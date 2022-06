Jornada financiera: bajaron las acciones y los bonos por la incertidumbre económica y la tensión política

Los activos argentinos no lograron acoplarse a las alzas de Wall Street.

Los bonos y las acciones de Argentina se movieron en baja este lunes, dado un reposicionamiento de carteras mientras se tensan las relaciones dentro de la coalición de Gobierno y persisten las dudas acerca del futuro desempeño de la economía doméstica.

Las acciones argentinas finalizaron negociadas este lunes con tendencia bajista, con una dinámica que se diferenció de la tendencia de las plazas externas, que subieron pese a una probable alza de tasas de interés. En la plaza local influyeron las repercusiones de las peleas en la coalición de gobierno del presidente Alberto Fernández que derivaron en la renuncia del ministro de Producción, Matías Kulfas.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 1,6%, a 90.351 puntos al cierre, luego de perder un 2% durante la semana pasada. Las acciones de los bancos retrocedieron entre 1,5 y 3 por ciento.

“En Argentina estamos al margen de lo que sucede afuera, sin acceso al crédito y con problemas internos que nos demandan toda la atención. Ya es casi un hecho que incumpliríamos las metas -las tres- acordadas con el FMI, incluso antes de lo esperado. De hecho, desde que se conoció el acuerdo con el Fondo, los bonos caen y el peso se aprecia un 11%”, dijo Emiliano Anselmi, Team Leader de Macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones.

“Ante tensiones políticas que se vuelven a intensificar de fondo, en simultáneo con la incertidumbre económica, los activos domésticos esta vez no logran acompañar el repunte externo que utilizaron recuperar terreno junto a las apuestas hacia el post 2023″, refirió el economista Gustavo Ber.

“Algunos inversores prefieren focalizarse en dicha etapa, ante un eventual cambio de régimen que pudiera mejorar las expectativas de los agentes económicos y así las castigadas valuaciones que exhiben los activos domésticos. A pesar de ello, y aún ante un posible anticipado ‘trade electoral’, se deberá transitar todavía un largo camino repleto de desafíos económicos, entre ellos las metas del FMI, y posibles crecientes ruidos políticos tal como es habitual a medida que se va encendiendo el calendario electoral”, manifestó el titular del Estudio Ber.

Fuente: Rava Bursátil. Precios en dólares.

El agente de liquidación y compensación Puente reportó que “si bien en el primer trimestre los resultados son satisfactorios -mediante la revisión de metas con el FMI-, las dudas se centran en la solidez de estos números para los próximos meses, de cara a las nuevas revisiones y desembolsos del organismo multilateral”.

Los inversores no despejan dudas por una galopante inflación doméstica que ronda un 70% anual y un acumulado del 121% en los últimos dos años, según analistas privados, más las diferencias de criterio en el seno del Gobierno que ponen otro impedimento a la marcha de la economía a corto plazo.

Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil, aportó que “milagros en la Bolsa no hay, pero la Bolsa está mucho mejor que el país. Razones de suba desde hace tiempo que no tenemos, en economía y en política es más de lo mismo y empeorando. Nada en esencia cambió, sin plan de gobierno y con una política perdida y sin rumbo, la Bolsa en esta ocasión ya no baja, sin estar pendiente del presente, descuenta expectativas que visualiza en el futuro, tiene en la mira el 2023. En definitiva, ya no tiene en cuenta el fracaso del presente, mira el 2023 como expectativa de cambio”.

El Club de París señaló la semana pasada que pretende acordar una renegociación de deuda de 2.000 millones de dólares con el Gobierno “en las próximas semanas”. Argentina reestructuró su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo, luego de una millonaria reprogramación con acreedores privados en 2020.

En cuanto a los títulos públicos, los bonos Globales en dólares operaron con bajas de 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subía 11 enteros para la Argentina, a 1.905 puntos básicos a las 17:30 horas. Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cedieron un 0,3% en su promedio en pesos, con negocios reducidos y selectivos.

“Con la mirada puesta en la revisión del FMI de las metas fiscales impuestas en el acuerdo firmado con el organismo en el pasado mes de marzo, las cuales se habrían cumplido en el primer trimestre, el mercado prevé que los objetivos del segundo trimestre del año sobre el déficit fiscal y la acumulación de reservas están en duda, lo que generaría la necesidad que Argentina pida formalmente un waiver al Fondo. Éste sería una especie de permiso para incumplir una cláusula preventiva establecida en el acuerdo”, puntualizaron los expertos de Research for Traders.

“Cuando uno ve el escenario inflacionario, no hay razones para pensar, no sólo que este año va a terminar por debajo de 70%, sino que el año que viene vaya a haber señales que diga que eso va a bajar fuertemente”, estimó Claudio Caprarulo, director de Analytica, por FM Milenium.

Al BCRA le cuesta comprar divisas

En una sesión con negocios por USD 314,8 millones en el segmento de contado (spot), el Banco Central concluyó con un modesto saldo a favor por su participación cambiaria, a pesar de los sostenidos ingresos por liquidaciones del agro en el período de más alto superávit comercial.

“El BCRA terminó la jornada de hoy con compras por unos USD 10 millones, llevando el resultado del mes a unos USD 5 millones de compras netas en el mercado”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En el transcurso del 2022, el Banco Central acumula compras netas por unos USD 902 millones, un monto que representa el 15,4% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 5.837 millones al 4 de junio de 2021.

El dólar libre revirtió la suba de 1,50 peso exhibida hasta las 14 horas y regresó a su precio de cierre de la semana pasada, en los $205 para la venta. En 2022, el “blue” anota una pérdida de tres pesos o 1,4% desde que empezó el año.

Mientras, el dólar formal ganó 43 centavos en el mercado mayorista, a $121,11 para la venta. En el transcurso de 2022, el tipo de cambio oficial aumenta un 17,9%, frente a una inflación que se aproxima al 30% en el período.

De este modo, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo alcanza el 69,3%, la más ajustada en casi un año, desde el desde el 15 de junio del año pasado (67,9%).

El Gobierno anunció el jueves que flexibiliza la plaza cambiaria para empresas del sector de conocimiento que aumenten las exportaciones interanuales, lo que impactará muy lateralmente en la golpeada moneda local por el firme control de la entidad monetaria.

