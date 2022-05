La industria tecnológica requiere mayor presencia femenina y la clave podría estar en el jardín de infantes

Las iniciativas buscan detectar el interés por la tecnología desde las edades más tempranas, y acompañarlas hasta la vida laboral (Reuters)

Desde La Vegas, EEUU - La agenda de género no conoce fronteras. Desde el movimiento MeToo# y en base a la presión que han sabido ejercer organizaciones en algún grado feministas en todo el planeta el mundo corporativo ha optado por hacerse cargo del reclamo y, en algunos casos, intentar liderar el cambio. En la última semana, en esta ciudad estadounidense, en una conferencia tecnológica sobre la situación actual y el futuro que se figura la industria, el fenómeno fue patente. VeeamOn, encuentro global de la empresa Veeam, tiene clara mayoría de hombres entre sus 2.000 asistentes. Los perfiles técnicos asociados a sistemas abundan y, de esa manera, el gender-gap que sufre el sector -mayoritariamente masculino- se hace presente.

Sin embargo el reclamo por más inclusión, no solo desde el punto de vista de la contratación sino también de impulsar la opción por carreras tecnológicas entre mujeres, no pudo ser ignorado. Ya sea por convicción o por necesidad, la empresa que tiene el segundo puesto global del market share de software de replicación y protección de datos, optó por sumar a su evento el tema.

Alrededor de la mitad de las más de 1.000 mujeres encuestadas por un relevamiento de 2019 dijo haber tenido una experiencia negativa al solicitar un puesto de trabajo en el sector tecnológico

En el centro del salón de exposiciones en el que se discutían temas como la seguridad informática, la administración de datos en la nube y el flagelo del ransomware, los asistentes tenían la opción de visitar una cabina fotográfica para expresar su apoyo a Girls Who Code, una ONG estadounidense orientada a impulsar el rol de la mujer en la industria IT: a cambio, la empresa realizaba una donación a nombre de cada uno de los que prestaran su apoyo.

En un reporte publicado en 2019, la ONG señala que en una encuesta entre 1.000 mujeres del sector alrededor de la mitad (528 o el 52%) ha tenido una experiencia negativa o conocen a una mujer que la ha tenido. Casi 300 mujeres, que representan casi un tercio de las encuestadas (295 o el 29%), han informado de experiencias negativas durante un proceso de solicitud de pasantías ellas mismas. Entre otros problemas.

Una cuarta parte de las mujeres encuestadas vio cómo un entrevistador se centraba en sus atributos personales en lugar de en sus habilidades y casi una cuarta parte de las mujeres se han encontrado con preguntas tendenciosas o comentarios verbales inapropiados.

“Consideramos que es justo destinar una parte de los ingresos de la compañía a iniciativas como ésta”, dijeron voceros de la organización de la conferencia.

El foco, explicaron representantes de la ONG, está en impulsar desde una edad temprana el interés de las niñas y adolescentes por carreras orientadas a IT. Desde el jardín de infantes, pasando por la escuela primaria y secundaria, impulsan iniciativas para aprender los rudimentos del sector y facilitan las vías para que alcancen la educación superior. Pero también en generar esquemas que permitan mantenerlas en el sector.

Según datos de la ONG, sólo el 24% de los puestos de trabajo en informática de EEUU están ocupados por mujeres, el porcentaje de graduadas en STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es de aproximadamente el 19% y, por último, las mujeres abandonan la industria tecnológica en un 45% más que los hombres.

“En Girls Who Code entendemos que no basta con fomentar la pasión por la informática entre las niñas y las jóvenes. También tenemos que construir caminos para asegurar que se les da igualdad de acceso a las oportunidades que convierten su interés en carreras lucrativas y emocionantes”, dijo Tarika Barrett, CEO de Girls Who Code a propósito de VeeamOn 2022..

“Estamos agradecidas por nuestra asociación a Veeam mientras trabajamos juntas para cerrar la brecha de género en la tecnología, nivelar el campo de juego y construir una fuerza de trabajo tecnológica inclusiva que sea representativa en el mundo diverso en el que vivimos hoy”, agregó.

