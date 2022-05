Elon Musk y una nueva provocación: “En Estados Unidos la gente no quiere ir a trabajar”

Qué pasa si hay una corrida cripto: a quién pueden recurrir los que pierden dinero por el derrumbe del mercado

La naturaleza de este mercado tan particular implica que no hay reguladores. Con todo, conviene cuidarse de servicios centralizados que no garantizan la propiedad de las cripto. Sólo las organizaciones creadoras de un proyecto pelean, como bancos centrales, por cuidar el valor de los mismos