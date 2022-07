Encuesta: el 54% de los trabajadores cree que en el futuro el mundo laboral será mejor y balanceado con la vida personal

El 65% de las personas relevadas está convencida de que el mundo del empleo va a ser “totalmente diferente” en 10 años (Gettyimages)

El 54% de las personas trabajadoras de Argentina cree que el mundo laboral “va a mejorar” en el futuro, el 32% piensa que “no va a cambiar tanto” y el 14% opina que “va a empeorar” . En comparación con el trabajo tal cual se realiza hoy, el 65%, está convencido de que el mundo del empleo va a ser “totalmente diferente” en 10 años. Por otro lado, el 32% cree que va a ser “parecido al de hoy” y el 3% que va a ser “igual”. Los datos surgen de la encuesta “Cómo imaginás el trabajo del futuro” realizada por el portal de empleos Bumeran en base un relevamiento de 480 usuarios de la plataforma y a sus seguidores en redes

En ese marco, para el 34% de los participantes del estudio muchos puestos van a desaparecer “por la implementación de la tecnología y la automatización de muchas tareas”, mientras que de acuerdo al 26%, “va a cambiar porque muchas tareas se van a automatizar y otras van a resolverse de nuevas formas”.

En tanto, según un 15% de los encuestados, “se va a diversificar y cada vez se va a especializar más”, para otro 15% “se va a multiplicar y se van a demandar nuevos perfiles” y para el 10% “ya no va a haber horarios laborales y se va a trabajar por objetivos”.

La principal esperanza respecto al empleo del futuro es “poder disfrutar realmente de trabajar de lo que les gusta”, de acuerdo a lo mencionado por el 36% de los usuarios. Le siguen “poder trabajar desde cualquier lugar y viajar más”, con un 22% y “que las condiciones laborales mejoren” con el 18 por ciento.

“El poder trabajar de lo que nos gusta es un deseo cada vez más marcado en las distintas generaciones, principalmente en los más jóvenes. El trabajo ocupa un lugar tan importante en nuestras vidas, en cuanto al tiempo y las expectativas que uno deposita en él que a la gente ya no le da igual que le guste o no. Hoy las personas quieren poder disfrutar de su trabajo y de un ambiente laboral agradable”, explicó Carolina Molinaro, Head of Marketing regional de Jobint.

Respecto al temor más común, el 30% de los encuestados dijo que es que “aumente la precarización laboral”. En tanto, para el 21% es “no lograr adaptarse y quedar fuera” y para el 15% “convertirse en una especie de autómata que trabaja 24x7″.

El gran desafío del trabajo del futuro

El balance entre la vida personal y el trabajo es uno de los protagonistas de las conversaciones sobre el trabajo desde la pandemia y para los encuestados no va a dejar de serlo en el futuro.

De acuerdo a la encuesta, el 45% de los relevados cree que esa combinación “va a ser el gran desafío de los nuevos tiempos”. En la otra punta, para el 23% ese balance “va a mejorar porque se van respetar más los horarios y el derecho a la desconexión”. Mientras, para un 22% “no se va a trabajar por horarios sino por objetivos”.

¿Qué va a pasar con las personas trabajadoras? El 63% piensa que “van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos incorporando nuevas habilidades”, el 20% que “van a ser las protagonistas de la nueva era: el diferencial va a estar en el talento” y el 17% que “muchas van a quedar fuera del nuevo mundo”.

Con respecto a la relaciones laborales, el 50% cree que “van a cambiar pero el trabajo en equipo y las nuevas formas de liderazgo van a ser la clave”, el 36% que “van a encontrar nuevas formas como siempre que hubo cambios” y el 14% que “prácticamente van a desaparecer, las personas trabajadoras van a ser cada vez más autónomas y van a estar más aisladas”.

“El trabajo, tarde o temprano, va a cambiar y de eso no hay dudas. La clave va a estar en poder adaptarnos al mismo, como empresas y como personas trabajadoras, priorizando siempre el trabajo en equipo y el bienestar de los talentos, que son los que hacen posible el funcionamiento de las compañías”, afirmó Molinaro.

Consultados por lo que creen que va a pasar con el lugar de trabajo, el 41% lo imagina como “un híbrido entre la oficina y otros lugares”, el 36% como “cualquier lugar gracias a la posibilidad de realizar las tareas 100% de forma remota”, y el 13% como “espacios compartidos con personas desconocidas”.

