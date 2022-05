Dólar hoy: la cotización libre sube a $201 y la brecha cambiaria alcanza el 74%

En el último año, la inflación le sacó 20 puntos de ventaja al dólar paralelo

El dólar libre inicia mayo con ganancia mínima de 50 centavos por unidad, a 201 pesos. En 2022 la divisa operada en el mercado marginal cae siete pesos o un 3,4 por ciento. En los últimos doce meses acumula una ganancia del 31,4%, unos 20 puntos porcentuales por detrás de la inflación del período.

En el segmento mayorista el dólar es pactado a 115,77 pesos. En lo que va de 2022 el tipo de cambio oficial anota un alza de 12,7 por ciento.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, señaló que “La incertidumbre respecto al cumplimiento de metas con el FMI, haciendo foco en el déficit primario y la acumulación de reservas, no ayudo en este sentido, cómo así tampoco las novedades de nuevos subsidios y el impuesto a las ganancias inesperadas. Hacía adelante, esperamos que la sensibilidad se mantenga en el contado con liquidación respecto a las novedades políticas y económicas. Probablemente asumiendo la brecha actual, con mucha volatilidad de por medio, los movimientos de los dólares financieros presenten variaciones más cercanas a las del tipo de cambio oficial, a diferencia de los últimos meses”.

“Nadie está comprando bonos para después de mediados del año que viene. Todo el mundo está jugando al juego de los pesos ahora y el riesgo que tenés es provocar un efecto ‘Puerta 12′. Si no tenés coordinación ni hacia afuera ni hacia adentro, el programa es endeble y la inflación está cambiando de régimen. El riesgo de hiperinflación no lo debería haber con la soja a estos niveles, pero a veces nos esmeramos”, advirtió la economista Marina Dal Poggetto, en diálogo con FM Milenium.

El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC de marzo encendió las señales de alerta. El 6,7% mensual de inflación fue la cifra más alta en 20 años, desde abril de 2002, cuando la economía argentina atravesaba una de sus crisis económicas más profundas de la historia. Y el 16,1% acumulado en el primer trimestre fue el guarismo más elevado desde 1991, tres décadas atrás.

Los analistas económicos esperan que en los próximos meses el avance de los precios sea algo más bajo -en el promedio general-, aunque seguirán siendo niveles altos, como se observó en abril y con una proyección de 70% anual.

Las consultoras estiman que la inflación de abril habría oscilado entre 5,5% y 6%, y desaceleraría levemente el mes siguiente, a un rango por debajo del 5 por ciento.

Con ese panorama, las proyecciones de los economistas para todo 2022 no dejan de ser preocupantes. Argentina podría registrar una escalada de precios sin paralelo desde la hiperinflación.

Lo que pasa en la Argentina, con alta emisión, déficit público, atraso tarifario y tipo de cambio sujeto a controles, se complementa a los factores inflacionarios alcistas que impactan a nivel mundial, con la escalada de los precios de commodities por la guerra entre Rusia y Ucrania, y la inyección de fondos y estímulos fiscales para apuntalar a las economías.

Según el informe Latin Focus Forecast de abril, un estudio que promedia las estimaciones de 45 consultoras y entidades financieras locales y del exterior, se pronostica un dólar mayorista a $156,17 para finales de diciembre, en este caso, un $1,83 menos que en la encuesta pasada, que ubicaba al tipo de cambio oficial en los 158 pesos.

Entre las consultoras que estimaron un tipo de cambio más alto para diciembre de 2022 destacaron VDC Consultora ($184,11 por dólar), MAP ($170,31), BancTrust & Co. ($169,69), LCG ($169,97) y Econométrica ($168,15).

