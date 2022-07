El Banco Central tiene demasiadas urgencias para tan pocos dólares

Foto de archivo REUTERS/Agustin Marcarian

Esta vez el yuan, que subió 0,18% frente al dólar, evitó una caída importante de las reservas. El Banco Central tuvo que vender USD 90 millones a los importadores para pagar compras de energía y dar dólares a algunos sectores que están a punto de paralizar su producción por falta de insumos. Pero además habían caído el oro (-1,46%), el euro, el yen y la libra esterlina, que integran las reservas. El yuan representa 52% de las reservas argentinas.

De esta manera las reservas perdieron apenas USD 43 millones y quedaron en 42.274 millones a pesar de que el Banco Central vendió 90 millones en la plaza mayorista.

Hay demasiadas urgencias para tan pocos dólares. Además, en pocos días vencen USD 700 millones de pago de intereses de los bonos AL30 y GD30, entre otros, que van a golpear a las reservas.

La rueda mayorista, donde el dólar subió 19 centavos a $126,39, notó la ausencia de los exportadores y la presencia de los importadores a quienes le vendió escasos dólares porque el grueso de lo que entregó la autoridad monetaria -USD 90 millones- fue al pago de las importaciones de gasoil.

El Banco Central se convirtió en una máquina de combatir incendios porque salió al mercado a sostener a las Letras y Bonos que indexan por el CER (Boncer y Lecer) y logró que el Boncer 2023 suba 1,44% y el que vence en 2024, 3,21%. Pero no le salió barata esta operación porque tuvo que emitir $250 mil millones que engrosaron el circulante y hacen presión sobre la inflación. La cifra es estimada al comparar los montos que se negociaron en el día con los de anteriores ruedas.

El BCRA quiere que ese dinero lo absorban los bancos, cuando en realidad les cuesta hasta tomar plazos fijos porque no tienen demanda de créditos del sector privado y colocarle dinero al sector público no está en sus planes. Tienen demasiada exposición en activos del Tesoro.

Nadie quiere tener encima un bono del Tesoro. No por algo hablan del Riesgo Tesoro y lo igualan al Riesgo País. No hay que olvidar que los títulos indexados rinden, de acuerdo con el plazo, entre CER + 14% y CER + 17,5%. Así y todo, los ahorristas e inversores no quieren saber nada con estos títulos.

La aparición de más billetes incidió en la cotización del dólar paralelo, que aumentó $3 a $255. La fuerte caída de los bonos AL30D (-2,56%) y el GD30C (-1,48%) hicieron que suban los dólares financieros. El MEP avanzó $4,92 (+1,8%) y el contado con liquidación $4,04 (+1,5%) a $278,14.

Los bonos de la deuda externa no tienen piso. El derrumbe de precios hace ver que hay inversores que creen que van camino al default ante la falta de dólares para pagarlos. Bonos de alta incidencia en la ponderación del índice, como el GD35, perdieron 4,63% y el GD38 bajó 1,48%. De esta manera el riesgo país perdió 114 unidades (-4,4%) y cerró en 2.688 puntos básicos después de haber superado el techo de los 2.700 puntos.

La Bolsa siguió su recuperación. Se operaron $1.544 millones, un monto similar al del lunes, y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 2,57% en pesos y 1,1% en dólares. Los papeles de mejor comportamiento fueron BYMA (+9,09%) y Loma Negra (+6,03%), alentada por la demanda de materiales para la construcción que están reajustando con fuerza el precio y va a incidir en los balances.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- negociaron de nuevo un volumen elevado. Los inversores cuando compran estos certificados los pagan y cobran a precios del dólar contado con liquidación por eso son una cobertura contra lo que suceda en el futuro. Se operaron $ 4.729 millones. Los únicos certificados que subieron fueron los de Loma Negra (+4,6%) y Central Puerto (+3,3%). El resto terminó en terreno negativo.

Para hoy se espera que continúe la dolarización de las carteras. No hay productos que puedan competir con el dólar y por eso el Banco Central prepara una nueva suba de tasas.

