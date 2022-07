Tras la escalada del dólar, economistas afirmaron que los inversores extranjeros van a hacer pesar la incertidumbre en todos los mercados

FOTO DE ARCHIVO. Billetes de dólar estadounidense. Imagen tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS

Luego de que el dólar blue se disparara el lunes hasta el récord de los $260, en medio de un convulsionado mercado marginal que llegó a cotizarlo a $280, aunque con escasas operaciones, analistas del mercado consultados por Infobae afirmaron que lo que se puede esperar para la jornada de este martes es una mayor presión en los distintos tipos de cambio dado que no habrá feriado en Estados Unidos y los inversores extranjeros “harán pesar la incertidumbre” que se generó a raíz de la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía.

“Mañana con la reapertura de Wall Street podrían reanudarse la presiones alcistas en los dólares financieros ya que al igual que los locales, los operadores externos mostrarían serias preocupaciones por la dinámica política y económica, especialmente frente a los serios desequilibrios a administrar a corto plazo en el actual contexto de elevada incertidumbre y desconfianza”, dijo a este medio el economista Gustavo Ber.

En ese sentido, el director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, dijo a este medio que “el nerviosismo que se vio en el mercado financiero este lunes no contó con el acompañamiento de la incertidumbre que también deben tener los inversores en el exterior”. Por lo que consideró que “los extranjeros mañana van a hacer pesar esa incertidumbre en todos los mercados”.

Cabe destacar que con la renuncia de Martín Guzmán el sábado por la noche y la designación de Silvina Batakis para reemplazarlo al frente del Palacio de Hacienda, la city porteña tuvo este lunes una rueda de mucha presión e incertidumbre tanto para el dólar libre como para las variantes bursátiles.

La brecha entre los distintos tipos de cambio superó el 100%, en un contexto de incertidumbre financiera que llevó al dólar libre a alcanzar un nuevo récord histórico nominal.

La escalada que sobrevino a la renuncia del ex ministro Martín Guzmán, significó un aumento de $21 y del 8,7% en el primer día tras la crisis política que desencadenó la salida del funcionario.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del lunes con un saldo negativo de alrededor de USD 98 millones.

El Banco Central estuvo también muy activo en el mercado de dólar futuro, donde operó más de USD 2.000 millones para fijar precios y contener las expectativas de devaluación. La entidad estuvo más activa en los contratos con vencimiento en julio, donde se operaron nominales por USD 1.000,5 millones, y agosto (USD 339 millones), con alzas marginales de precios de 0,5% y 1,4%, respectivamente. Hay que considerar que estos contratos se pactan y liquidan en pesos, aunque atados a la evolución del tipo de cambio oficial.

Para el economista de Ecolatina, Juan Pablo Albornoz, los movimientos que se vieron en los dólares financieros y en el dólar libre son de situaciones de suma incertidumbre y poco volumen.

“Es imposible predecir la reacción que tendrán los mercados este martes. Dependerá más de qué clase de certidumbre o mayor incertidumbre pueda llevar el Gobierno y la nueva ministra no solo a los mercados sino a la economía en su conjunto. Solo se conoció un cambio de nombres: el trasfondo del problema no es un nombre sino la falta de poder político del ex ministro de economía para llevar adelante sus planes. ¿Tendrá los mismos limitantes la nueva ministra? ¿Qué cambios harán? ¿O es simplemente un enroque de nombres? No hay peor noticia para el mercado que la falta de noticias y de certidumbre. Seguramente la reacción de los dólares mañana dependa de esto”, analizó.

Foto de archivo: Un hombre observa una pantalla que muestra el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Argentina REUTERS

Asimismo, el economista Nery Persichini, de GMA Capital dijo a este medio que con mayor volumen a operarse el martes, “probablemente se pueda ver “una profundización del proceso de suba del dólar del lunes”.

En tanto, el operador financiero Christian Buteler dijo a Infobae que lo que hay que ver este martes es si se convalidan los precios que se registraron este lunes. “En el dólar lo que nos va a marcar el mercado el martes es el real valor del contado con liquidación. Creo que no hay mucha diferencia entre la actual ministra de Economía Silvina Batakis y Guzmán. Puede subir un poco el dólar pero tampoco deberíamos tener el salto que estamos viendo”, opinó.

Y agregó: “Creo que es un mercado que ha reaccionado de forma exagerada y entre este martes y miércoles encontraremos en el nuevo nivel de precios”.

Por último, Gustavo Neffa, director de Research for Traders dijo que Batakis “no es una ministra que traerá tranquilidad a los mercados” dado que no es lo que se esperaba.

“Tampoco los mercados estaban muy esperanzados que sea una persona que pueda reunir carteras bajo el paraguas de Economía y ser una ministra fuerte para llevar adelante reformas estructurales. Será clave a corto plazo mirar la evolución de los depósitos en dólares”, concluyó.

