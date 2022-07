Tras su paso por Washington, Batakis se enfoca en implementar el ajuste fiscal para cumplir con el FMI

Kristalina Georgieva y Silvina Batakis

El Gobierno expresó su satisfacción por el resultado de las reuniones de la ministra Silvina Batakis con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los inversores de Wall Street y prometió poner en práctica las medidas para reducir el déficit de las cuentas públicas.

“Lo importante ahora es el foco en la capacidad de bajar el déficit fiscal”, indicó una calificada fuente oficial a Infobae tras el paso de 48 horas de Batakis por la capital norteamericana, en el que la ministra ratificó las metas anuales con el Fondo.

Tras el primer diálogo presencial entre la ministra y la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, junto con el staff que lidera Ilan Goldfajn, las fuentes destacaron que se retomará el “el intercambio técnico y recomenzarán las reuniones virtuales” con los encargados del caso argentino en el organismo multilateral, luego del parate producido por la renuncia del ministro Martín Guzmán.

Al respecto, el ex director de la Argentina ante el Fondo, Héctor Torres, dijo a Infobae: “Una conversación presencial con Kristalina Georgieva puede ayudar a establecer una relación personal. Pero me parece que Batakis encontró muy poca receptividad para el pedido de recalibrar metas. Seguramente sus interlocutores le preguntaron cómo piensa el gobierno recalibrar las medidas de ajuste fiscal y monetario originalmente previstas en el programa”.

“Creo que allí la cosa se debe haber complicado; por dos razones. En primer lugar, porque es difícil que Batakis haya tenido una respuesta convincente para esa pregunta. En segundo lugar, porque cualquier respuesta que pudiera haberles dado enfrenta un problema de credibilidad. Batakis no está en condiciones de tomar compromisos porque el gobierno no está en condiciones de ejecutarlos. Mientras ella no tenga un endoso explícito y firme del poder real, léase de Cristina Kirchner, nadie le va a hacer concesiones. El ABC de toda negociación es no entregar nada si la otra parte no tiene capacidad de tomar compromisos (creíbles)”, señaló Torres, quien representó al país en los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

Cualquier respuesta de Batakis sobre el cambio de metas enfrenta un problema de credibilidad; ella no está en condiciones de tomar compromisos porque el gobierno no está en condiciones de ejecutarlos (Héctor Torres)

Más allá de las especulaciones que predominan en Buenos Aires en torno del futuro del gabinete nacional, Batakis se focalizó en intentar cambiar el malhumor de los funcionarios e inversores privados por la aceleración de la crisis financiera y cambiaria desde el mes pasado, a raíz de la pelea dentro del oficialismo. Los ejecutivos de Wall Street valoraron su tono amable y sus respuestas sinceras, pero quieren ver si puede ejecutar su plan de ajuste fiscal antes de volver a pensar en comprar bonos argentinos.

La pelea por los dólares frescos

En paralelo, el mes próximo comenzará la revisión formal de las metas del segundo trimestre del acuerdo con el FMI, que permitirán el giro de nuevos recursos al país por unos USD 4.000 millones para evitar caer en default y seguir recibiendo recursos del Banco Mundial, mientras sigue trabada la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la pelea entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la entidad, Mauricio Claver-Carone, instigada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien deseaba ocupar esa poderosa silla en Washington.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.

Tras los dichos de Claver-Carone en el Wall Street Journal, en los que aseguró que no están dadas las condiciones para otorgarle nuevos créditos al país –pese a que es el directorio del banco el que aprueba y ejecuta la estrategia para cada país y no solo su presidente- un ex funcionario argentino ante el BID afirmó: “Se puso duro el hombre; es un irresponsabilidad enorme de Argentina el hecho de torearlo cuando el Gobierno no tiene balas en la cartuchera y tiene que pedir dólares como sea”.

El funcionario colocado por el ex presidente Donald Trump, cuya remoción pidió el presidente Fernández en la Cumbre de las Américas de este año en Los Ángeles, “está convencido de que la Argentina es uno de los que está impulsando la investigación en su contra” por supuestos manejos irregulares en el BID, pese al escaso peso específico del Gobierno en la arena internacional, aunque cuenta con el 11,3% de los votos de la entidad.

“Y mientras Carone piense que la Argentina quiera su cabeza, el staff del banco no va a desembolsar un solo dólar aunque ya haya sido aprobado por el directorio, debido a su particular manejo del banco”, aclaró la fuente.

Por esta razón, Batakis solo pudo entablar contacto con el representante argentino ante el banco, Guillermo Francos, cercano a Béliz, quien por ahora sigue a cargo del manejo de los préstamos del BID y del Banco Mundial, hasta que el Palacio de Hacienda o la Jefatura de Gabinete puedan tomar esa codiciada caja de los únicos dólares frescos que recibe el país en la actualidad.

