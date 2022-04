El reacomodamiento del dólar complicó el futuro de las metas acordadas con el Fondo Monetario

Foto de archivo - La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Martin Guzmán. REUTERS/Remo Casilli

Los dólares financieros subieron 7,5% en tres días. En ese escaso lapso superaron a la inflación de marzo y a la que se espera en abril. Lo más grave, es que derrotaron a los que entraron al “carry trade” y vendieron sus dólares convencidos de que no se iban a mover por un par de meses. Los que apostaron al peso desde principios de marzo, vieron evaporar las ganancias. Quienes a principios del mes pasado vendieron USD 100 en el MEP a $ 193 descontando $ 2 por comisiones y precio de entrada, y se pasaron a tasa con una ganancia en pesos de algo más de 6% quedaron con el mismo capital si compraron ayer. Los que postergaron la salida, si el dólar sube hoy, entrarán en territorio de pérdidas.

Los Boncer y Lecer, títulos que ajustan por la inflación, todavía le van ganando al dólar. Pero si la suba sigue a este ritmo para estar pari passu con la inflación se complican las metas con el FMI.

La razón es simple y se vivió en otras épocas. Si dólar e inflación se retroalimentan, crean un círculo vicioso. La ventaja del dólar es que sube por sí solo y los cepos para contenerlo fracasaron. Ahora no hay dólares disponibles en las reservas, siquiera para intentarlo, o sea tiene pista libre para ir donde quiera. La inflación no le va por detrás porque la única manera de contenerla es con una política monetaria restrictiva y baja del gasto público, algo que no va a intentar el Gobierno porque no quiere hacerlo. Tampoco cuenta con la confianza del mercado ni con el poder político para llevarlo adelante.

En estas circunstancias, el dólar MEP y el contado con liquidación se favorecieron con las fuertes caídas de los bonos que se utilizan para adquirirlos. El AL30 cedió 2,3% y el GD30, 4%.

En la mitad de la rueda hubo un intento de calma que fue apenas una pausa porque la compra reapareció con más fuerza. El MEP terminó $ 9,73 (+4,5%) arribas a $ 203,97 y el contado con liquidación, aumentó $ 9,07 (+4,7%) a $ 203,73.

El “blue”, a su vez, abrió a $ 199,50, bajó a $ 199 y rebotó a $ 202 (+$ 2,50) y quedó comprador para hoy con más movimiento que en los dos días previos.

El cambio de tendencia se afirmó porque quienes estuvieron deshaciendo sus posiciones en pesos fueron los nuevos compradores de dólares que agrandaron la demanda que se insinuó el martes y creció en los dos días posteriores.

Los bonos de la deuda fueron arrastrados por la caída del dólar y por el nuevo escenario que presenta el mundo. El presidente de la Reserva Federal confirmó que en mayo la suba de tasas norteamericanas será de 0,50%. Esto derrumbó a las Bolsas norteamericanas e hizo bajar la cotización del Bono del Tesoro de Estados Unidos que quedó con una tasa de retorno de 2,97%. A menor precio del bono, mayor tasa. En la Argentina los títulos de la deuda con ley extranjera perdieron hasta 3,9%. “Se derritieron”, fue la definición de los operadores de las mesas. Esto hizo que el riesgo país trepe 49 unidades (+2,96%) a 1.721 puntos básicos. Los títulos de países emergentes también fueron afectados por la suba de las tasas de los bonos del Tesoro. El EEM, el ETF que representa a los emergentes, cayó 1,5% y el EWZ que define a Brasil, cedió 2,6%.

En la plaza mayorista, el dólar aumento 14 centavos a $ 114,11 y el Banco Central pudo comprar USD 30 millones que no impidieron que las reservas bajen 71 millones a USD 43.064 millones.

La Bolsa, que venía arriba en dólares, es un ejemplo de la derrota del “carry trade”. Este mercado venía ganando más en dólares que en pesos. En divisas llegó a estar 2,37% arriba. Ahora medido en dólares, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, está 6,07% abajo.

Con negocios por $ 1.067 millones, las acciones líderes tuvieron un tropiezo que las hizo caer 1,15% en pesos y 5,60% en dólares.

Los ADR’s -certificados de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- acusaron el golpe del dólar en la Argentina. Con negocios récord por $ 4.201 millones, todos los certificados de empresas locales quedaron en rojo a excepción de IRSA que cerró sin cambios. Pampa Energía y Banco Francés con 6,49% fueron las más afectadas.

Los bonos indexados, no salieron tan maltrechos. El Boncer que vence el último de setiembre próximo subió 0,39%, pero el que vence en 2023 bajó 0,02% y el 2024, 0,48%,

Los bonos dollar linked que siguen al tipo de cambio oficial y sirven para cubrirse de una devaluación, subieron 0,37%.

Hoy todos estarán atentos al dólar. Hay quienes apuestan a que en el próximo tiempo intentará subir 10% hasta empatar con la inflación de lo que va del año, otros no ven techo y algunos creen que el fin de la suba está cerca porque es un reacomodamiento de precios.

