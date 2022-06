La demanda de dólares, las medidas cambiarias contra los importadores y las lecciones que no se aprenden

(Foto: Franco Fafasuli)

Hay lecciones que no se aprenden: jamás se deben anunciar medidas que se van a tomar si quieren que tengan efecto. Después de los anuncios oficiales de que no habrá cepo cambiario, pero se controlará a los importadores, se disparó la demanda de dólares mayoristas . El Banco Central tuvo que vender USD 200 millones y perder la misma cantidad en reservas que quedaron en USD 40.900 millones.

Es que además de la incertidumbre que generó el anuncio quedan por delante cuatro días sin operaciones en los mercados y muchos importadores adelantaron sus compras de dólares. También hubo liquidación de los exportadores. De hecho, se negociaron casi USD 600 millones, el doble de una rueda habitual. Pero como había que comprar energía, USD 180 millones tuvieron ese destino y por separado los importadores se llevaron casi otros USD 100 millones que no figuran en la caída de reservas porque se revalorizaron todas las monedas del mundo, incluido el yuan. El dólar bajó 1,23% ante las 6 principales monedas del mundo y el oro subió 1,60%. Las reservas podrían haber perdido alrededor de USD 300 millones de no darse esta situación transitoria y favorable.

En tanto, el dólar mayorista subió 22 centavos a $122,92. El ritmo devaluatorio se está acelerando. Habrá que ver si el precio del martes, tras el prolongado feriado, lo confirma. El “blue” tuvo un retroceso de $1 a $216, casi sin movimiento, y sigue por encima del dólar solidario que cerró a $211,51.

La debacle estuvo en los bonos argentinos. Los AL30D (-4,31%) y GD30C (-4,87%) que se utilizan para operar los dólares financieros tuvieron una oferta masiva y no había compradores. El panorama del exterior los derribó, como al resto de los títulos. La fuerte caída de las Bolsas de Nueva York, que llevaron al Nasdaq a perder 4,28% y al S&P 500 el más amplio de los índices, 3,25%, incidió en el precio de los bonos del Tesoro que aumentaron y su rendimiento bajó a 3,30% cuando hace tres días estaban próximos a 3,50%.

El refugio en activos seguros perjudicó a los títulos de toda la región. Por eso los dólares financieros tuvieron alzas de magnitud porque hacia allí fueron los pesos de los bonos vendidos. El MEP aumentó $5,26 (+2,3%) a $235,09 y el contado con liquidación $3,92 (+1,6%) a $242,24.indexados.

La suba de las tasas de referencia hasta 53% anual, no hizo mella en el precio de las divisas.

Los bonos globales con legislación extranjera tuvieron caídas de hasta 5,88% como fue el caso del GD38 y de 3,87% cuando se trató del GD35. Por eso el riesgo país se disparó 81 unidades (+3,8%) a 2.190 puntos básicos. Los títulos de la deuda cerraron al precio más bajo desde que salieron del default a principios de diciembre de 2020. Hay bonos que valen apenas USD 25 y rinden más de 36%.

El Banco Central siguió comprando bonos en pesos, especialmente Lecer cortas que vencen en setiembre y subieron 0,38%.

La Bolsa tuvo negocios por $1.336 millones y soportó la salida de los inversores que, ante el escenario mundial, decidieron abandonar los activos de riesgo. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 1,58% en pesos y 3,20% en dólares.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- a pesar de la suba del dólar, redujeron sus negocios a $3,480 millones. El panel estuvo en rojo y la mayor caída correspondió a MercadoLibre que perdió todo lo que había ganado el día anterior, 9%.

No habrá mercados hasta el martes en la Argentina. Pero el país convive con problemas internos que no logra resolver y no depende tanto de lo que ocurra en el mundo. El martes, cuando se retomen las operaciones, el precio del dólar será el indicador del estado de ánimo de los inversores. De hecho, tras el cierre, quedó comprador.

