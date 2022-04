Matías Kulfas, sobre la dolarización: “los que hacen este tipo de planteo venden espejitos de colores”

Kulfas reiteró que la inflación es un tema m,acroeconómico y que con los acuerdos y controles de precios se busca mejorar las expectativas (Foto: Franco Fafasuli)

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, uno de los más resistidos por el kirchnerismo, junto a su par de Economía, Martín Guzmán, descartó hoy la dolarización de la economía como solución al problema de la inflación.

En una entrevista por radio Mitre, cuando le plantearon la propuesta de dolarización que esgrime, entre otros, Javier Milei, el funcionario dijo que en situaciones como la actual, de problemas inflacionarios, “aparecen personas con soluciones mágicas; Macri dijo que la inflación era el problema más fácil, que lo solucionaba en cinco minutos, pero en los países donde se implementó (la dolarización) los resultados no fueron buenos”. Además, agregó, “hay montones de preguntas que (quienes proponen dolarizar) no responden, como a qué paridad se haría”. Por eso, concluyó, “este tipo de planteos son espejitos de colores, buscan que la gente se enganche, pero sin explicar cómo lo harían”.

-¿Entonces Milei es un vendehumo?, le repreguntaron.

-No me gustan esas definiciones. Sí me parece que la dolarización no es una solución verdadera y que Milei no explica las implicancias

Además, Kulfas dijo que no hay “ninguna duda” de que la dolarización implicaría perder soberanía. “Por eso –explicó- nuestra apuesta sigue siendo a defender nuestra moneda; tenemos que trabajar en reducir la ansiedad, reducir el déficit y el financiamiento monetario y mejorar las cuentas externas”.

El ministro defendió en todo momento la política económica del gobierno, admitió que “es muy probable” que la inflación de marzo supere la de febrero y dijo que seguirán trabajando en un acuerdo para reducirla y que la solución de fondo es macroeconómica, en el marco del programa acordado con el FMI, aunque eludió pronunciarse sobre el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, y el rechazo del kirchnerismo al acuerdo. “Seguimos apostando a la unidad de nuestra fuerza política”, se limitó a decir al respecto.

A continuación, otros pasajes y definiciones salientes de la entrevista:

-Inflación y desinflación: Kulfas dijo que el gobierno buscará “retomar la senda de la desinflación” y señaló que la entrará en vigencia el fideicomiso del trigo que –señaló- “permitirá retrotraer el precio de los fideos, la harina fraccionada y el pan a los niveles de febrero”. Es una herramienta, subrayó, sobre toda una cadena alimenticia.

-La inflación de marzo: Aunque admitió que “es muy probable” que supere la de febrero, la enmarcó en la situación internacional y dio como ejemplo los recientes aumentos de inflación mensual en España y Alemania. “Nosotros arrancamos bajando la inflación de 54 a 36%, la inflación internacional nos puso de nuevo en 50% y ahora queremos volver a bajarla”, señaló Kulfas. Y cuando le señalaron si se sentía “un general Patton de la guerra contra los precios”, respondió: “Aquí conduce el presidente; la inflación no es un fenómeno nuevo, tenemos ya 15 años de inflación de dos dígitos, que se asentó en el último gobierno. Macri cuando empezó en 2015 dijo que era el problema más fácil de resolver. Es un fenómeno macroeconómico: bajar el déficit, reducir el financiamiento monetario del déficit. Y buscamos que los salarios le ganen a la inflación”.

Kulfas, con sus pares de Economía, Martín Guzmán, y Trabajo, Claudio Moroni

-Controles y “diablos” que suben los precios: “Nunca dijimos que la inflación se soluciona con controles de precios. En plena pandemia aplicamos la ley de abastecimiento y con precios máximos controlamos la inflación en un escenario de mucha incertidumbre. Ahora estamos en un escenario y tenemos un marco macroeconómico distinto”. Respecto de las palabras del presidente sobre “diablos” que suben los precios, respondió: “que hay especuladores, no tengan dudas. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ocurrió una suba de precios internacionales, que nadie tenía en carpeta y en momento así aparecen algunos especuladores, por eso es importante trazar líneas de trabajo. Con (el secretario de Comercio Interior) Roberto Feletti hablamos con supermercados y cadenas de alimentos para retrotraer precios, algo que se verá en los próximos días”. En cambio, dijo, es muy difícil contrarrestar la influencia del aumento de los precios internacionales.

-Reunión con empresarios y sindicatos: “El objetivo no es sacarse una foto, estamos conversando con los sectores de la producción y el trabajo para que toda la sociedad banque para contener la suba de precios y lograr que los salarios le ganen a la inflación”.

-Acuerdo con el FMI y rechazo de Cristina Kirchner: “El escenario de no acuerdo generaba mucha incertidumbre. Comenzó una nueva etapa, un sendero que despeja incertidumbres. Hay un acuerdo aprobado por el Congreso; el escenario de default ha sido completamente eliminado. Vamos a seguir apostando a la unidad de nuestra fuerza política. Hay diferencias de opinión (entre el presidente y la vice); nosotros buscamos reactivar la economía y el empleo, tenemos un problema con la inflación y seguimos apostando a la unidad”.

-Faltante de gasoil, posibilidad del biodiesel: No estamos en una situación normal. El trigo costaba menos de USD 300 hace pocos meses y pasó en poco tiempo a USD 450 la tonelada. En el caso del gas, tuvimos el plan Gas en 2020, que los compramos a 3,50. Pero en el mercado internacional hoy se consigue a 48. Hay una situación atípica. Las cerealeras pueden vender todo el biodiesel que quieran, lo que están pidiendo es aumentar el corte en biodiesel (soja) y en etanol (maíz y caña de azúcar). Es algo que se está analizando para tener mayor aprovisionamiento.

-Cavallo y su pronóstico de “rodrigazo”: “Hace rato que pronostica el apocalipsis. Pero reducimos el desempleo, está bajando la pobreza, la industria ya está mejor que en prepandemia. Estuvimos en Las Parejas y la industria de maquinaria agrícola está en su mejor nivel en lo que va del siglo.

