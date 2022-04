La recaudación creció en marzo un 6,5% real y acumuló 19 meses con crecimiento por sobre la inflación

Una persona camina frente al ministerio de Economía en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La recaudación tributaria nacional registró en marzo un crecimiento de 62,5% interanual, con $1,24 billones , estimándose una expansión en términos reales de 6,5% y un alza por décimo noveno mes consecutivo. La evolución de los tributos del comercio exterior y de los recursos de la Seguridad Social fueron los principales impulsores del crecimiento, según informó el Ministerio de Economía.

La suba de las retenciones y de los precios internacionales de las materias primas volvieron a ser clave para sostener la recaudación a cargo de la AFIP

Dentro de los tributos de comercio exterior, que registraron un alza interanual de 83,6%, el principal concepto que explica el crecimiento son los Derechos de Exportación, que registraron un incremento de 91,7% interanual. De acuerdo a la cartera que conduce Martín Guzmán, “esa evolución responde al alza de los volúmenes exportados y de los precios internacionales de los principales productos, que alcanzaron niveles históricos debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.

En tanto, resalta el informe oficial con los datos de la AFIP que los recursos de la Seguridad Social crecieron un 64,4% interanual y sostuvieron altas tasas de crecimiento, “que continúan profundizando una tendencia expansiva”, por efecto de la suba de los salarios registrados y la regularización de atrasos de las empresas.

En cuanto a los impuestos que le otorgan progresividad al sistema, se expandieron en un 62,5% interanual. Dentro de este grupo, el Impuesto a las Ganancias registró un crecimiento de 64,1% interanual.

Asimismo, el desempeño del IVA –que registró un incremento de 55,3% i.a.- y del Impuesto a los Créditos y Débitos (58,6% i.a.) contribuyeron al crecimiento de la recaudación nacional, impulsados por la evolución expansiva del nivel de actividad.

“Se observa una evolución favorable de todos los tributos con mayor participación en la recaudación nacional, resultando en un crecimiento global de los recursos que permite dar previsión y mayor sustentabilidad a las finanzas públicas”, destacó Economía.

En ese marco, la recaudación acumuló 12 meses consecutivos con crecimiento por sobre el aumento del PBI, pese a la crisis energética que ya se manifiesta en la falta de gas oil, junto al arrastre de una creciente restricción de la disponibilidad de divisas no solo para importadores de bienes de consumo, sino también de empresas que requieren de insumos y productos que no se producen en el país, junto al deterioro del poder de compra de 2 de cada 3 trabajadores que no están afiliados a los grandes sindicatos que obtienen altos aumentos de salarios en paritarias.

En tanto, la cartera detalló que los recursos de la Seguridad Social (64,4% i.a.) sostuvieron altas tasas de crecimiento, manteniendo la tendencia expansiva observada en meses previos. La recuperación del empleo registrado y las mejoras salariales son los factores que explican esa expansión. La suba de dichos recursos responde al incremento de los Aportes Personales (60,9% i.a.) y al crecimiento de las Contribuciones Patronales (67,2% interanual).

En cuanto a los impuestos que le otorgan progresividad al sistema, se expandieron en un 62,5% interanual. En particular, el Impuesto a las Ganancias registró un crecimiento de 64,1% i.a., incluso bajo el efecto de las medidas implementadas en 2021 para aliviar la carga tributaria de los trabajadores en relación de dependencia.

Dicho incremento fue producto de las mejoras registradas en el mercado laboral y del crecimiento sostenido de la actividad económica. Por su parte, el impuesto a los Bienes Personales aumentó un 31,2% interanual.

El desempeño del IVA y del Impuesto a los Créditos y Débitos contribuyeron al crecimiento de la recaudación nacional, impulsados por la evolución expansiva del nivel de actividad. Cabe destacar que continúa vigente la exención de Créditos y Débitos para el sector Salud. Por otro lado, el impuesto a los Combustibles se incrementó un 21,4% i.a., como resultado de la no actualización del valor del tributo.

Giros a provincias

En tanto, en marzo el consolidado de provincias más la Ciudad de Buenos Aires recibieron en concepto de coparticipación, otras leyes especiales y complementarias, y compensaciones $376.906 millones frente a $239.392millones para igual período del año anterior, de acuerdo a lo informado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Esto implicó una variación nominal interanual del 57,4%, lo que al descontar la inflación del período se tradujo en un crecimiento real interanual del 3,2%. “Dicha tasa se ubicó 1 punto porcentual por debajo a la registrada en el mes anterior (4,2%)”, destaca el informe.

La consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz resaltó que al considerar el desempeño de cada jurisdicción se observa que solo Buenos Aires y CABA mostraron variaciones reales superiores a las del promedio del grupo, mientras que Salta, Chaco y Tucumán la igualaron.

Por su parte, todas las demás jurisdicciones exhibieron tasas de variación reales positivas, pero por debajo del 3,2% correspondiente al consolidado.

De este modo, el primer trimestre cerró con un aumento de los giros de la Nación a las 24 grandes jurisdicciones del país de 57% interanual, equivalente a un crecimiento en valores reales de 3,4% respecto de similar tramo del año previo.

SEGUIR LEYENDO: