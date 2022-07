Hernán Lacunza: “Cambiar al ministro no sirve para nada si no cambiamos la política”

El ex ministro de Economía del último tramo de la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, se refirió a la llegada de Silvina Batakis al gabinete de Alberto Fernández en reemplazo de Martín Guzmán y planteó que más allá de los nombres, el Gobierno debe modificar su política económica, de lo contrario el cambio de funcionarios “no sirve para nada”.

“Aunque tuviéramos a Messi y a Maradona conduciendo el país, igual existirían los problemas”. Con esta metáfora futbolera, Lacunza graficó la situación política de Argentina pero advirtió que en este marco la interna del Frente de Todos “es un agravante”. “Si ante cada encrucijada, el piloto quiere doblar a la derecha y la copiloto para la izquierda, toda solución se demora” , agregó.

Con la posibilidad de que tras la llegada de Batakis el Ministerio de Economía, el kirchnerismo presione para cambiar el rumbo de segmentación de tarifas que propuso Guzmán, el economista criticó que “repensar después de dos años y medio y empezar otra vez desde cero” demuestra “una inconsciencia de la gravedad de la situación que es deprimente” . “Los subsidios están mal focalizados, lo pagan los pobres con la inflación, es una transferencia pro rico”, opinó.

Con respecto a la mayor incidencia de Cristina Kirchner en la toma de decisiones, el ex funcionario de los gobiernos de Macri y de María Eugenia Vidal, expresó que “pesan” los “antecedentes” de su relación “con el sector productivo”. “La reputación de cada dirigente tiene importancia, pero más que las personas es el sistema, el cómo se toman decisiones”, remarcó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno haya demorado más de 24 horas en anunciar al reemplazante de Guzmán, “sin conferencia de prensa” y que “todavía no se haya podido conformar el gabinete producto de fracturas internas”.

“Los problemas se incuban”, no aparecen “cuando se detonan”. “Hace dos años venimos acumulando una inflamación de subsidios y ahora, con una inflación en 80% y el riesgo país en 2.600 puntos”, si el Poder Ejecutivo no modifica la política económica “no va a cambiar nada”.

En declaraciones a Todo Noticias, Lacunza dijo que está siendo “moderado” al hablar de una inflación del 80% para este 2022, pero explicó que teniendo en cuenta que el índice de precios de mayo fue de 5%, “anualizado es 80%”: “Es lo que está sucediendo, si no se toma nota y se sigue con lo mismo, ¿por qué se frenaría eso?, importan poco los nombres”.

“Es una situación delicada pero no inmanejable”, aclaró el ex ministro de Economía. “No estamos al borde de 2001, ni de 1989, pero hay cosas para hacer que no necesariamente son simpáticas”, planteó y citó como ejemplos: la segmentación de tarifas, las transferencias a empresas públicas, y la reducción de los planes sociales. “El antiinflamatorio es amargo, pero dejaste de inflamar. Cambiar al ministro no sirve para nada si no cambiamos la política” , enfatizó.

Luego de que este jueves el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro convocara a Horacio Rodríguez Larreta “a consensuar la estrategia productiva”, Lacunza se mostró a favor del diálogo entre oficialismo y oposición, pero advirtió que “si te invitan cada vez que hay problemas, parece más un abrazo de oso, una emboscada, que una invitación a un diálogo sincero y constructivo” .

También se refirió a los dichos de Juan Grabois, quien este miércoles reveló que Cristina Kirchner le confesó tiempo atrás que hay “riesgo de hiperinflación”. “Si dijo eso y después siguieron gastando, financiando con emisión durante un año y medio, la consecuencia es esta; yo dije que no estamos cerca del ‘89 siempre y cuando cambiemos”, concluyó Lacunza.

