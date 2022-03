Jornada financiera: los bonos en dólares tuvieron su cuarta suba consecutiva y bajó el riesgo país

Mientras las acciones toman ganancias, mejoran los títulos de deuda

Los bonos soberanos de Argentina volvieron a subir este martes por cuarta rueda seguida, aún con impulso que generó el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), rubricado el viernes 25, para reestructurar unos USD 44.500 millones.

Igualmente, los operadores se mantuvieron cautos dado el complejo escenario para cumplir con lo acordado con el FMI, que básicamente estira los vencimientos hasta 2034, con controles de la macroeconomía de manera trimestral.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina, con la referencia de los Globales del canje, ganaron un 0,9% en promedio en la sesión.

“Los títulos de deuda soberana en dólares incrementan su correlación con el resto de emerging markets, que se encuentra sumamente sensible a la evolución de los avances de la guerra de Rusia. Este arranque de semana con algo de mayor optimismo en las negociaciones entre países se estuvo viendo algo de demanda en los títulos”, consideró Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

En las últimas cuatro sesiones, los bonos en dólares anotaron una mejora del 5,2% en promedio

“Creemos que lo político será un driver catalizador en los activos locales en los próximos meses. Arrancando por el cumplimiento de metas con el FMI, la división de la coalición gobernante, oposición y sindicatos, y más a mediano plazo, apuntando a las elecciones presidenciales que se comenzarán a sentir de a poco”, apuntó Yatche.

En tanto, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, restaba 14 unidades para Argentina, a 1.730 puntos básicos a las 17:30 horas. El indicador tocó al mediodía los 1.703 puntos, su nivel más bajo desde el 3 de enero último.

“Este es un acuerdo muy light y casi irreconciliable. Nunca vi un acuerdo, no solamente con la Argentina sino con otros países que están en una situación económica parecida, que sea básicamente un puente hasta 2023 y nada más”, dijo el economista Miguel Kiguel, a FM Milenium.

El director de Econviews agregó que “como es un acuerdo light, no se puede esperar mucha mejora porque lo único que logra el acuerdo es buscar que la economía no empeore, que no es un tema menor y eso es muy positivo”.

El mercado de deuda se acoplaba también a una menor aversión al riesgo global, debida al optimismo por señales de progreso en las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto bélico que lleva más de un mes.

Operadores dijeron a Reuters que es evidente el diferencial que los inversores están dispuestos a pagar en la comparación entre un título público a tasa fija y otro que ajusta por inflación (CER) con vencimientos similares.

Estos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC reúnen la mayor demanda, aunque las paridades registran niveles de “default” pese a la gigante reestructuración privada del 2020. La inflación se proyecta por hasta casi un 60% para el 2022.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 1,9%, para cerrar en los 89.967 puntos, contra una caída del 1,5% registrada el lunes. En Wall Street, entre las acciones y ADR argentinos operados en dólares destacaron las ganancias de Mercado Libre (+2,5%), Globant (+2,3%) e IRSA (+3,3%).

El presidente Alberto Fernández viene de declarar periodísticamente que existe una “inflación autoconstruida” y de “diablos que suben precios”, con aumentos atribuidos a “malas conductas”.

Tercera baja para los dólares bursátiles

El dólar libre cerró operado este martes a $200 para la venta en el reducido mercado paralelo, en sus precios más bajos desde el 21 de diciembre.

En el mercado mayorista, el billete verde finalizó negociado con ganancia de 14 centavos a $110,82 por unidad y una brecha de 80,5% respecto del “blue”.

El monto operado en el segmento de contado (spot) creció a USD 355,4 millones, unos USD 110 millones más que el lunes. El “BCRA terminó la segunda rueda de la semana con ventas por USD 40 millones, para atender la demanda de divisas”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

La entidad monetaria sostiene un saldo a favor por su intervención cambiaria del orden de los USD 387 millones en lo que va de marzo, tras cuatro meses con ventas netas por unos 1.700 millones de dólares.

Donde se apreció una rotunda tendencia bajista que lleva tres sesiones consecutivas fue en el segmento bursátil, donde se operan divisas a través de acciones y bonos. Allí, el “contado con liquidación” se desplomó cinco pesos o 2,6%, a $192 con el Global 30 (GD30C), producto de lo que se entiende como un reingreso de divisas para ser invertidas en la plaza doméstica.

Ahora el “liqui” es más barato que el MEP, que cerró con baja de cuatro pesos o 2,1%, a $193 a través del Bonar 30 (AL30D).

El economista Gustavo Ber advirtió en la plaza cambiaria un “clima de mayor calma, al cual contribuyeron también las sucesivas subas en las tasas y la aceleración del crawling-peg. Dicha tranquilidad se respira también entre los dólares financieros, que tras último reacomodamiento que los llevó a los $200 de inmediato reanudan la contracción ante crecientes arbitrajes a favor del carry-trade, la táctica preferida entre los operadores instrumentada en especial a través de títulos CER”.

Al complejo panorama financiero en general se suma un estricto control cambiario para evitar más fuga de capitales y una constante devaluación regulada del peso, más las discrepancias públicas en la coalición gobernante encabezada por Alberto Fernández.

