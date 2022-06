Pese a la suba de tasas, Ahora 12 sostiene el consumo con intereses por debajo de la inflación

La venta de electrodomésticos se sostiene por los programas de financiamiento Ahora 12

Pese a la fuerte presión inflacionaria -en mayo la suba de precios fue de 5,1% y acumuló un 60,7% en los últimos 12 meses, según el Indec- el consumo masivo y de bienes durables se sostiene de la mano del programa Ahora 12 cuya tasa subsidiada por el Gobierno es del 42% nominal anual (51,1% efectiva) y continúa debajo del índice general de precios de la economía. No obstante, economistas consultados por Infobae advirtieron que tanto el acotado límite de compra que ofrecen hoy los bancos para las tarjetas de crédito, sumado a la expectativa de una inflación que cierre el año por encima del 70%, son dos factores que limitarán el consumo de bienes durables en el segundo semestre de 2022.

A eso se le agrega la posibilidad concreta de que el Banco Central acelere en ese período el ritmo de devaluación, por lo que puede afectar también el consumo de quiénes utilizan los ahorros para adquirir artefactos para el hogar con el propósito de evitar que los pesos pierdan valor.

Cabe recordar que la Secretaría de Comercio Interior renovó en la semana los topes máximos de interés que los comercios pueden cobrarle al consumidor para cada plan de financiamiento vigente incluido en el programa Ahora 12.

Actualmente, la iniciativa de fomento al consumo y la producción nacional otorga la posibilidad de comprar en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas con tarjetas de crédito bancarias, con una tasa de interés inferior a la que se ofrece en el mercado. La medida incluye bienes y servicios en más de 30 rubros de producción nacional en todo el país.

El consumo del rubro indumentaria es uno de los que más crece en junio con Ahora 12, según la consultora Ecolatina (NA)

La Secretaría de Comercio Interior oficializó la readecuación de las tasas de interés para el programa, vigente en esta etapa hasta el próximo 30 de junio. De esta forma, la Tasa Nominal Anual (TNA) para los pagos en 3, 6 y 12 cuotas fijas pasa a ser del 42% nominal anual, mientras que para 18 y 24 cuotas fijas representa el 49%. Anteriormente, se ubicaban en 33% y 38% nominal anual, respectivamente.

De esta forma, las tasas de interés del Ahora 12 siguen muy por debajo de las del mercado, ya que un préstamo personal tiene un interés aproximado superior al 60% nominal anual y además cobra IVA sobre el cargo financiero y gasto de seguros.

“Pareciera ser que si bien se incrementó la tasa no es un desaliento al programa. Porque desgraciadamente la variación de precios hoy tiene un piso del 72% al año pero puede acelerarse al 80% este año. Además el plan Ahora 12 sigue teniendo el beneficio de la tasa subsidiada respecto de la tasa general del mercado que supera el 90% en el caso de una tarjeta de crédito”, dijo a Infobae el director de Focus Market, Damián Di Pace.

Sin embargo, advirtió que el mayor inconveniente no está en la tasa o el costo financiero sino que viene por el lado de los límites de compra de las tarjetas de crédito.

Los bancos no están dispuestos a ajustar los límites de compra de las tarjetas de crédito en función a una inflación del 70% u 80% para todo el año (Di Pace)

“Tenemos un Banco Central que promueve que los bancos terminen financiando la emisión monetaria con Letras y bonos y eso limita el incentivo al crédito privado. Los bancos no están dispuestos a ajustar los límites de compra de las tarjetas de crédito en función a una inflación del 70% u 80% para todo el año. Este es un condicionante importante para el consumo. Por más que tengan el Ahora 12, muchas familias no lo pueden usar porque no les da el tope de las tarjetas de crédito y los bancos no los ajustan”, analizó Di Pace.

En esa, la economista Yanel Llohis contó a este medio que si bien hay que considerar que las tasas del Ahora 12 tuvieron una actualización que podría afectar el consumo, dentro del programa “los artículos de línea blanca e indumentaria son los que más importancia tienen hasta el momento y no habría razones en principio para que eso cambie”.

Las tasas de interés del Ahora 12 siguen por debajo de las del mercado, ya que un préstamo personal tiene un interés aproximado superior al 60% anual

Cabe recordar que la actualización de este programa oficial se dio luego de que el Banco Central definiera un aumento de 300 puntos básicos de la tasa de política monetaria, que quedó fijada en 52% anual, con el propósito de “preservar la estabilidad financiera y cambiaria y reducir la inflación”.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go dijo a Infobae que “las tasas de interés siguen ubicándose muy por debajo de la inflación esperada”, por lo que esta última suba por parte del BCRA “no debería golpear tanto al consumo”.

Asimismo, consideró que “afecta más la inflación que la suba de tasas en lo que es el consumo porque la tasa real sigue siendo muy negativa y el que puede seguir consumiendo con Ahora 12 lo va a seguir haciendo”.

El mercado en junio

Según un relevamiento de la consultora Ecolatina, en los primeros 15 días de junio crecieron las ventas con el programa oficial Ahora 12, impulsadas por los rubros “indumentaria”, que registra un alza interanual de 248%; “Electrodomésticos”, con un incremento de 184%; “Muebles” con una suba de 143% y “Hogar” con un alza del 82 por ciento.

Fuente: Ecolatina

“Vemos que el programa mostró en las últimas semanas una muy buena performance, especialmente en rubros como indumentaria y electrodomésticos”, dijo a este medio Federico Moll, director de la consultora.

“Es difícil pensar que un aumento de tasas vaya a abortar esta recuperación del consumo, pero si no lo hace la tasa lo hará la política cambiaria del gobierno”, agregó el informe.

Y concluyó: “si las importaciones se frenan, el precio de los bienes transables aumentará en el proceso y eso le va a poner un techo a la recuperación del consumo”.

