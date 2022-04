Los mercados de EEUU complican más al país: no creen que la inflación bajará en los próximos meses

El petróleo subió más de 3% y cayó el oro. El índice de países emergentes, el EEM, cedió 1,3% y Brasil, 1 por ciento (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo/File Photo/File Photo)

Si los inversores que se fueron de mini vacaciones pensando en digerir lo que sucedió el miércoles, tras el anuncio de la inflación de marzo y el discurso de Cristina Fernández de Kirchner que desproveyó de poder a Alberto Fernández y complicó su acuerdo con el FMI al dar un claro apoyo a Rusia, ahora tienen más motivos de preocupación por las señales que llegaron de Estados Unidos.

La peor, fue la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2,83%, el nivel más alto desde el 2 de diciembre de 2018.

Cuando los bonos más confiables del planeta dan esta renta, tiemblan los países emergentes por dos razones: los norteamericanos se cubren de una recesión y los bonos de la región podrían soportar una emigración de dólares hacia su lugar de origen.

Las Bolsas neoyorquinas tuvieron una fuerte caída y están en el nivel más bajo de las últimas 4 semanas

En Estados Unidos la inflación preocupa menos que la recesión que puede provocar, aunque la presidenta y directora ejecutiva de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, asegure que la suba de tasas será rápida y tendrá un límite: no empujar a la economía norteamericana a la recesión.

Nadie se sintió tranquilo a pesar de este intento de calmar a los inversores y de que el nivel de desempleo es tan bajo como antes de la pandemia, y la oferta de trabajo es elevada.

Las Bolsas neoyorquinas tuvieron una fuerte caída y están en el nivel más bajo de las últimas 4 semanas. El Nasdaq, el índice de las tecnológicas perdió 2,21% y el S&P 500, el más amplio y representativo, bajó 1,21 por ciento.

El petróleo subió más de 3% y cayó el oro. El índice de países emergentes, el EEM, cedió 1,3% y Brasil, 1 por ciento.

Para los norteamericanos una inflación de 8,5% anual es más preocupante que para los argentinos la de 6,7 mensual. Ellos tienen la experiencia de marzo de 1980 con Jimmy Carter en el poder, cuando la inflación alcanzó 14,5 por ciento. Fue la más elevada desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.

Ronald Reagan, sucesor de Carter, fue uno de los pocos presidentes que no fue reelecto y se alejó del poder con la sensación del fracaso, sometió al país a un tremendo ajuste.

Una experiencia de ese ajuste la vivió este periodista al llegar en 1981 a Los Ángeles en pleno ajuste. Con un grupo de periodistas, había que esperar una cantidad considerable de horas para conectar con un vuelo a Oriente. Se decidió tomar un taxi para ir a Marina del Rey a almorzar y aliviar la espera. El taxista se ofreció a esperar, pero la respuesta fue que no: el reloj en marcha iba a atentar contra los y la distancia al aeropuerto era lejana. Contestó que no iba a cobrar la espera: era su primer viaje en 24 horas y había dormido en su auto, en la fila de taxis del aeropuerto. Tiempos de ajuste en serio y la recesión en EEUU.

Ajuste y recesión son palabras que no puede pronunciar ningún candidato a presidente en la Argentina

Ambos términos –ajuste y recesión– son palabras que no puede pronunciar ningún candidato a presidente en la Argentina. Nadie se anima a detener al monstruo. Por eso las grandes inflaciones siempre terminan en hiperinflaciones.

En algo no se equivocan los operadores y economistas locales. La inflación argentina no va a ceder en los próximos meses. El FMI opina lo mismo y le hizo una dura advertencia al país. Ellos no comprenden cómo se subestima al castigo que impone la economía a los salarios de los consumidores.

En Estados Unidos no se olvidan de Carter por la inflación que trajo su política económica. En la Argentina es imposible tener esa memoria porque fueron escasos los períodos sin inflación y en ninguna de las ocasiones el fenómeno fue controlado antes de llegar a la hiperinflación.

