¿Qué va a pasar con el consumo?: las ventas en supermercados y autoservicios tuvieron una caída del 4,7% en el AMBA

Un hombre compra en un supermercado en Buenos Aires, Argentina. Abr 17, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

Los altos índices de inflación mensuales, que en los últimos tres meses estuvieron por encima del 5% con un pico de 6,7% en marzo, ya comenzaron a impactar negativamente en el consumo. Durante mayo, la venta en supermercados y autoservicios tuvo apenas una variación de 0,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, en el caso de los comercios ubicados en la zona del AMBA, hubo un retroceso de 4,7%, de acuerdo a los números de la consultora Scentia.

El relevamiento se realizó a través del sistema de scanning (las lectoras de precios) de 2.800 supermercados de grandes cadenas y 19.000 autoservicios. “De acuerdo a lo que suponíamos, en la medida que nos acercamos a mitad de año, veríamos una posible desaceleración del consumo y, probablemente, en el segundo semestre comiencen a verse meses negativos”, explicó Osvaldo del Río, director de la consultora.

Continúa observándose una situación diferente entre GBA y el interior. La explicación a este fenómeno puede notarse en el movimiento turístico en los primeros cuatro meses del año, la recuperación de las economías regionales y una mayor demanda en zonas fronterizas (Del Río)

Los datos mostraron que el consumo masivo (alimentos, productos de higiene y limpieza) en general creció apenas un 0,4% en mayo, con una caída de 4,7% en el AMBA —en el caso de los autoservicios fue de 9,5%— y una suba de 4,4% en los comercios del interior del país . “Continúa observándose una situación diferente entre GBA y el interior, siendo este último el generador de indicadores positivos. La explicación a este fenómeno puede notarse en el movimiento turístico en los primeros cuatro meses del año, la recuperación de las economías regionales y una mayor demanda en zonas fronterizas (especialmente con Uruguay, Paraguay y Brasil)”, añadió Del Río.

Los resultados también muestran diferencias entre los tipos de comercios. Mientras que en las grandes cadenas el consumo cayó un 0,2% en el caso de los autoservicios (supermercados de origen asiático y locales de cercanía) tuvo un leve crecimiento de solo 0,9%. La explicación está en las diferencias entre las bases de comparación del año anterior: en mayo de 2021, autoservicios tuvo una caída de 7% y los supermercado un alza de 0,9 por ciento.

En los primeros cinco meses del año, el consumo masivo acumuló una suba de 5%

En los primeros cinco meses del año, el consumo masivo acumuló una suba de 5% en comparación con el mismo período del año pasado. En el caso del AMBA, hubo una caída de 2,2% y para el interior, una suba de 10,6 por ciento. “No podemos dejar de asociar a este cambio en las tendencias el efecto de la aceleración en los precios, llegando en mayo a superar los 60 puntos en comparación con el mismo mes de 2021 y ya sabemos el impacto que tiene esto en la capacidad de compra de la gente”, agregó el especialista.

¿Cuáles fueron los rubros que más cayeron en ventas durante el mes pasado? En el segmento de alimentos, las ventas bajaron un 4,3%, mientas que en productos de limpieza de la ropa y del hogar, la caída fue de 2,4%, y en productos de desayuno y merienda, la baja registrada fue de 1,1 por ciento.

Con todo, crecieron las ventas en los segmentos de productos impulsivos (donde están las golosinas), con 20,7%, seguidos de bebidas con alcohol (5,7%); productos perecederos y congelados (3,4%); bebidas sin alcohol (1,1%).

El Gobierno, en tanto, se prepara para lanzar el próximo 7 de julio una nueva etapa del programa de Precios Cuidados, con varios cambios que están siendo analizados. En primer lugar, una canasta más chica y focalizada, que dejará afuera de la actual lista de 1.350 aquellos menos demandados o relevantes para los consumidores.

Además, la pauta de aumentos que se acordará con las empresas seguirá siendo trimestral, pero más alta que los meses anteriores, para no profundizar la brecha con los productos que están fuera del programa y cuyos precios no están regulados. Este aumento por encima de lo que se habilitó en el trimestre anterior, busca que no se genere desabastecimiento, uno de los problemas del programa que se busca solucionar, según explicaron fuentes oficiales.

