En busca de dólares e inversiones, Martín Guzmán anunciará beneficios para el sector minero

Martín Guzmán (Luciano González)

Martín Guzmán está muy enojado con United Airlines, la aerolínea estadounidense que canceló dos veces su vuelo este fin de semana. En medio de la tensión con el dólar y reuniones ayer y hoy con el presidente Alberto Fernández, el ministro asegura que eso provocó que el ministro de Economía no pudiera viajar a Canadá, a la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la principal reunión sobre minería y exploración de minerales a nivel global. Fue eso, un tema de tickets, y no las dudas sobre su gestión lo que generaron la suspensión al último momento del viaje.

El evento convoca a los mayores inversores mundiales del sector minero y se hace entre hoy y el miércoles. Hoy, justamente, se realizará el Argentina Forum Day, un side event de la PDAC con el que el ministro esperaba dialogar con fondos de inversión, bancos y estudios de abogados que representan a grandes inversores con exposiciones y desarrollar encuentros privados con un puñado más selecto de empresarios mineros. El objetivo es claro: buscar dólares e inversiones que lleguen al país. Lo hará, pero por videoconferencia desde Buenos Aires.

También participan la secretaría de Minería Fernanda Ávila, ejecutivos de la cámara argentina minera (CAEM) y gobernadores de provincias mineras.

Esta tarde, desde su despacho, el ministro hará anuncios de medidas y beneficios para el sector minero. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, se comunicarán medidas de apoyo y promoción a la explotación y producción de “ciertas actividades de minería” . Sin dudas el litio, con buena parte de las reservas globales del mineral que es vital para hacer baterías para los autos eléctricos, por caso, ubicadas en el norte del país, formará parte del nuevo esquema de beneficios.

Piscinas de salmuera en el campamento de litio de Rincón Mining, en el Salar del Rincón, en Salta (REUTERS/Agustín Marcarián)

El ministro de Economía menciona habitualmente a la minería como un sector con potencial para generar divisas, e incluso la nombró este martes durante su exposición ante la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA). La flexibilización de los controles de capitales para sectores generadores de divisas fue uno de los puntos que Guzmán señaló como parte de su agenda urgente ante la platea ejecutiva de AEA y ejemplificó con la nueva normativa cambiaria para las inversiones en energía y para la economía del conocimiento. “En el campo de la minería también vemos oportunidades importantes. La semana próxima junto a seis gobernadores vamos a estar en Toronto en Canadá en lo que es el evento de minería más importante del mundo”, dijo Guzmán el martes pasado en AEA, cuando aún tenía pensado subirse al avión.

Si bien se habló de que podría haber beneficios de acceso a dólares, como los que que recientemente se anunciaron para empresas que inviertan en petróleo y energía, este medio pudo saber que los anuncios de hoy girarán en torno a los derechos de exportación, a lo que las mineras pagar para exportar su producción primaria local.

“Va en línea con la estabilidad tributaria. Similar a otros rubros, como energía y economía del conocimiento. También beneficios impositivos”, adelantaron fuentes oficiales.

Según cálculos oficiales, minería –junto hidrocarburos y energías alternativas– es uno de los rubros con más anuncios de inversión en los últimos dos años. En ese caso, el volumen es de unos USD 12.885 millones.

Algunos proyectos mineros en vistas a ser explotados próximamente, luego del acuerdo con el FMI –según fuentes oficiales–, son los de Josemaría (San Juan), por USD 4.200 millones, una ampliación de Veladero (San Juan), por USD 140 millones, la que anunció el grupo francés Eramet para extraer litio en Salta (USD 400 millones), la china Zijin Mining Group para la construcción de una planta de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas (USD 380 millones), y en la mina de Cerro Vanguardia (Santa Cruz), por USD 170 millones hasta 2023.

Estabilidad fiscal para el sector

La semana pasada, la AFIP anunció mejoras en procesos operativos y de control para el sector. Junto a la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo –que desde esta semana conducirá Daniel Scioli, luego de la abrupta salida de Matías Kulfas–, el organismo que preside Mercedes Marcó del Pont actualizó la normativa para que las empresas mineras soliciten el acceso al régimen de estabilidad fiscal.

“La herramienta contemplada en la Ley de Inversiones Mineras establece que, cumplidos una serie de requisitos, no se vea afectada su carga tributaria total durante 30 años. Las innovaciones alcanzan a las empresas inscriptas en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”, explicó AFIP.

“La estabilidad fiscal prevista por la legislación dispone que las empresas que desarrollen actividades mineras no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción y determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad de cada emprendimiento o proyecto considerado individualmente”, destacaron.

SEGUIR LEYENDO: