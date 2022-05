“El mundo se está viniendo abajo”: el duro diagnóstico de las startups en medio de la crisis en Wall Street

La crisis de Wall Street afecta a todas las empresas

Bloomberg. Los recortes de puestos de trabajo y un clima de inversión pesimista están afectando a grandes empresas como Stripe e Instacart, y pueden golpear a las más pequeñas a medida que se extienden los daños.

Bilal Zuberi, socio de la empresa de capital riesgo Lux Capital, ha pasado las últimas semanas compartiendo un mensaje inquietante con los fundadores de las empresas en las que ha invertido, indicó Bloomberg.

“Las startups tienen que empezar a recortar costos”, dice, “lo que casi invariablemente significará recortes de puestos de trabajo”.

“El mundo se está viniendo abajo”, dice, “y tenemos que actuar en consecuencia”.

“A diferencia de Zuberi, de 46 años, muchas de las personas a las que lleva este mensaje nunca han pasado por una contracción significativa en la industria tecnológica”, se señaló en el artículo.

“Cuando le dijo al director general de una empresa con cientos de empleados que ya no valía la valuación de más de 1000 millones de dólares que tenía en su última ronda de recaudación de fondos, dice Zuberi, el fundador reaccionó con “confusión, miedo y negación”.

“El director general había oído otras predicciones en los últimos años de que se avecinaban tiempos difíciles, pero en realidad las cosas nunca fueron tan malas. Zuberi se negó a nombrar al fundador o a la empresa, porque la conversación era privada”.

“Durante el asombroso mercado alcista de más de una década alimentado por el ascenso de la industria tecnológica, ha habido advertencias periódicas de que los buenos tiempos estaban terminando”.

En un ensayo muy difundido de hace dos años titulado “Coronavirus: El cisne negro de 2020″, la empresa de capital riesgo Sequoia Capital “advertía a las startups de que debían cuestionar todos los aspectos de su negocio, incluidos sus niveles de personal y si tendrían un acceso sostenido al capital”.

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una audiencia en la Comisión de Banca del Senado, en Washington Tom Williams/Pool vía REUTERS

“Nadie se arrepiente nunca de haber hecho ajustes rápidos y decisivos a las circunstancias cambiantes”, aconsejó.

Sin embargo, “tras el pánico inicial de esa primavera, muchas empresas tecnológicas prosperaron en la era de la pandemia, cuando las bajas tasas de interés, la subida de los mercados y el cambio en el comportamiento de los consumidores pesaron más que los trastornos causados por Covid-19. Zuberi afirma que esta falsa alarma hizo que esta primavera fuera más difícil para los fundadores de empresas aceptar la gravedad de la situación actual”.

“Pero la realidad se está imponiendo ahora. La caída del mercado bursátil a principios de mayo, combinada con las continuas crisis de la guerra en Ucrania, la inflación nacional y una pandemia que ya va por su tercer año, ha comenzado a causar un dolor significativo en las startups en fase avanzada, y parece probable que se extienda a las empresas más pequeñas en los próximos meses”, indicó Bloomberg.

“Los inversores que han pasado sus carreras dedicadas a la promoción a gran escala de la naturaleza transformadora de la tecnología no han perdido la fe en su capacidad para remodelar todos los rincones de la economía mundial”.

“Pero el sistema financiero también tiene algo que decir: Las empresas no mueren porque el producto no funcione”, dice Zuberi.

“Mueren porque se quedan sin dinero”. Tras la resistencia inicial, el fundador que había cuestionado los consejos de Zuberi empezó a prepararse para recortar los costos entre un 20% y un 30%, eliminar algunos puestos de trabajo y conseguir dinero con una valoración inferior a la de su empresa.

“¡Bienvenidos a la recesión de 2022, en la que el camino para pasar de una pequeña empresa emergente a una potencia multimillonaria parece de repente menos claro!. Este trimestre, el número de empresas tecnológicas que saldrán a bolsa será el más bajo desde 2016″, según el investigador CB Insights.

“Las empresas respaldadas por empresas que han salido a bolsa en los últimos dos años han perdido aproximadamente la mitad de su valor este año, según los investigadores de PitchBook Data Inc. Los accionistas de empresas tecnológicas privadas de alto vuelo, como Stripe Inc. e Instacart Inc. han reducido el valor de sus participaciones, en algunos casos varias veces”.

A nivel mundial, “la recaudación de fondos se ha ralentizado, con el número de megarounds (100 millones de dólares o más) y la cantidad total recaudada disminuyendo en el primer trimestre, la primera vez que ha ocurrido en casi dos años”.

“El sentimiento de los inversores en Silicon Valley es el más negativo desde la caída de las puntocom” hace 20 años, tuiteó el cofundador de PayPal David Sacks, ahora socio de la empresa de inversión Craft Ventures.

