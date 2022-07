La importación de energía se llevó la mitad de lo operado en el mercado de cambios y el BCRA pudo comprar USD 10 millones

El Gobierno busca reducir la salida de divisas con nuevas regulaciones.

En otra sesión con escaso monto operado, por unos UDS 171,7 millones en el segmento de contado (spot) el Banco Central finalizó con saldo comprador también escaso, por unos 10 millones de dólares.

“El BCRA compró hoy casi 10 millones en otra jornada con fuertes pagos de energía, cercano a los USD 100 millones. Van varias ruedas con un relativo equilibrio y un saldo a favor de casi USD 90 millones en la semana”, precisó una fuente del mercado.

En lo que va de julio, la autoridad monetaria mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 645 millones de dólares. La autoridad monetaria acumula en lo que va de 2022 compras netas en la plaza mayorista por unos USD 1.197 millones, un monto que representa el 16,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.245 millones al 14 de julio de 2021.

Para quitarle incentivo a los consumos con tarjeta con proveedores del exterior, un segmento que está demandando unos USD 600 millones por mes, la AFIP informó que aumentará la percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales estipulada en la Ley 27.541 de Solidaridad Social para operaciones destinadas al consumo de dólares para viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasó del 35 al 45 por ciento. Esta medida no afectará a las divisas que se compren para atesoramiento, el llamado dólar “solidario”. Las adecuaciones en la percepción entran en vigencia este 14 de julio.

“El problema no son los dólares que se van por turismo, el problema son los que no entran, porque ningún turista te va a cambiar al oficial con una brecha del 120%. Lo que tienen que buscar es achicar la brecha, no paran de errar y pegarle siempre a la misma piedra”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

El economista Gustavo Ber aportó que “los operadores analizan las nuevas restricciones cambiarias, en busca de anticipar si serán suficientes o no -en cuyo caso podrían llegar adicionales a futuro- para lograr mejorar la dinámica del balance cambiario, crucial frente a la estacional menor oferta de divisas del segundo semestre. Luego del respiro reciente, se reactiva el reacomodamiento en los dólares financieros, a modo de reacción a las últimas medidas cambiarias junto a la incertidumbre externa e interna, lo que sigue inclinando a los agentes económicos hacia la búsqueda de refugio, y dicha demanda por cobertura se refleja en la elevada ‘brecha’”.

Otro punto a tener en cuenta es la reciente salida de depósitos en dólares, que menguan el nivel de reservas, debido a que la mayor parte de estas colocaciones se contabiliza como reservas en concepto de encajes, que es la diferencia entre estos depósitos y los créditos en dólares registrados en el sistema financiero local.

Los depósitos en dólares en efectivo del sector privado contabilizaban el pasado 21 de junio unos USD 15.635 millones, mientras que el 7 de julio -último dato disponible- alcanzaban los USD 15.209 millones, con una baja de unos 426 millones de dólares. Y lo encajes -que integran reservas brutas- disminuyeron USD 376 millones, desde los 11.760 millones a los 11.384 millones de dólares.

