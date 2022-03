Guerra contra la inflación: los supermercados dicen que no tienen “ni idea” de la lista de 580 productos que deberían bajar de precio

A minutos de lanzar a los medios el comunicado en el que anunciaban que habían llegado a un acuerdo con los supermercados para retrotraer al 10 de marzo los precios de diferentes productos que “habían tenido aumentos injustificables”, desde la Secretaría de Comercio Interior dejaron trascender que se trataba de un listado de 580 productos que no podían revelar por secreto estadístico.

Pero pasaron ya 24 horas y esa lista no apareció. Y no sólo eso, sino que tampoco el Gobierno le informó a las cadenas que había casi 600 artículos que debían bajar de precio. “No sabemos de dónde salió ese número porque nunca se mencionó eso en la reunión, no tenemos idea de esa lista”, dijeron fuentes del sector supermercadista. En el encuentro que mantuvieron ayer los funcionarios de Comercio con las grandes cadenas, sí se habló acerca de algunos productos que el Gobierno había detectado con incrementos en cada uno de los supermercados y resolvieron bajarlos, pero el número final nunca fue mencionado.

La gran pregunta es cómo el Gobierno llega a ese número si desde Changomás, uno de los citados con mayores incrementos de precios, explicaron que sólo dieron marcha atrás en apenas 3 productos. Fuentes del supermercadismo aseguraron que en el encuentro de ayer cada empresa habló y dio las explicaciones sobre el listado que cada una había recibido el día anterior pero que en muchos casos contenían errores por tratarse, por ejemplo, de ítems que ya no se producen.

El número de 580 productos no cierra, excepto que por algún error algún funcionario de Comercio Interior haya contabilizado un mismo producto en varias sucursales, especulaban las fuentes consultadas.

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, mantuvo varios encuentros con supermercados y empresas proveedoras esta semana

Por otra parte, desde el Gobierno dejaron trascender que se había detectado que los aumentos se habían dado en los comercios más que en los productores y que era por eso que se había acordado con ellos la baja a los valores del 10 de marzo. Pero las cadenas aseguran que trasladan los aumentos de los proveedores, por lo que si deben dar marcha atrás, se darán vuelta y negociarán con la empresa correspondiente.

De hecho, el Gobierno sabe -y se lo han transmitido también los supermercados- que las compañías de consumo masivo vienen enviando listas con aumentos importantes desde las últimas semanas, especialmente desde fines de febrero, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. En las empresas aceiteras y productoras de harina y derivados, como es el caso de Molinos Río de la Plata, entre otras, los costos por la suba del trigo treparon fuertemente, por lo que la presión para trasladar a los precios se incrementó. En el caso de los fideos, por ejemplo, el 72% del costo es trigo, mientras que en la harina fraccionada, el porcentaje se eleva al 83 por ciento.

A raíz de estos incrementos, el Gobierno adoptó medidas, como el fideicomiso del trigo, pero al mismo tiempo comenzó a convocar a las empresas de forma individual para analizar los incrementos de costos y las subas de precios, así como también la próxima etapa de Precios cuidados, que debe arrancar el 7 de abril.

Fuentes de las empresas afirmaron que el planteo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el encuentro que mantuvieron algunas el lunes junto con directivos de Copal y de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), fue que habían detectado incrementos importantes en los últimos días y que querían analizar con cada una los motivos. La industria se fue de ese encuentro con la idea de que si las subas estaban justificadas, no tendrían inconvenientes. Pero al otro día se convocó a los supermercados y Comercio Interior dio a conocer el comunicado en el que se menciona la marcha atrás de algunos precios. La reacción fue de sorpresa en todo el sector y tanto las cadenas como las compañías se mantienen expectantes. Mientras tanto, continúan las citas mano a mano con las principales firmas proveedoras.

SEGUIR LEYENDO: