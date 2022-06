Nicolás Pino sobre importaciones y falta de gasoil: “Seguimos engrampados siempre en lo mismo”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se refirió este lunes a los problemas del sector agrícola frente a la falta de gasoil y a las trabas a las importaciones que se agravaron en los últimos días. “Hoy estamos en el medio de un problema sin una solución real o concreta por parte de ningún funcionario. Da entre bronca y decepción esto porque estar sin una guía, dijo en declaraciones a CNN Radio.

“Hoy tendríamos que estar hablando contentos de que la Argentina sembró mas trigo, exportó más carne porque tenemos la capacidad de hacerlo y seguimos engrampados en siempre lo mismo teniendo la solución al alcance de la mano“, señaló.

Alguien dice que este problema lo causó el campo por sobre-estockearse. Cualquiera dice cualquier cosa y nadie se hace cargo

Más allá de la situación de los productores, Pino detalló que el problema del transporte complica y condiciona a todo el mundo. “En este país todo se transporta en camión, en base al gasoil. En cualquier momento vamos a volver a hacer los arreos a caballo y a llevar el grano en carreta”, aseguró el presidente de la SRA.

Pino también habló sobre la decisión del Gobierno de restringir más aun el acceso a dólares para las empresas que requieren importar. “Otro problema que se junta ahora, al cerrar las importaciones, es que muchos productos que se usan en el campo son importados. Cubiertas, fertilizantes, herbicidas, mucho se importa. Cierran las importaciones y seguimos encerrados en este círculo vicioso. Vendemos el producido con un doblar oficial a $120 y vamos a tener que reponer a $240; realmente es cerrar todas las puertas para que la Argentina en vez de producir más y mejor tienda a producir menos. Se va a poner muy difícil”, anticipó.

Protesta de transportistas por la falta de gasoil

“Tras cartón no podemos transportar lo que queremos vender; es realmente un desastre”, se lamentó. “Se toman medidas arbitrariamente desde un escritorio y no saben lo que se perjudica para afuera. Lo del gasoil es una mala medida tomada unos meses atrás, que achicó el porcentaje de biodiesel y pega más adelante. Esto de las ilimitaciones de importación va a causar un problema muy serio”.

El representante de la Sociedad Rural también señalo que no tienen respuestas de los funcionarios. “Hace un mes pedimos una reunión con el presidente de YPF para que nos diga que está pasando. Es la compañía más importante petrolera de la Argentina. No tenemos reunión. Prometen que vienen 12 barcos pero el problema no se resuelve y la necesidad es inmediata”, alertó.

Y advirtió que el enojo de los transportistas va en aumento a medida que pasan los días. “Nadie se hace cargo desde el Gobierno. Alguien dice que este problema lo causó el campo por sobre-estockearse. Cualquiera dice cualquier cosa y nadie se hace cargo. Siempre la negligencia pone la culpa en el otro. Esto es grave y hay que buscar una solución y lo mejor que pueden hacer es consultar a las personas o actividades que tiene alrededor”, concluyó.

