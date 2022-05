Elon Musk fue acusado de acoso sexual y afirman que su empresa pagó USD 250.000 a una azafata para acallar la denuncia

En la imagen, el presidente de SpaceX, Elon Musk (d). EFE/Alexander Becher/Archivo

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pagó presuntamente a una auxiliar de vuelo 250.000 dólares para resolver una demanda por conducta sexual inapropiada contra su CEO en 2018, según Business Insider.

En un artículo se indicó que “la asistente trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX y acusó a Musk de exponerle su pene erecto, frotarle la pierna sin consentimiento y ofrecerle comprar un caballo a cambio de un masaje erótico”, según entrevistas y documentos obtenidos por Insider.

El hecho, que tuvo lugar en 2016, “se alegó en una declaración firmada por un amigo de la asistente y elaborada en apoyo de su demanda”.

Business Insider indicó que “los detalles de esta historia se han extraído de la declaración, así como de otros documentos, incluida la correspondencia por correo electrónico y otros registros compartidos con Insider por la amiga”.

La defensa de Musk en Twitter

Según la declaración, “la azafata le confió a la amiga que, tras aceptar el trabajo de azafata, la animaron a obtener la licencia de masajista para poder dar masajes a Musk. Fue durante uno de esos masajes en una cabina privada del Gulfstream G650ER de Musk, dijo a la amiga, cuando Musk le propuso matrimonio”.

Ante una consulta de ese medio, Musk respondió: “Si estuviera inclinado a participar en el acoso sexual, es poco probable que esta sea la primera vez en toda mi carrera de 30 años que sale a la luz”, escribió, calificando la historia de “pieza de golpe políticamente motivada”.

En tanto, el vicepresidente legal de SpaceX, Christopher Cardaci, dijo a BI: “No voy a comentar sobre ningún acuerdo”.

La acusación indica que Musk le ofreció un caballo a cambio de un masaje erótico. En este sentido, “la asistente de vuelo le dijo a su amiga que el multimillonario fundador de SpaceX y Tesla le pidió que fuera a su habitación durante un vuelo a finales de 2016 para un masaje de cuerpo completo”, dice la declaración. Cuando llegó, la asistente se encontró con que Musk “estaba completamente desnudo, excepto por una sábana que cubría la mitad inferior de su cuerpo.”

“Durante el masaje, dice la declaración, Musk “expuso sus genitales” y luego “la tocó y se ofreció a comprarle un caballo si ella ‘hacía más’, refiriéndose a la realización de actos sexuales.”

“La asistente, que monta a caballo, se negó y continuó con el masaje sin llevar a cabo ninguna conducta sexual. La asistente “no está en venta”, dice la declaración del amigo. “No va a realizar favores sexuales por dinero o regalos”. El incidente ocurrió durante un vuelo a Londres.

El polémico meme de Musk en Twitter

En una entrevista con Business Insider, “la amiga describió las acusaciones de la azafata con más detalle. Habló con la condición de mantener el anonimato, alegando temor por su seguridad personal”,

“Sacó su pene, estaba erecto”, dijo la amiga, describiendo las acusaciones. “Y empezó a hacerle proposiciones, como tocarle el muslo y decirle que le compraría un caballo. Y básicamente trató de sobornarla para que le hiciera algún tipo de favor sexual”, concluyó.

La réplica de Musk

Horas después de la publicación del artículo, Musk respondió a un usuario de Twitter que escribió: “¿Dónde estaban esas acusaciones salvajes contra @elonmusk antes de que se posicionara en contra del establishment?”

“Exactamente”, respondió Musk en la red que quiere comprar y agregó que las “salvajes acusaciones” eran “totalmente falsas”.

“Tengo un reto para esta mentirosa que afirma que su amiga me vio ‘expuesto’: describe una sola cosa, cualquier cosa (cicatrices, tatuajes, ...) que no sea conocida por el público”, tuiteó Musk. “Ella no podrá hacerlo, porque nunca sucedió”, indicó.

Luego, caracterizó a la amiga de la mujer como “una activista/actriz de extrema izquierda de Los Ángeles con un gran hacha política”.

Cuando un usuario de Twitter le preguntó si Musk había respondido a la solicitud de comentarios de Insider, tuiteó: “No, estaba claro que su único objetivo era un precio de golpe para interferir en la adquisición de Twitter. La historia se escribió antes de que hablaran conmigo”.

Por otro lado, Musk también quedó en el ojo de la tormenta por un tuit calificado de “sexista” dado que, al afirmar que estaba 100% dedicado a Tesla pese a su interés en Twitter, puso en esa red una imagen como meme que generó polémica.

