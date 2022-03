Jornada financiera: el Banco Central tuvo que vender USD 70 millones pero cerró marzo con un saldo positivo

La inversión en dólares es perdedora respecto a la elevada inflación

El dólar libre finalizó operado este jueves con baja de un peso, a 200 para la venta, en su valor más bajo desde el 21 de diciembre pasado ($199). El precio de la divisa cayó once pesos o 5,2% en marzo.

El dólar “blue” cede ocho pesos o un 3,8% desde que empezó 2022. Y en una comparación interanual, conserva un incremento de 59 pesos o 41,8%, respecto de los $141 para la venta del 31 de marzo del año pasado.

El dólar mayorista se acomodó en los 111,01 pesos, doce centavos arriba del cierre anterior. La brecha cambiaria alcanza el 80,2% respecto del dólar libre, un rango de precios mínimo desde el 12 de julio del año pasado, cuando alcanzó el 79,3 por ciento.

En una rueda mayorista con negocios por USD 331,8 millones en el segmento de contado (spot), el BCRA efectuó ventas USD 70 millones para atender la demanda de divisas, según estimaciones privadas.

En las tres últimas sesiones cambiarias, la entidad se desprendió de unos USD 150 millones, mientras que sostuvo un saldo a favor por su intervención cambiaria del orden de los USD 275 millones en de marzo, tras cuatro meses con ventas netas por unos 1.700 millones de dólares.

Con ventas por USD 70 millones este jueves, el BCRA quedó negativo por su participación cambiaria en el primer trimestre del año

De todos modos, es notoria la dificultad de la entidad monetaria para acceder a divisas genuinas, pues terminó el primer trimestre de 2022 con ventas netas por USD 38 millones, cuando en el mismo período del año pasado había comprado 2.266 millones de dólares.

“Fin de mes y cierre de posiciones potenciaron la demanda de divisas en el segmento de contado y potenciaron la actividad en los mercados de futuros”, observó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el “blue” cedió al 80% por primera vez desde julio del año pasado

“Más allá de intercalar el BCRA algunos saldos negativos en sus intervenciones, la calma cambiaria se extiende a la espera de la llegada de la estacional mayor oferta de divisas desde el campo, y reconociendo la dirección correcta de las últimas decisiones sobre las tasas y el crawling-peg”, comentó el economista Gustavo Ber.





“El Banco Central volvió a vender reservas en un marco donde la devaluación mensual no se despega del 3%. En este escenario, es difícil entender la estrategia del Central para contener el tipo de cambio real y no perder competitividad, en un contexto donde el descongelamiento de tarifas y el incremento de los precios internacionales apuntan a que el shock inflacionario no sea un evento transitorio”, dijo Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

Los dólares negociados a través de activos bursátiles también cayeron y alcanzaron sus precios mínimos en dos semanas. El “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) finalizó con pérdida de casi tres pesos o 1,4%, a $190,28, otra vez debajo del dólar MEP, que terminó a $191,56 a través del Bonar 30 (AL30D).

La Bolsa de Buenos Aires mantuvo una exigua tónica alcista de precios, con lo que las acciones finalizaron marzo en terreno positivo, en medio de un marcada cautela inversora por cuestiones locales y externas que desalientan las inversiones.

En la plaza bursátil, el índice S&P Merval de Buenos Aires mejoró un tenue 0,1%, a un cierre de 90.959 unidades, para arrojar en marzo un alza del 3,4% en pesos y ascender el 8,9 en el primer trimestre de 2022.

“Los activos domésticos experimentan un comportamiento mixto, con mayor solidez aún por parte de los ADR más allá del rebote de los bonos en las últimas ruedas”, afirmó Gustavo Ber.

Tensiones políticas en el seno de la coalición del Gobierno, opacaban un reciente acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto que en el contexto global la invasión rusa a Ucrania golpea las finanzas mundiales y crea un manto de dudas sobre el futuro de la economía.

El Fondo Monetario y el Gobierno argentino han sido “claros” sobre los riesgos excepcionalmente altos que enfrenta la economía del país y un nuevo programa del organismo de USD 44.000 millones aprobado recientemente, dijo el portavoz del Fondo, Gerry Rice.

Por su parte, el conflicto bélico en Europa mantenía la atención de los inversores. Las fuerzas ucranianas se preparan para nuevos ataques rusos en el este del país, mientras Moscú refuerza sus tropas en dicha zona tras sufrir contratiempos cerca de la capital, Kiev, dijo el jueves el presidente Volodímir Zelenski. En ese contexto, los indicadores de la Bolsas de Nueva York se desplomaron un 1,6% en sus principales referencias.

Los bonos Globales en dólares avanzaron por sexta rueda consecutiva, un 0,7% en promedio. Y los bonos operados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un leve 0,1% promedio en pesos, tras acumular un alza del 3% en cinco sesiones de operaciones. En marzo los bonos ganaron un 1,5% promedio, mientras que en los tres primeros meses del año apenas caen un 0,1 por ciento.

“Los incrementos (de los bonos) en sus cotizaciones no fueron de magnitud, pero dado el contexto internacional (suba de tasas) y el contexto local (incertidumbre política), resulta positivo su avance en la semana y en el mes”, indicó en un reporte la correduría StoneX.

El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía siete unidades para la Argentina, a 1.736 puntos básicos a las 17:20 horas.

