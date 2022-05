El dólar libre se despertó: hasta dónde puede llegar según los expertos

El precio del dólar, un dilema para el futuro de la economía.

El dólar libre terminó negociado con alza de tres pesos o 1,5% este miércoles en el reducido mercado paralelo, a $205 para la venta. Aunque el billete alcanzó su precio más alto en lo que va de mayo, todavía conserva una baja de tres pesos o 1,4% en el transcurso de 2022.

Queda claro que frente a una actividad económica cuya recuperación “post pandemia” no termina de consolidarse y una inflación que amenaza superar barreras que no se alcanzaban en 30 años, la suba de precios del dólar que se negocia por fuera del control de cambios no es la inquietud fundamental de la economía, aunque todo movimiento alcista enciende señales de alerta.

Los expertos advierten que el dólar seguirá en alza, pero con movimiento “bastante normal” en un marco de alta inflación

Los analistas coinciden en que el dólar “blue” tenderá a subir por los mismos motivos que empujan las alzas del resto de los bienes y servicios. En una comparación interanual, el dólar “blue” sostiene una ganancia de 35,8% respecto de los $151 para la venta del 11 de mayo de 2021, unos 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación del período.

Por otra parte, es un hecho que el déficit fiscal en Argentina sigue muy alto y, por lo tanto, sigue latente el riesgo de una mayor emisión monetaria para financiarlo y alimentar la escalada de los precios.

Según datos de a Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, “en abril el déficit primario creció 143,8% en relación al mismo mes del año pasado, en gran medida por la suba del gasto social que, para sostenerse en el actual ritmo de ejecución, necesitará refuerzos presupuestarios”.

Un tercer punto que explica la renovada suba del dólar paralelo es la lenta recuperación de las reservas del Banco Central, que son el respaldo de los pesos que circulan en la economía, en el período de mayor superávit comercial y de compras de la entidad en el mercado de cambios. De hecho, mientras que el BCRA anota en 2022 compras netas por unos USD 730 millones en el mercado de contado, y tras el refuerzo de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por USD 9.700 millones a fines de marzo, las reservas brutas aumentaron solo 2.100 millones de dólares.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que ve ”un movimiento bastante normal al del dólar. Tenemos un dólar oficial que sube diariamente, una inflación que está por encima del 5% mensual; es casi imposible pretender que el dólar se mantenga estable o continúe a la baja. Ha perdido sobre la inflación en lo que va del año, no es sostenible que eso no se modifique, porque tampoco se han modificado otras cosas ni se aflojó el ‘cepo’ como para reducir las brechas. Lo contrario, el cepo sigue exactamente igual, motivo por el cual las brechas se van a mantener. Y si sube el oficial y sube toda la economía al ritmo inflacionario y el resto de los dólares deberían acompañarlo”.

“Para adelante, lo que podríamos llegar a tener es un dólar que siga el ritmo de la inflación, si el Gobierno cumple las metas con el FMI, o un dólar que podría desbocarse si el Gobierno por algún motivo no cumple con esas metas. Si emite más de lo previsto, si tiene problemas para bajar el déficit, ahí sí el dólar podría volver a ampliar las brechas valores que ya hemos visto. Pero mientras eso no suceda, debería seguir en línea con la inflación, algún mes un poco más, otro, un poco menos. Lo que vemos en el movimiento de estos días es eso, a $205 no es un ‘blue’ que llame la atención. No obstante, no parece que sea hoy en día el blue el que marque la tendencia, sino que está mucho más marcada por un ‘contado con liquidación’ o por un MEP”, detalló Buteler a Infobae.

“Respecto del tipo de cambio, creemos que este trimestre podría evidenciar algo más de calma, ya que hay una mayor liquidación de divisas proveniente del sector exportador. Esto, sumado a que no hay una fuerza disruptiva nueva, podría asegurarnos algo de paz”, aportó Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones. “No obstante, si surgieran ruidos políticos, claramente la percepción de riesgo de los inversores se acentuará. Es decir, en la medida que las variables se vengan moviendo como hasta ahora y no haya noticias nuevos ruidos internos o externos en el corto plazo, el tipo de cambio debería permanecer estable, más allá de que las variables actuales o la coyuntura en general, de por sí, no son buenas”.

El dólar libre sigue debajo de los $208 del cierre de 2021 y todavía está lejos del récord de $223 del 27 de enero último

El analista financiero y consultor Salvador Di Stefano dijo a Infobae: “No veo al ‘blue’ despertándose. Creo que va a tener volatilidad, pero el cronograma de vencimientos impositivos es muy importante. Hay que pagar Ganancias de Personas Jurídicas en mayo, pagar el 20% de Ganancias de Personas Físicas en junio. En junio hay que pagar el vencimiento de Bienes Personales, pagar Ganancias de Personas Humanas y en julio hay pago del medio aguinaldo. No me parece que estemos en condiciones como para que el dólar blue suba. Es más: se están vendiendo vacas, soja, maíz: hay empresas que están haciendo oferta para liquidar stocks para pagar Ganancias. O sea que la situación no da como para una suba del blue”.

“Lo veo muy tranquilo al tema dólar por el gran cronograma de vencimientos impositivos que tenemos por delante, y muy bajo el nivel de venta, con poca actividad en el mercado. Y fundamentalmente, el ingreso de la cosecha y de inversiones por medio del ‘contado con liqui’”, sintetizó Di Stefano.

