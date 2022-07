Prat Gay se refirió a las peleas en la pareja presidencial: “Entró en una dimensión que creo que excede largamente a la gestión”

El ex ministro de Economia opino sobre las conversaciones entre el Presidente y su vice

El ex ministro de Economía de Cambiemos Alfonso Prat Gay se metió en la interna del Frente de Todos y señaló que las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner ya “exceden largamente a la gestión” y entraron en el terreno “de lo personal”.

En primer lugar, el ex funcionario señaló que, “teniendo en cuenta lo que fue el fin de semana de desconcierto absoluto y de tensiones y peleas”, es “positivo” que el mandatario nacional y la titular del Senado se hayan reunido este lunes por la noche en la Quinta de Olivos para cenar y conversar luego de haber protagonizado cruces políticos los últimos meses.

Al respecto, Prat Gay celebró que las máximas autoridades del país hayan decidido “dialogar sobre lo que quieren hacer” tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la designación de su reemplazante, Silvina Batakis, aunque aclaró que el efecto que pueda tener este encuentro dependerá de cómo se haya desarrollado el mismo.

“A mí me cuesta creer que eso termine bien después de haberla visto a Cristina el sábado tirándole los misiles que le tiró a Alberto Fernández, no solamente sobre cuestiones políticas, sino también sobre cuestiones personales, con lo del celular, o repitiendo varias veces lo de la lapicera, o riéndose de los furcios del Presidente. Entró en una dimensión que creo que excede largamente a la ideología y a gestión, y no sé si hay retorno de eso, no sé si con una cena alcanza” , analizó.

En este sentido, el ex titular del Palacio de Hacienda advirtió que “todavía le queda un año y medio al Gobierno” y aseguró que “si durante ese tiempo se siguen cascoteando como vienen haciendo hasta ahora, obviamente que las cosas van a empeorar”.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a conversar luego de meses de internas (Franco Fafasuli)

Durante una entrevista con Alejandro Fantino para el programa Animales Sueltos, que se emite por el canal América, Prat Gay opinó sobre la breve conferencia de prensa que brindó Batakis poco después de jurar al frente del Ministerio de Economía, y consideró que la flamante funcionaria “habló siempre en abstracto y con todas expresiones de deseos”.

En aquella ocasión, la reemplazante de Guzmán aseguró que, al igual que su antecesor, ella también cree “en el equilibrio fiscal” y en que el Gobierno tiene “que avanzar en ese sentido”, como así también ““lograr que la Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda”.

“Esa es una definición que después habrá que chequear con la realidad, porque entonces te preguntás para qué lo sacaron a Guzmán, o lo empujaron a que se fuera, si esas metas estaban bien, ¿no?”, cuestionó al respecto el ex funcionario de Mauricio Macri.

Para Prat Gay, lo que necesita el Gobierno “es un programa y una dirección”, y agregó que “cuando hay una dirección no es todo color de rosa, hay ganadores, perdedores y esfuerzos mayores o menores de unos y de otros”.

“Vos tenés todo una estructura detrás en el Ministerio que no cambia con los funcionarios, entonces tenés que saber cómo es su funcionamiento interno. Son estructuras que ya vienen con su propia inercia. No tenés tiempo que perder, tenés que salir a la cancha y jugar. Además, el equipo para el que entrás está perdiendo, porque claramente esa es la situación, y todos los reflectores están sobre vos. Ese es el contexto que tiene Silvina Batakis en este momento”, precisó.

Alfonso Prat Gay también habló sobre la nueva ministra de Economía (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otra parte, el dirigente de Juntos por el Cambio también defendió la gestión de Mauricio Macri al remarcar que “es un verso lo de los 100 mil millones de dólares” que el kirchnerismo dice que dejó esa administración, y consideró que hubo muchas medidas que no se pudieron aplicar en esos años porque el entonces oficialismo tenía “un tercio de los diputados y un quinto de los senadores”.

“Cada vez que queríamos sacar algo en el Congreso teníamos que acordar con el peronismo no kirchnerista y con los gobernadores, que obviamente pedían algo a cambio. Nada ilegal, pero te decían ‘mis diputados van a apoyar esto, pero si avanzamos con esto que le conviene a mi provincia’. Es la naturaleza humana”, detalló.

Por último, cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Centra de la República Argentina (BCRA) que se implementó en el 2012 y explicó que hasta ese momento la principal misión del organismo era “preservar el valor de la moneda”, pero después de los cambios “pasó a ser de todo tipo, como buscar el pleno empleo, la inclusión social”.

“A (el actual director de la entidad, Miguel) Pesce no le podés decir que baje la inflación porque le pusiste 58 objetivos más. Me parece que lo que hay que hacer es volver a una carta orgánica que garantice un Banco Central independiente que, si no cumple con bajar la inflación, podés echar al directorio”, propuso.





