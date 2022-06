La pálida licitación de bonos compromete las metas de inflación y estimula la suba de las distintas variantes del dólar

(Foto: Franco Fafasuli)

La licitación de Bonos del Tesoro ratificó que el mercado perdió el afecto por los bonos en pesos. El “carry trade” -operar en pesos mientras el dólar está calmo y luego tomar las ganancias en dólares- quedó sepultado por la suba de la divisa norteamericana tras el derrumbe de los bonos indexados, en particular los que vencen después de fin de enero próximo.

Por eso, se captaron apenas $21.587 millones para cubrir vencimientos por $10.302 millones. Solo hubo 367 propuestas. El 68% fue para las Lecer (Letras CER) que vencen en octubre, noviembre y diciembre próximos, por las que se pagó una elevada sobretasa. El rendimiento de la Letra que vence en diciembre fue estimado por Buenos Aires Valores SA (BAVSA) en 85%. El cálculo se hizo en base a la tasa Badlar (la que se paga por plazos fijos a 30 días de más de $1 millón) y la inflación proyectada por el REM.

El problema es que en la próxima licitación el Tesoro deberá recaudar más de $500 mil millones y ya no quedan zanahorias para atraer a los inversores. Ninguno de los productos que se ofrecieron ayer tuvo un vencimiento más allá de diciembre de 2022.

En el mercado secundario los Boncer tuvieron subas generalizadas, pero con escasos negocios. Fueron apuestas mínimas por su elevado rendimiento. El único que logró concentrar un buen volumen fue el TX26 que subió 2,28%. El TX23 perdió 0,15% porque sigue sobrevaluado para los inversores.

Lo cierto es que fue un día de derrotas porque se cierne la amenaza de que en esta reunión de dos días de la Reserva Federal, la tasa de interés de Estados Unidos subirá 0,75 puntos porcentuales en lugar de los 0,50 estimados la semana pasada.

El dólar, ante esta perspectiva, quedó fortalecido frente a casi todas las monedas del mundo incluido el yuan que, al caer de valor, afectó a las reservas argentinas. El Banco Central, había vendido en el mercado mayorista USD 60 millones porque la oferta del agro no alcanzaba para cubrir las importaciones de combustible por USD 150 millones. Pero la caída de 0,25% del yuan, del euro, la libra esterlina, el yen y el oro hicieron que se pierdan USD 120 millones y quedaran en 41.233 millones.

Los bonos que se utilizan para comprar y vender los dólares financieros, tuvieron comportamientos dispares. El AL30D quedó sin cambios y el GD30C (cable) perdió 0,57%. El MEP fue el que más avanzó. Subió $4,57 (+2%) a $231,96. El contado con liquidación aumentó $1,39 a $239,11 y el cable quedó en 3%.

El “blue”, para no quedar rezagado frente a los dólares financieros, tuvo una suba de $8 que lo elevó a $224 y dejó muy atrás al dólar tarjeta que cotizó a 210,38. La diferencia es una mala noticia para el Banco Central porque va a retornar a los bancos la compra del cupo de USD 200 mensuales por cliente. El “puré” todavía no conviene porque la operación de vender dólar “solidario” en el mercado libre, deja una ganancia de solo $2.000 mensuales que no es tentadora como para asumir riesgos.

En la plaza mayorista, el dólar aumentó 21 centavos a $122,52 y significó una aceleración en el ritmo de devaluación, tras conocerse que la inflación de mayo fue de 5,1%. No se puede hablar de que la elevada suba del costo de vida haya incidido en el mercado, porque ya la tenía descontada en las ruedas anteriores. Los inversores siempre trabajaron con esta hipótesis.

Los bonos de la deuda con ley extranjera tuvieron leves bajas que hicieron subir al riesgo país 13 unidades (+0,65) a 2.126 puntos básicos. El Bono del Tesoro tuvo que ver en este retroceso. El título norteamericano lleva acumulada en el año su mayor caída histórica de precios con 14,3%. Por eso la tasa de rendimiento está en 3,48% y sigue en aumento. La suba de las tasas norteamericanas y la venta de bonos que hace la Reserva Federal para absorber dólares del mercado, provocan esta situación que hace que los bonos emergentes pierdan terreno porque es imposible competir contra el título que es refugio del mundo, cuando su tasa va camino al 3,50%.

La Bolsa siguió en baja. El S&P Merval perdió 0,61% en pesos y 1,2% en dólares. Los negocios sumaron un volumen regular de $1.083 millones.

En cambio, los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- vieron potenciado su monto de negocios por la suba del dólar contado con liquidación. De esta manera, el volumen operado superó los $5.000 millones.

Hoy es un día clave porque es la segunda ronda de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la reserva Federal que definirá la suba de tasas. Como el mercado norteamericano descontó esta adversidad, en la noche del martes y madrugada del miércoles, el mercado ovenirte, apostaba a la suba de las Bolsas neoyorquinas.

En la Argentina se siguen estudiando restricciones para acceder a los dólares y una suba de las tasas de referencia del sistema.

SEGUIR LEYENDO: