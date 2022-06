Fe de vida para jubilados: las dificultades que tienen las personas mayores para hacer el trámite y que los bancos no solucionan

La acreditación de supervivencia es necesaria para poder cobrar jubilaciones o pensiones sin concurrir a las sucursales. Si hay que caminar, que sea para otra cosa (EFE/LUIS TEJIDO)

Tras haber dejado de exigir el trámite durante la pandemia, desde el 1° de marzo pasado la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) volvió a pedir la “fe de vida” a todos los jubilados y pensionados como requisito para cobrar sus haberes. De ese modo, cada beneficiario debe acreditar su supervivencia mes a mes ante el banco que les paga.

La Anses había pedido a los bancos que el trámite se realice sin necesidad de concurrir a las sucursales y les encomendó que “ utilicen todas las metodologías digitales disponibles para ofrecer la posibilidad de acreditar la Fe de Vida, eligiendo de qué forma realizar este trámite” .

Cada banco eligió su sistema para que el jubilado acredite su fe de vida, con variantes como hacer compras con las tarjetas asociadas a la cuenta previsional, poner la huella digital en los tótems ubicados en los bancos o las oficinas de la Anses o bien usar las aplicaciones móviles de las entidades bancarias. De ese modo, en el sistema se implementaron opciones que en algunos casos, como las de personas con imposibilidad de moverse o con enfermedades terminales, no encuentran las soluciones adecuadas.

“Soy apoderada de la jubilación de mi padre, que es enfermo terminal, y la fe de vida es un gran problema”, explicó a Infobae una usuaria del sistema. “Por supuesto que mi padre no puede hacer compras con las tarjetas porque no se mueve de la cama hace meses. Su banco, el Supervielle, ofrece una app, supuestamente para jubilados, para hacer la fe de vida por reconocimiento facial. Pero la app funciona mal y como mi padre bajó más de 30 kilos en los últimos meses, el reconocimiento facial no puede hacerse”, explicó.

“¿Cómo van a someter a las familias a algo así en momentos duros como el final de una vida? ¿Y por qué hay bancos que ya no piden la fe de vida y otros que sí lo hacen?”, se preguntó la damnificada.

Hay críticas en redes sociales con situaciones parecidas. Varias de ellas también involucran al Supervielle: “Vergüenza dan. Hay que hacer la fe de vida todos los meses te dan una aplicación que en algunos casos no funciona (no pude hacerle a mis padres). Basta de esta estupidez, tengan un poco de empatía con los jubilados”, se quejó días atrás en Twitter la usuaria Mariel Silvestri.

De esta forma, hay personas mayores o con enfermedades graves que no se encuentran en condiciones de cumplir ninguna de las opciones que ofrece la tecnología para cumplir el trámite. Y que sencillamente no pueden trasladarse, una vez por mes, hasta una sucursal bancaria. Sin ninguna de esas chances, la única opción para acceder a su jubilación es que sus familiares pidan a una comisaría que un agente policial se acerque al domicilio para acreditar la supervivencia.

La referencia a que hay entidades que ya no piden el trámite refiere a que cuando se reinició la obligación de acreditar la fe de vida, algunos bancos estatales anunciaron que retirarían la exigencia de la fe de vida. El Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y Banco de La Pampa ya no exigen fe de vida cada mes, porque cruzan la información con los organismos correspondientes para determinar la supervivencia de los jubilados.

Pero el trámite todavía es obligatorio en el resto de las entidades que pagan jubilaciones en la Argentina, a saber: BBVA, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Columbia, Comafi, Credicoop, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Galicia, HSBC, Industrial, Itaú, Macro, Municipal de Rosario, Patagonia, Piano, Provincia de Neuquén, Santander, Supervielle y Compañía Financiera Argentina.

¿Qué ocurre si transcurre el mes completo sin que el jubilado o pensionado que cobra en esos bancos haya realizado el trámite? El dinero quedará depositado en la cuenta pero sin posibilidad de acceder a él. Sólo se levantará esa suspensión y los fondos volverá a estar disponibles una vez que la persona o su apoderado la realicen, sin necesidad de hacer un trámite adicional, aunque con otra dificultad: el próximo cobro puede demorar hasta 60 días.

Para qué sirve y a quiénes está dirigido

El control de supervivencia permite acreditar tu Fe de Vida para poder percibir los haberes jubilatorios sin inconvenientes. El trámite deberá realizarse de manera mensual o trimestral, según corresponda.

Está dirigido a titulares de jubilaciones y pensiones que cobran sus haberes todos los meses. “No dejes de consultar con tu banco de qué forma y con qué frecuencia tenés que acreditar la Fe de Vida. Hay entidades bancarias que ya no la solicitan y otras que la dan por cumplida utilizando la tarjeta de débito para realizar compras. Por eso, es muy importante que te comuniques con el banco donde cobrás tu haber todos los meses”, resaltó la Anses a través de su sitio web oficial.

