Por cada dólar que compra el Banco Central para sus reservas, la importación de energía se lleva cuatro

Con las bajas temperaturas se disparó el déficit energético.

El Banco Central finalizó su intervención en el mercado de cambios con compras del orden de los USD 25 millones, en una rueda con negocios por un importante monto de 390,5 millones de dólares. Fuentes del mercado indicaron a Infobae que “la demanda de energía arranco la semana arriba de los USD 100 millones. Y se espera una demanda similar para el martes”.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, indicó que “el BCRA terminó su participación de hoy con compras por más de USD 25 millones, el registro más alto desde el inicio de junio”. Agregó que “la oferta genuina se hizo más fuerte en el último tramo del día, permitiendo buen saldo por la intervención oficial”.

El Banco Central acumula por su intervención diaria en la plaza mayorista un escaso saldo a favor de 52 millones de dólares en lo que va de junio. Asimismo, en el transcurso del 2022, el Banco Central acumula compras netas por unos USD 950 millones, un monto que representa el 15,6% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 6.072 millones al 11 de junio de 2021.

“Ante un ritmo de compras que no logra levantar, no sólo se va descontando que no se lograría cumplir con la meta de acumulación de reservas sino también crecientes dificultades en el balance cambiario a partir del segundo semestre. Ante dichas preocupaciones, sumadas a los ruidos sobre los títulos CER, los dólares financieros se han despertado y así es que ensayan un rápido reacomodamiento alcista en las últimas ruedas, ya que además no podían seguir ‘planchados’ en el tiempo bajo un escenario de elevada inflación, dado que al igual que el mayorista van incubando creciente atraso relativo”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Las reservas internacionales disminuyeron en la semana pasada unos USD 14 millones y finalizaron el viernes en los 41.597 millones de dólares.

“La cantidad de dólares disponibles para importaciones no energéticas se verá limitada: en virtud de nuestra proyección sobre el balance cambiario estimamos que la disponibilidad de divisas será insuficiente para atender al mismo tiempo un incremento en las importaciones por encima de los 6.000 millones de dólares actuales y garantizar la meta de recomposición de reservas”, indicó un informe de Ecolatina.

“El endeudamiento en divisas y en pesos en proporción al PIB luce moderado a largo plazo, pero a corto plazo hay que ir contando con un flujo de fondos que permita transitar ese sendero temporal. Si se dieran mal los acontecimientos y hubiera explosiones cambiarias e inflacionarias podrían empeorar súbitamente esas proporciones”, señaló Roberto Drimer, director de VatNet Research.

Según el BCRA, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado registraron en mayo un incremento promedio mensual de USD 52 millones (+0,3% mensual). Este comportamiento estuvo vinculado a la evolución de los depósitos a la vista de personas humanas del segmento de entre USD 50.000 y USD 250.000 y por las colocaciones a plazo de personas jurídicas de más de un millón de dólares. Así, el saldo promedio mensual de los depósitos del sector privado se ubicó en USD 15.386 millones en mayo.

El Ministerio de Economía licitará este martes Letras por un escaso monto nominal mínimo de 14.000 millones de pesos. Se trata de la colocación de una nueva LELITE para Fondos Comunes de Inversión (FCI) con vencimiento el 15 de julio a un precio de $962,53 por cada 1.000 nominales, por un monto mínimo nominal de 5.000 millones de pesos.

