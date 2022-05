Elon Musk se burló del ataque de Warren Buffett al Bitcoin y volvió a apoyar al Dogecoin

Buffett y Musk, dos de los hombres más ricos del mundo.

El multimillonario Elon Musk se burló del legendario inversor Warren Buffett, tras el ataque del director ejecutivo de Berkshire Hathaway al Bitcoin.

“Jaja, dice ‘Bitcoin’ tantas veces”, respondió Musk a un clip del famoso inversor de valor en Twitter. Este mensaje de Musk, además, fue compartido por otro capitalista de riesgo que respalda las criptomonedas, Marc Andreessen, quien calificó de “salvaje” que Buffett pueda atacar a Bitcoin “mientras se burla abiertamente de la diabetes”, en referencia a que Buffett reapareció rodeado de cajas de See’s Candies en el escenario.

Warren Buffett y su mano derecha, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, aprovecharon la reunión anual de accionistas de la compañía el sábado para repetir su conocida burla de Bitcoin y las criptomonedas.

“Si (el precio de Bitcoin) sube o baja en el próximo año, o en cinco o 10 años, no lo sé”, dijo Buffett, al explicar su larga aversión por Bitcoin, debido a que no produce nada tangible, a diferencia de los negocios o la propiedad. El precio de Bitcoin ha tenido problemas en los últimos meses, pues cayó alrededor del 40% desde su máximo histórico de casi USD 70.000 en el pasado mes de noviembre.

Buffett rechaza al Bitcoin, debido a que no produce nada tangible, a diferencia de los negocios corporativos o la propiedad

“Si me dijeras que eres dueño de todos los Bitcoins del mundo y me los ofrecieras por 25 dólares, no los tomaría porque ¿qué haría con ellos? Tendría que vendértelos de una forma u otra. No va a hacer nada”, sentenció el directivo de Berkshire.

Mientras tanto, Munger dijo en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, a veces llamado Woodstock para los capitalistas, “en mi vida, trato de evitar cosas que son estúpidas y malvadas y me hacen quedar mal... y Bitcoin hace las tres”.

Tanto Buffett como Munger han criticado previamente a Bitcoin, las criptomonedas y el reciente auge de las operaciones bursátiles impulsadas por Robinhood que han comparado con un casino.

El Bitcoin, debajo de los USD 40.000, cayó alrededor del 40% desde su máximo histórico de casi USD 70.000 en el pasado mes de noviembre

La comunidad crypto ha respondido a las críticas de Bitcoin de Buffett con su propio odio. El mes pasado, el inversionista tecnológico libertario Peter Thiel llamó a Buffett “enemigo número uno” del Bitcoin durante una diatriba contra lo que llamó una “gerontocracia financiera” que buscaba bloquear las criptomonedas fuera de la corriente principal durante una conferencia de bitcoin en Miami el mes pasado. Thiel calificó a Buffett de “abuelo sociópata de Omaha”.

Mientras tanto, Musk ha seguido mostrando su apoyo a Dogecoin, una criptomoneda irónica basada en memes que se disparó en las listas de criptomonedas el año pasado gracias al apoyo de genio de Tesla y otros inversores de renombre. Sin embargo, el precio de Dogecoin ha perdido mucho terreno desde sus máximos de mayo de 2021, para caer alrededor del 80 por ciento.

“No es una mala idea”, respondió Musk en Twitter al co-creador de Dogecoin, Billy Markus, quien a su vez expresó su apoyo a una sugerencia del inversionista famoso Mark Cuban de usar Dogecoin para autenticar a los usuarios de Twitter y reducir la cantidad de spam generado por bots.

Elon Musk volvió a manifestar su respaldo por el Dogecoin, una moneda virtual basada en memes.

“Añadimos un resumen optimista a Doge”, publicó Cuban. “Todo el mundo presenta un Doge para publicaciones ilimitadas. Si alguien impugna una publicación y los humanos confirman que es spam, obtienen el Doge del spammer. El spammer tiene que publicar 100 veces más Doge. Si no es spam, el concursante pierde su Doge”.

El precio de Dogecoin ha subido un poco durante el último mes , superando los mínimos recientes gracias a la exitosa decisión de Musk de privatizar Twitter. Los traders están apostando a que Musk podría integrar Dogecoin, su criptomoneda “favorita”, en Twitter después de que planteó la idea de permitir que los usuarios paguen por los servicios premium de Twitter con Dogecoin.

Elon Musk ha presentado algunos planes audaces, aunque todavía vagos, para transformar Twitter en un lugar de “máxima diversión” una vez que compre la red social por 44.000 millones de dólares y la vuelva privada.

Los magnates Elon Musk y Mark Cuban avalan la idea de usar Dogecoin para autenticar usuarios de Twitter y reducir la cantidad de spam generado por bots

Pero promulgar lo que por el momento son poco más que una mezcla de principios vagos y detalles técnicos podría ser considerablemente más complicado de lo que el director general de Tesla sugiere.

Esto es lo que podría suceder si Musk sigue adelante con sus ideas sobre la libertad de expresión, la lucha contra el spam y la inteligencia artificial en las redes sociales.

La máxima prioridad de Musk, pero también la más vaga, es hacer de Twitter una plaza pública digital “políticamente neutral” que permita tanta libertad de expresión como permitan las leyes de cada país. No ha especificado exactamente qué hará con la cuenta anulada del expresidente estadounidense Donald Trump y otros líderes cuyos tuits han violado las restricciones de la compañía contra el discurso de odio, las amenazas violentas o la desinformación dañina.

Musk no ha descartado suspender algunas cuentas, pero dice que tales prohibiciones deberían ser temporales.

SEGUIR LEYENDO: