¿Cuál es el mejor día de la semana para comprar pasajes de avión y gastar menos dinero?

Los viajeros siempre están buscando las mejores ofertas en pasajes de avión, uno de los gastos más altos de todo viaje. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL/Archivo

Es bien sabido por la gente que los pasajes de avión no son un producto que tenga un precio fijo. Y aquí no se está hablando de la variación tarifaria que todos los bienes sufren en la Argentina a causa de la inflación, sino de fluctuaciones constantes, al punto de que, por ejemplo, un vuelo puede variar su precio si se lo busca un día o al día siguiente.

No obstante, Infobae consultó a algunas de las agencias de viajes más importantes del país para que revelen cuándo es el mejor momento para comprar pasajes de avión.

Siguiendo algunas recomendaciones de los expertos es posible ahorrar en los tickets. (Shutterstock)

¿Por qué sube o bajan los precios de los pasajes?

“Siempre hay que tener en cuenta que las tarifas de los aéreos son muy cambiantes -comenzó Magali Álvarez Howlin, gerente de marketing de Volalá-, varían según diferentes parámetros como por ejemplo el tipo de cambio, la disponibilidad, la clase tarifaria, la demanda, la cercanía con la fecha de salida, entre otros”.

Por su parte, Paula Cristi, gerente general de Despegar en Argentina, dijo que los precios de la industria son dinámicos por diferentes razones. “Dependiendo de la disponibilidad de nuestros proveedores, el factor de ocupación, la estacionalidad, el tipo de servicio, la anticipación de compra, la estadía promedio, todo ello juega un rol en la tarifa final de los aéreos”.

Gustavo Lorenzo, air product manager de Biblos, puso el acento en la oferta y la demanda, además de esto, comentó que la vuelta del turismo receptivo hace que haya menos butacas disponibles, aunque se la conectividad aérea mejorará para el país considerablemente en agosto.

En tanto, Eugenia Cutrone, air product manager de Avantrip, dijo que se explica por la disponibilidad. “Si la ocupación de un vuelo es muy alta, solo quedará disponibilidad en las tarifas más caras y las compañías no tendrían necesidad de lanzar promociones; en cambio, cuanta más disponibilidad haya, más ofertas habrá”.

El regreso del turismo receptivo puede influir en las tarifas para los argentinos

¿Cuál es el mejor día de la semana para comprar boletos?

“Suele suceder por un tema de demanda que los lunes, martes y miércoles, sean días donde se consigan mejores opciones”, dijo Álvarez Howlin.

Por otra parte, Cutrone no definió días de la semana sino que puso de ejemplo los eventos de ventas como el Hot Sale, Cibermonday y Travel Sale, entre otros. “Este tipo de acciones suelen comenzar los días lunes, y desde las 00 horas vemos como suben las sesiones en la web y comienzan las ventas ni bien salen las ofertas”, destacó.

No obstante, Cristi dijo que “no hay un día en especial que sea mejor que otros para comprar vuelos”, ya que los valores de la industria son dinámicos y dependen de otros factores que no están relacionados con si es o no un día o momento determinado. Del mismo modo se expresó Lorenzo quien puso el énfasis en el dinamismo de la oferta de pasajes, “hoy hay lugar y mañana no, o puede suceder al revés”, comentó.

Comprar los pasajes con anticipación pareciera ser la mejor fórmula para encontrar buenos precios

Entonces, ¿Cuándo es el mejor momento para comprar un pasaje de avión?

Según Nicolás Posse, air product manager de Almundo, la anticipación de compra ideal dependerá del destino elegido. “Para viajes a Europa y Estados Unidos recomiendo entre uno y tres meses de anticipación; para el Caribe de uno a cuatro; para Brasil, que tiene una temporada alta muy marcada de diciembre a marzo habrá que sacar con muchos meses de antelación para conseguir buenos precios; por último, para vuelos domésticos, recomiendo una anticipación de 30 días”.

“Cuanto mayor sea la anticipación, más ofertas se encontrarán”, dijo Álvarez Howlin, quien recomendó también viajar en temporadas bajas para conseguir los precios más baratos, y quien además aconsejó elegir tarifas “flexibles” y leer muy atentamente las condiciones del ticket.

“Desde Despegar siempre recomendamos que los viajeros hagan sus reservas con la mayor antelación posible. Comprar con anticipación es una manera de ahorrar dinero y también de evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar el bolsillo”, aseveró Cristi, al igual que su colega Lorenzo, quien también aseguró que “cuanto antes es mejor por la disponibilidad de los aviones”.

Con todo esto en cuenta, se puede concluir que la anticipación es la clave número uno para conseguir precios económicos a la hora de comprar pasajes aéreos. Los eventos de venta digital también ayudarán, así como puede ser de utilidad comprar los lunes, martes o miércoles, pero la antelación apareció en todos los casos como la mejor herramienta. A la hora de planear un viaje, entonces, será mucho mejor definir las fechas y planearlo con tiempo, así se puede disfrutar del tan ansiado viaje sin gastar una fortuna.

