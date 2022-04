Jornada financiera: hubo ventas para tomar ganancias y cayeron los bonos y las acciones

Pese a la elevada inflación, los dólares alternativos siguen en baja

Los bonos y las acciones de Argentina cerraron en baja este martes por una toma de utilidades, alineada a las dudas de los inversores ante una creciente inflación que opaca un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar unos 44.000 millones de dólares. También influyó el desempeño negativo de Wall Street, debido a la incertidumbre que perdura por la invasión rusa a Ucrania.

También continuó el declive de los precios de los dólares alternativos al “cepo”, en mínimos en lo que va de 2022.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdió un 1,5%, a 91.814 puntos, tras haber sondeado los 94.000 puntos en la apertura. El panel de acciones líderes venía de avanzar un 3,6% en pesos y 5,8% en dólares en las anteriores cuatro rondas.

Las ventas estuvieron encabezadas por Grupo Galicia (-3,4%), Telecom (-3,3%) y Cresud (-3,3%).

Los bonos Globales, en dólares con ley extranjera, cayeron un amplio 1,8% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con sus pares emergentes, subía 18 unidades para la Argentina, a 1.710 puntos básicos a las 17:30 horas.

Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) promediaron un retroceso del 0,6% en pesos, tras acumular una mejora del 3,8% en las últimas siete sesiones de negocios.

“Los inversores siguen atentos al desarrollo de la economía doméstica, a la evolución de la inflación minorista, y a cómo Argentina logrará cumplir con las metas fiscales del acuerdo con el FMI recientemente aprobado”, afirmó en un informe Research for Traders.

“El escenario político interno sigue despertando inquietudes a raíz de las continuas tensiones en la coalición oficialista, ya que los cortocircuitos podrían convertirse en un serio condicionante para la gestión de Gobierno y la implementación de las metas acordadas con el FMI, más aún a medida que se acerque el calendario electoral del 2023″, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Reducir la inflación, achicar el déficit fiscal, aumentar las tasas de interés y cortar subsidios energéticos son demandas clave del acuerdo con el organismo de crédito.

Operadores dijeron a Reuters que los activos ligados al dólar son usados como cobertura ante un índice de precios al consumidor (IPC) que para marzo podría dispararse hasta un 6%, un dato que molesta tras el costoso aval para cerrar los del FMI.

“La inflación de marzo estaría en torno al 6%, sería la inflación mensual más alta desde septiembre 2018 cuando había llegado a 6,5%”, enfatizó el analista Christian Buteler.

“El crawling peg arrancó abril sin respiro devaluando a una tasa cercana al 45%, en un contexto donde el Banco Central no logra acumular reservas. Cierta aceleración en la devaluación generará aún más presión en el IPC por el pass through”, explicó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

El INDEC dará a conocer el IPC del tercer mes del 2022 el miércoles de la próxima semana, con lo que el primer trimestre del año cerrará con un arrastre de al menos entre 11% y 12%, según proyecciones de analistas privados.

“América Latina posee poca relación económica y financiera directa con Rusia y Ucrania; sin embargo, el aumento de los precios de la energía y la nueva ola de choques de abastecimiento restringen el acceso a commodities agrícolas e industriales, lo cual genera mayor inflación y probabilidad de prolongación del endurecimiento de la política monetaria”, dijo Moody’s Investors Service.

Por su parte, los principales índices de Wall Street negociaron con fuertes bajas dada la perspectiva de nuevas sanciones a Rusia, un tema geopolítico que mantiene en vilo a los inversores. Los principales índices de las bolsas de Nueva York recortaron entre 0,8 y 2,3 por ciento. El precio del barril de crudo ligero de Texas que se pactó en Nueva York con caída de 2,3% 100,93 dólares.

Nueva baja del dólar “blue”

El dólar libre cerró negociado con caída de tres pesos (-1,5%) este martes, a $196 para la venta, su precio más bajo desde el 13 de diciembre último. Hay que recordar que en 2022 el precio del billete resta doce pesos o 5,8 por ciento.

Los dólares operados a través de activos bursátiles se pactaron con leves bajas y en valores mínimos en dos semanas, en los $190 para el “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) y a $190,19 el MEP con el Bonar 30 (AL30D).

El dólar mayorista se acomodó en los 111,70 pesos, unos 13 centavos arriba del cierre anterior. La brecha cambiaria alcanza el 75,5% respecto del dólar libre, un rango de precios mínimo desde el 23 de junio del año pasado (73,8%).

El Banco Central compró este martes USD 15 millones en la plaza mayorista, en una sesión con negocios de contado (spot) por 204,1 millones de dólares. Por sus intervenciones cambiarias, la entidad monetaria sostiene ahora un saldo comprador de USD 9,5 millones en abril, mientras que conserva un saldo negativo por unos USD 38 millones en lo que va de 2022.

Las reservas de la autoridad monetaria se vieron beneficiadas con el arribo de algo más de USD 6.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) tras el acuerdo con el FMI, lo que ayudó a alejar parcialmente recientes presiones cambiarias.

