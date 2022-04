Mauricio Macri ante empresarios en Bariloche: su candidatura a presidente y la insistencia con la idea de “aprendimos”

El ex mandatario Mauricio Macri en el Foro Llao Llao

“Está contento. Vino con un look muy casual, a tono con este evento y con el fío que hace, y se lo vio muy cómodo con el contexto. No es para menos, se encontró con varios amigos”, destacó el CEO de una empresa local sobre la visita de esta tarde de Mauricio Macri al Foro Llao Llao, la reunión anual de buena parte del “círculo rojo” que se hace todos los años en Bariloche y que tiene a Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA y Banco Hipotecario, como alma mater.

El ex mandatario que llegó con vestimenta informal: un pantalón de jean azul, una camisa celeste a tono, zapatillas y chaleco inflado, tipo Uniqlo. Venía de participar de la reunión del Gabinete porteño, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, en un encuentro que intentó mostrar “unidad” de Juntos por el Cambio en medio de las diferencias dentro del espacio opositor por las precandidaturas de 2023. Todo luego de que el espacio que fundó vetara a Javier Milei y lo tildara de funcional al kirchnerismo. Milei habló después del ex presidente, pero no se cruzaron.

Los organizadores de este evento cerrado tomaron algunos recaudos para evitar encuentros. Ni Macri se cruzó con Milei en los pasillos alfombrados de este hotel ícono de la Patagonia, ni con Larreta, quien hablará en la cena de hoy. Ninguno de ellos verá a Martín Guzmán, quien cerrará el evento mañana la mediodía. El ministro de Economía es el único integrante del Gobierno y el oficialismo invitado.

El ex presidente Mauricio Macri expuso ante empresarios en el evento que se realiza en el tradicional hotel patagónico Llao Llao

“Su discurso podría tomarse como un repaso de su libro ‘Primer tiempo’. Todo muy ‘segunda oportunidad’ y la idea de ‘aprendimos’”, resumió otro de los asistentes al encuentro, quien destacó que Macri no quiso hacer referencias a su candidatura. “Repasó otra vez sus errores”, detalló. Al igual que en la entrevista que le dio en Washington a Infobae, la semana pasada, aseguró que “Sólo quiero consolidar la unidad y clarificar para qué queremos volver al poder”. Ante los empresarios, el mandatario insistió con la idea del “para qué”.

“Insistió mucho en los errores y por qué ahora están más preparados para hacer ‘las cosas que hicieron bien, mejor; y las que hicieron mal, bien’. Ese fue su principal mensaje. Y no nombró a nadie, creo que a propósito”, destacó uno de los jóvenes del encuentro

“Estuvo muy tranquilo, en ‘su salsa’. Estábamos comiendo y fue todo muy relajado. Pero a él se lo vio serio, enfocado. Acá generó optimismo, ganas de que lleguen las elecciones, de votar. Si votamos en este hotel hoy, creo que hay empate entre Macri y Milei ”, agregó. Dos empresarios más consultados por Infobae dieron la misma paridad.

Luego de sus palabras, que duraron una hora, siguió hablando unos minutos más con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el anfitrión Elsztain.

Antes que expusiera Macri, el ex titular del Banco Nación Carlos Melconian presentó su “Plan Económico Federal para la Argentina”. La jornada de hoy también tiene como protagonista al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en la cena.

También participan otros empresarios como Karina Román (Grupo Román), Luciano Nicora (VN Global BPO y Endeavor), Roberto Murchison (Murchison), Sebastian y Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Patricio Jutard (Mural) y Verónica Andreani (Andreani), Pablo Saubidert (iPlan), Urbano Rattazzi, Andy Freire, Guibert Englebienne (Globant), Carlos Miguens (Miguens Bemberg Holdings), Juan Collado (Warmi), Nicolás Szekasy (Kaszek), Sebastián Serrano (Ripio) y Gustavo y Javier D’Alessandro (Finvest), entre otros.

