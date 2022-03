Suben las acciones argentinas con el empuje de las materias primas en zona de récord

La renta variable sostiene precios en un contexto negativo en el exterior

Los indicadores de la Bolsa de Comercio operan con leves mejoras este lunes ante tomas selectivas de posiciones. en una jornada donde se comenzará a tratar en el Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar una deuda de unos 44.500 millones de dólares.

El índice accionario S&P Merval gana un 0,2%, a 89.700 puntos a las 13:10 horas, luego de avanzar un 1,8% la semana pasada. La mejora era liderada por sociedades del segmento energético. YPF, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur ascienden un 2%, y Aluar, un 3 por ciento.

“El mercado sube con selectividad, privilegiando las empresas vinculadas a la energía”, dijo a Reuters un operador bursátil, y añadió que “pese al inicio alcista la plaza se muestra inestable golpeada por la tendencia de los mercados externos”.

La invasión rusa a Ucrania disparó un alza de los precios internacionales del petróleo, que alcanzó su nivel más alto desde principios de 2008, lo que alimenta temores a una mayor inflación y un menor crecimiento económico global.

En el marco del acuerdo con el FMI, se definió cómo será la segmentación de las tarifas de luz y gas. Habrá tres categorías de usuarios residenciales. La más alta dejará de estar subsidiada. El resto -usuarios con y sin tarifa social- tendrá subas aproximadas de 20% y 40% respectivamente.

Los expertos de TSA Bursátil indicaron que los mercados del exterior están “particularmente afectados por las expectativas de un endurecimiento en la política monetaria y la escalada bélica entre Rusia y Ucrania. En el acumulado del año todos los sectores operaron bajistas, a excepción del energético”.

En lo que va de 2022, el Merval gana más de 7%, tanto si se lo mide en pesos como en dólares

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, señaló que “los mercados del mundo están inquietos y no es para menos, todos observan al minuto la despiadada guerra, consecuencia directa de la invasión de Rusia sobre Ucrania. No es relámpago, perdura y todos saben cómo empezó, pero nadie como termina. De la guerra se están beneficiando los mercados emergentes, sube y se disparan los commodities, no así Europa que baja muchísimo, mientras que Wall Street la está piloteando.

“Ahora bien, si miramos nuestro S&P Merval, si bien no caemos, tampoco nos beneficiamos demasiado. Es que nuestro país está resolviendo el tema de la deuda con el FMI. Sabemos que al entendimiento se llega y default no habrá, pero quedan cosas por hacer en el inmediato y para ello hay que juntar votos”, explicó Jorge Fedio.

En 2022, el Merval gana un 7,8% en pesos y un 7,9% en dólares, se trata de una ganancia apreciable si se toma en cuenta que en 2022, el S&P 500 de Wall Street recorta un 10%, mientras que el tecnológico Nasdaq cede casi 16 por ciento.

Los precios internacionales del petróleo trepan 4% y se acercan a sus máximos históricos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio una serie de definiciones respecto a lo que será la implementación del nuevo acuerdo con el Fondo, en caso que resulte aprobado por el Congreso Nacional y el directorio del organismo. Explicó que el movimiento del dólar oficial será “más o menos parecido” al de la inflación para mantener la competitividad de la economía.

Guzmán además confirmó que si se aprueba el acuerdo habrá un primer desembolso de USD 9.800 millones y, por último, advirtió que habrá meses de “alta tensión” en precios. Hay que recordar que ni bien asumió la Presidencia, Alberto Fernández desistió de recibir los desembolsos restantes del stand-by de 2018 y 2019, por unos 11.000 millones de dólares.

