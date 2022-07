Carlos Melconian: “El discurso de Batakis está hecho en el medio de la frágil tregua”

A días de conocer un nuevo dato inflacionario, correspondiente al mes de junio, Melconian apunta contra las últimas medidas que tomó la cartera económica: “Con las decisiones de hoy no se puede frenar el alza inflacionaria"

El Gobierno intentó dar el lunes por la mañana una señal a los mercados financieros con anuncios que van en línea con lo que pide el Fondo Monetario Internacional: recorte del déficit fiscal. Los inversores y empresarios tomaron la medida con cautela y el precio del dólar se calmó. Pero la pregunta que aparece ahora es hasta cuándo se mantendrá la tregua. Para el economista Carlos Melconian los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, no alcanzan por si solos y deben ir acompañados de señales políticas. “ El discurso de Batakis está hecho en el medio de la frágil tregua ” indicó el ex Director del Banco Noción.

A la espera de que las medidas logren apaciguar la crisis que golpea al país, y con el objetivo de llegar bien parados a las elecciones de 2023, el oficialismo busca cambiar la cara y darle todo el apoyo posible a la sucesora de Martín Guzmán. Sin embargo, melconian no esconde su duro pronóstico: “Para mí esto no se da vuelta. Desde el 15 de noviembre que empezó el durar y llegar de esta administración. Y es que está muy bien la sociedad argentina en término de olfato de elección. Vos pensá cómo sería hoy todo si hubieran ganado la elección del 14 de noviembre″.

En ese sentido, el economista criticó que el Gobierno ya esté pensando en 2023 cuando actualmente el país atraviesa una dura crisis en la que la suba del dólar, del riesgo país y una inflación que apunta al 80% plantean un complicado futuro. “ Están en otra cosa, si llegás, si no llegás, si aguantás y a la gente eso no le gusta. Yo personalmente me ocupo de hablar en la calle, yo no miro círculo rojo nada más . Cuando me reuní le transmití 100% mi mirada económica a Cristina. La sociedad empieza a entender el déficit fiscal, 8 millones de informales y que se abre una oportunidad de nuevo en Argentina”.

A días de conocer un nuevo dato inflacionario, correspondiente al mes de junio, Melconian apunta contra las últimas medidas que tomó la cartera económica: “Con las decisiones de hoy no se puede frenar el alza inflacionaria. Nosotros estamos en nuestra normalidad habitual, por más que te da vergüenza cuando ves los 10 países en el mundo que tienen esta inflación. No hay que decir que no si uno lo ve venir, pero tampoco hay que asustar. Nosotros estamos viendo muchas experiencias de Argentina con deterioro y estamos discutiendo esa dinámica. La pregunta es, ¿están haciéndose hoy el bocho de me presento a la elección?, voy a ser candidato, voy a la provincia, ¿cómo llegamos?, ¿qué pasa por esas mente hoy?”.

Pero más allá de esta firme postura, el economista dio su apoyo público para Batakis y dijo cuál cree que será su rol en la escena política. “Ella hoy recibe, por lo menos de mi parte, la derecha de que arranca. Hay veces que la situación está gastada y vos tenés que buscar un chivo expiatorio, tenés que pensar que Guzmán es hoy responsable de algo , donde algunos medios o fans saltaban si decías algo de Guzmán”, sostiene el especialista.

El visto bueno de Melconian se produce luego de que la Ministra anunció una serie de medidas que apuntan a garantizar el equilibrio fiscal y frenar la suba de los precios. A continuación un resumen de los ejes establecidos por las autoridades del Palacio de Hacienda en los próximos meses:

1.- Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga van a ser acordes con la proyección de caja real . “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo Batakis.

2.- Se mantienen las metas del acuerdo del FMI . “Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir”, dijo la funcionaria.

3.- Se garantizarán tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro : “Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo”, dijo Batakis.

4.- Creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos . La funcionaria rechazó la posibilidad de defaultear los bonos en pesos. “Descarto de cuajo esa posibilidad”, dijo.

5.- Se modifica la Ley de Administración Financiera . Todas los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia en sus gastos. Un sistema de cuentas únicas para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central. Se espera generar ahorros de $600 mil millones. “Vengo de la provincia de Buenos Aires donde el sistema de cuenta única funcionó muy bien”, recordó la ministra sobre su paso por la economía bonaerense.

6.- También se va a congelar el ingreso de personal al Estado , ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central. “El congelamiento es para todos”, remarcó.

7.- Se va a migrar el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía , a fin de homogeneizar las valuaciones, hoy distintas según las provincias.

8.- Cronograma de emisión de títulos: se va a respetar el cronograma establecido. “De ninguna manera está en duda que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en pesos. Tenemos todos los mecanismos para no defaultear la deuda en pesos”, enfatizó la funcionaria.

9.- Tipo de Cambio: el Gobierno entiende que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, por lo que no ve necesidad de que haya movimientos . La ministra dijo que el mercado informal es marginal y que los precios se construyen de acuerdo al tipo de cambio oficial. “El mercado informal son 3 millones de dólares por día mientras que el oficial son 1000 millones por día”, graficó la funcionaria.

10.- Energía: se abrieron los sobres de licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El viernes 15/07 va a estar disponible para toda la población el formulario para la segmentación de las tarifas. “Tenemos que llegar con el gas a todo el país para que exploten los sectores productivos”, prometió.

11.- Se va a reglamentar el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos. “Todo lo que ocurrió la semana pasada fue un abuso en los precios, son solo especulaciones, no tiene explicación técnica alguna”, enfatizó la ministra.





