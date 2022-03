Semana financiera: los activos argentinos reflejaron en sus precios el acuerdo con el FMI

Los mercados internacionales subieron con fuerza y dieron sostén a acciones y bonos argentinos

No fue una semana financiera cualquiera. El necesario trámite legislativo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se logró superar con la votación en el Senado, condicionó los negocios financieros, también afectados por la reacción de los mercados internacionales a la novedades de la guerra en Ucrania.

El resultado fue positivo para los inversores. El panel S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires, en los 89.057 puntos, avanzó un mínimo 0,1% en pesos y cedió un 1,4% medido en dólares, pero ya descontado el acuerdo por la deuda con el organismo, conserva un beneficio en moneda dura del 11,2% en 2022, en un trimestre históricamente malo para Wall Street.

Por lo tanto, haber eludido un previsible desarme de posiciones con el acuerdo aprobado (”vender con la noticia”) es un buen síntoma, dado que la aplicación de las exigencias comprometidas con el Fondo auguran meses muy duros para la macroeconomía, en proceso de estanflación y falta de dólares.

“La aprobación final del acuerdo con el FMI es un paso adelante que evita por el momento una mayor complejidad macroeconómica, principalmente en términos financieros. No obstante, esto no resuelve los problemas internos que tiene la economía argentina los cuales deberán abordarse, más temprano que tarde y a pesar de la resistencia dentro del espacio político oficialista, mediante un programa de estabilización. No en vano el anuncio del Presidente, aunque no muy atinado dado el contexto, sobre la guerra que se inicia”, resumió Martín Calveira, investigador del IAE Business School de la Universidad Austral.

Los bonos en dólares ganaron un 2% semanal según la referencia de los Globales, en un movimiento de recuperación que hay que poner en contexto, pues estos títulos reestructurados caen un 2,5% en promedio en lo que va de marzo, y un 6% desde el inicio de 2022.

“Los bonos soberanos tuvieron naturalmente una reacción positiva al avance del acuerdo con el FMI pero vienen mostrando mucha volatilidad en lo que va del año. La incertidumbre generada por el conflicto armado en Ucrania fue uno de los factores que no ayudó a los bonos soberanos a mostrar un mejor desempeño, mientras que el ciclo de ajuste monetario iniciado por la Fed podría ralentizar la velocidad de recuperación de los bonos soberanos”, precisaron los expertos de Balanz Capital.

En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de lo EEUU con similares emisiones emergentes, quedó debajo de las 1.800 unidades, en 1.786 puntos básicos, después de haber rozado los 2.000 puntos el 8 de marzo.

“Los bonos soberanos en dólares, con mucha volatilidad de por medio y sensibilidad respecto a la deuda emergente, continúan castigados en sus paridades y pierden esa correlación que suelen tener con el ‘contado con liquidación’ y la acumulación de reservas del BCRA. Apuntamos a que los títulos continúan en precios de sobreventa y pueden ser una alternativa considerable para ingresar con pesos asumiendo también la caída del tipo de cambio”, subrayó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

El avance del diálogo entre Rusia y Ucrania descomprimió la tensión en los mercados del exterior, aún sujetos a una volatilidad muy amplia. En la semana, el Dow Jones de Industriales ganó un 5,5%; el S&P 500, un 6,2%, y el tecnológico Nasdaq, un 8,2 por ciento. No obstante, en 2022 estos indicadores mantienen un rojo de 4,4%, 6,3% y 11,5%, respectivamente.

También la Reserva Federal de los EEUU ratificó el miércoles 16 la señal de reversión de su política monetaria ultralaxa de la era COVID-19, para intensificar su lucha contra la persistente inflación, al anunciar la primera de una serie de subas de las tasas de interés previstas este año.

En el comunicado emitido por la entidad, consideró que serán necesarios otros incrementos de tasas de interés en el futuro. Además la Fed prevé una inflación de 4,3% en 2022 en los EEUU.

El cambio de postura, con un aumento de un cuarto de punto en el tipo de referencia a un día, se vino preparando desde el año pasado y ya ha hecho subir el costo de las hipotecas para viviendas en los EEUU y otros tipos de crédito de referencia, en previsión de lo que hará la Fed para frenar unos precios que el pasado jueves mostraron su mayor aumento anual en 40 años.

Los dólares libres sondearon mínimos del año

En la plaza cambiaria continuó el sendero de devaluación gradual impuesto por el Banco Central, con un dólar mayorista que en $109,70 ganó 82 centavos o un 0,8% semanal.

Impactaron sobre la plaza cambiaria dos noticias con negativa recepción. Por una parte, el cierre de exportaciones ante un eventual reajuste de retenciones para estos productos de 31% a 33%, aplastó el volumen operado en la plaza formal y le impidió a la autoridad monetaria recomponer reservas al ritmo que lo había hecho en el primer tramo de marzo.

Por otro, el dato oficial de inflación de febrero, en el 4,7%, fue decepcionante y le puso límite a la baja de las cotizaciones del dólar alternativas al control de cambios, que habían perforado el piso de los 200 pesos.

El dólar libre concluyó la semana a $202,50, mientras que el “contado con liquidación” y el MEP convergieron en los $196, precios que podrían estar marcando un cierre a la etapa de corrección que se inició el 28 de enero, cuando el presidente Alberto Fernández anunció el entendimiento con el FMI.

“La inflación preocupa cada vez más y lamentablemente, lo peor está por venir, porque para el IPC de marzo, nadie espera un dato mejor, con la guerra como escenario de fondo, aumentos de los combustibles y el hecho de que de por sí, estacionalmente, se trata de un mes difícil”, consideró Ariel Manito, gerente comercial de Portfolio Personal Inversiones.

