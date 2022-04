Un banco busca empleados en Argentina: qué salarios paga, qué puestos quiere cubrir y cómo aplicar

El Banco Santander busca contratar a empleados en Argentina (EFE).

El Banco Santander busca cubrir diferentes puestos en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y ofrece salarios que pueden llegar a superar los $200.000 mensuales.

A través del portal de empleos LinkedIn, la firma aseguró que está impulsando y liderando una transformación cultural, utilizando la tecnología como driver, “donde todas las personas son bienvenidas y pueden volverse protagonistas de este proceso, sin importar sexo, identidad de género, edad, discapacidad, etnia, religión, nacionalidad”. Y afirmó: “Sólo nos importa el talento y las ganas de romperla”.

A su vez, añadió que está cambiando la forma de concebir, diseñar y desarrollar productos, la forma de trabajar en equipo, de plantear objetivos, de desafiar al negocio y de subir la vara día a día en todo lo que hace. “Queremos ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, diversa, inclusiva y audaz, y para eso necesitamos personas que tengan ganas de escribir una historia inédita en la industria local y que tengan mucho pero mucho empuje”, subrayó.

Actualmente, la entidad bancaria tiene seis puestos disponibles para cubrir diferentes áreas en el país y todos tienen una modalidad híbrida de trabajo.

Qué puestos busca cubrir y cuáles son los requisitos para aplicar

1) Project Lead. Santander Argentina, Provincia de Buenos Aires.

- Graduado/a de carreras universitarias como Administración de Negocios o áreas similares. Es un plus contar con un posgrado o especialización.

- Conocimiento de metodologías ágiles, Azure Project o alguna herramienta similar. Y conocimiento de las tendencias financieras (medios de pago) y experiencia en el mercado financiero y digital, en particular Mundo Fintech.

- Capacidad de sostener conversaciones fluidas en inglés, por lo cual tu nivel en el idioma debe ser avanzado; será un plus hablar en portugués. Capacidad para proponer y prosperar en un entorno dinámico, colectivo, colaborativo, multicultural y desafiante centrado en el cliente donde las prioridades y el alcance pueden cambiar rápidamente.

- Fuertes habilidades interpersonales de comunicación y relacionamiento. Autonomía y proactividad, enfocado en soluciones y no en problemas. Perfil analítico, racional y bien organizado.

2) Analista de Producto IT. Santander Argentina, Provincia de Buenos Aires.

- Estudiante o graduado/a de Sistemas o carreras afines. Experiencia previa de Integraciones vía APIs.

- Conocimientos de SQL (excluyente), de metodologías ágiles; de .Net y Java, API REST. Conocimiento de Medios de Pago (Procesamiento Emisor y/o Adquirente de Tarjetas de Crédito/Débito/Prepaga y Tecnologías EMV/Contactless).

El Banco Santander tiene más de 8.900 empleados en Argentina (EFE).

- Manejo básico de Postman (no excluyente) y de Excel (no excluyente). Manejo de herramientas de tracking, preferentemente Azure (no excluyente).

- Capacidad de sostener conversaciones fluidas en inglés, nivel en el idioma debe ser avanzado; será un plus hablar en portugués.

3) Product Specialist ESG. Santander Argentina, Provincia de Buenos Aires.

-Graduados/as de las carreras de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o título equivalente en negocios/finanzas con interesante background técnico financiero.

-Conocimientos sobre ESG, ya sea desde la perspectiva de certificación / validación de proyectos ESG (second party opinión provider, agencia externa de rating) como así también por haber trabajado directamente en proyectos de esta índole.

- Ser bilingüe inglés para poder desarrollar propuestas e interactuar, tanto en forma escrita como verbal con equipos globales de forma recurrente.

4) User Support Junior. Santander Argentina, Provincia de Buenos Aires.

- Estudiante o haber finalizado la carrera de ciencias económicas o campos relacionados.

- Contar con experiencia previa en áreas de operaciones y en la industria de pagos/tecnología.

- Tener conocimientos de herramientas de Data Analytics: SQL, Tableau.

- Ser una persona analítica, curiosa, con pasión por los datos y la resolución de problemas. Empujar al equipo a ser más data driven en su camino a la excelencia operacional. Y tener mentalidad entrepreneur con capacidad para aprender rápido en un ambiente de Start-up.

5) Sr Growth Data Analyst. Santander Argentina, Provincia de Buenos Aires.

- Graduado/a en carreras como Administración de Empresas, Ingeniería, Sistemas, Marketing o carreras afines.

- Habilidades analíticas, de organización y problem solving. Capacidad para dimensionar y priorizar tareas.

“Queremos ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, diversa, inclusiva y audaz” (Banco Santander)

- Visión de negocio y capacidad para transformar datos en insights accionables. Atención a los detalles, proactivo y con capacidad de trabajo en equipo.

- Experiencia en analítica digital (Google Analytics). Google Adwords y FB Business Manager. Y experiencia con plataformas de tagging (Tealium, GTM, Adobe Tag Manager) es un plus.

6) Sr Continuous Improvement (Getnet). Santander Argentina, Provincia de Buenos Aires.

- Profesional de carreras de ingeniería, ciencias económicas o campos relacionados

- Contar con experiencia previa en ingeniería de procesos, mejora continua o posiciones similares.

- Tener conocimientos de herramientas de Data Analytics: SQL, Python, Tableau.

- Ser analítico, curioso, data driven, de pensamiento estructurado con fuertes habilidades de resolución de problemas. Tener una mentalidad emprendedora con capacidad para aprender rápido en un ambiente de Start-up.

Salarios

El sueldo promedio mensual de un Project Leader en Argentina es de $217.947; $119.911 el de un Analista de Producto; $120.000 el de un Data Analyst y $183.209 el de un Product Specialist, según el portal Glassdoor.

Cómo postularse

Las personas que estén interesadas en aplicar a los puestos de trabajo, lo podrán hacer ingresando al siguiente link: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2989119615&f_C=365334&keywords=santander%20argentina&location=worldwide. Allí, se podrán encontrar los diferentes empleos y estará disponible la opción de “Solicitar” para enviar el currículum y postularse como candidato.

De acuerdo con la página oficial de Santander Argentina, actualmente cuentan con 464 sucursales, tienen 3.5 millones de clientes (entre los cuales hay más de 290.000 empresas y más de 1.300 clientes corporativos) y cuentan con más de 8.900 empleados alrededor de 22 provincias.

