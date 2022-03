La guerra en Ucrania, desde Twitter: los empresarios tech argentinos, alineados en el repudio a Putin

De izquierda a derecha: Varsavsky, Migoya, Oxenford, Galperin y Barbieri. Todos contra Putin

Las empresas y empresarios de sectores tradicionales son poco proclives a pronunciarse públicamente sobre los temas internacionales, incluso cuando éstos escalan a situaciones tan dramáticas como la guerra. Lo que en el caso de la guerra en Ucrania es la invasión de una superpotencia militar a una nación y un pueblo con unas fuerzas armadas y recursos de mucho menor poderío.

No es tan así en el caso de la generación de empresarios del sector tecnológico, más expresivos y habituados a las redes sociales, en las que se mueven como pez en el agua y usan para expresar su repudio a la agresión rusa y, en particular, al jefe del Kremlin, Vladimir Putin.

Así, por ejemplo, Pierpaolo Barbieri, el fundador de Ualá, hizo un llamado a combatir la indiferencia y alinearse inequívocamente contra la agresión.

No seamos indiferentes (Barbieri)

“Ataque ruso mata a civiles ucranianos escapando de sus casas en Irpin, suburbio de Kiev, Ucrania. Se acuerdan cuando decían que Rusia “se defendía”? No seamos indiferentes”, posteó en la red Twitter, con vínculo a una nota del New York Times. Antes, Barbieri había exhibido un video en el que se ve cómo –tuiteó- “tropas invasoras abren fuego contra civiles ucranianos”.

El posteo de Barbieri, sobre la matanza de civiles por parte de las tropas rusas

Barbieri, que estudió Economía e Historia en la Universidad de Harvard y es autor del libro “La sombra de Hitler”, es de los que saben que ante líderes como Putin es mejor actuar más temprano que tarde. Por eso también el viernes retuiteó con enfática aprobación un posteo de Elon Musk, el fundador, entre otras empresas, de Starlink, cuyo servicio de internet satelital ofreció gratuitamente a los ucranianos, quien había escrito: “Odio decirlo, pero necesitamos aumentar la producción de gas y petróleo inmediatamente. Tiempos extraordinarios demandan medidas extraordinarias”. Musk es el principal accionista de Tesla, el mayor productor mundial de vehículos eléctricos y suele decir que el principal objetivo de esa empresa es ayuda en el combate al cambio climático disminuyendo, precisamente, el consumo de hidrocarburos como el petróleo y el gas.

Putin está enfrentando a la gente más valiente del mundo y perderá. El mundo está con Zelensky y el pueblo ucraniano (Varsavsky)

Otro entrepeneur tech que se pronunció y se sigue pronunciando contra la agresión rusa es Martin Varsavsky, el fundador de empresas como Jazztel, Einsteinet y Fon, quien señaló hoy por la red social del pajarito que Putin no logrará anexar Ucrania. “Está enfrentando a la gente más valiente del mundo y perderá. El mundo está con Zelensky y el pueblo ucraniano”, escribió hoy en inglés. Además, linkeó un video de un defensor de Ucrania que en un momento dice “Luchar contra los rusos no es un trabajo, es un placer”.

Uno de los posteos de Varsavsky, quien está convencido de que Putin perderá la guerra

Varsavsky se pronunció desde un primer momento. A poco de iniciada la invasión posteó: “Me preguntan por qué estoy tuiteando tanto contra la invasión rusa a Ucrania. Explico mi conexión emocional: de mis cuatro abuelos 3 eran ucranianos y judíos como el presidente Zelensky. Esta lucha es por la defensa de los valores europeos contra la tiranía de Putin”. Antes había expuesto una situación familiar con una nota de realismo. “Mi hijo está yendo a una manifestación de “no a la guerra”- Aunque comparto la idea y por supuesto todos queremos que no haya guerra, ahora mismo si Putin deja las armas no hay guerra pero si Zelensky deja las armas no hay Ucrania”.

Apoyando a los pueblos libres (Galperin)

Hace unos días Varsavsky publicó una nota en Infobae en la que afirmó que Putin perderá la guerra y fundamentó su afirmación con observaciones económicas, analíticas y morales. “El bombardeo de objetivos civiles ha convertido a Putin en un criminal de guerra que se une a las filas de Gadafi, Saddam Hussein y otros carniceros mundiales”, escribió, amén de señalar el cinismo de Putin de acusar al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de nazi. “El mandatario ucraniano es judío y seguir con ese relato sólo lo hace parecer más débil y desesperado”, señaló. Además, marcó la diferencia moral entre quien invade y quien defiende una casa. “Tener la moral alta en una guerra es extremadamente importante. Un dato revelador es que mientras los refugiados sirios eran en su mayoría hombres, en Ucrania los que huyen son en su mayoría mujeres y niños: los hombres se quedan a luchar”.

Galperin se puso la camiseta de Ucrania

Con menos palabras pero sin espacio para la duda también se expresaron por Twitter Marcos Galperin, cofundador y principal accionista de Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, y Martín Migoya, uno de los cuatro fundadores de Globant.

“Desnazificando Ucrania, estilo Putin”, posteó con ironía el 1 de marzo Galperin, vinculando una nota del analista Lionel Barber. A poco del inicio de la invasión, también había tuiteado un mensaje “apoyando a los pueblos libres” que un corazón con los colores de la bandera ucraniana hacía de lectura inequívoca.

No aprendimos nada en 60 años (Migoya)

Migoya recurrió a un mensaje parecido cuando, el miércoles pasado, tuiteó con tristeza “No aprendimos nada en 60 años” y mostró la imagen de un dibujo de Pablo Picasso el “Congreso Mundial por el Desarme General y la Paz” realizado en 1962 ,... !en Moscú!

“Es triste ver líderes aún enamorados con lo peor del pasado: guerras, ambiciones políticas ilimitadas. Piensan que son los dueños de pueblos y países”, señaló. “La paz –completó- es la única manera de pelear contra nuestros verdaderos enemigos: la pobreza, la falta de educación, el cambio climático. La guerra nunca es la respuesta”.

Migoya marcó una brutal paradoja al mostrar el dibujo de Picasso para el Congreso Mundial por el Desarme y la Paz de hace 60 años en Moscú

También Alec Oxenford, uno de los pioneros de internet en la Argentina, fundador de empresas como De Remate y OLX, hizo por su parte un análisis más político de la situación y criticó las ambigüedades políticas ante la agresión. “Los regímenes regímenes izquierdistas que critican al “Imperio americano” se olvidan que USA ganó la II Guerra Mundial, liberó a los países perdedores y hasta los ayudó con el Plan Marshall. Rusia, en cambio, los ocupó militarmente. Rusia los colonizó. USA los liberó. ¿Quién es el Imperio?, se preguntó.

Tenemos una nueva oportunidad de mostrar nuestros valores en Ucrania. ¿De qué ladro se pondrá la Argentina? (Oxenford)

Además, criticó la actitud europea hacia Rusia. “Por ingenuidad o por corrupción, Europa viene aumentando su dependencia energética con Rusia desde hace años. En el camino ha ido perdiendo libertad geopolítica y ha financiado a su enemigo potencial #1 del que se pretende defender con NATO y el apoyo de USA. ¿Y ahora?

Además, el día del inicio de la invasión rusa señaló: “Hace más de 70 años que Argentina se viene equivocando en su alineación internacional. No apoyó a los aliados en la 2da guerra mundial, no apoyó a occidente en la Guerra Fría, etc . Tenemos una nueva oportunidad de mostrar nuestros valores en Ucrania”. Y concluía preguntándose: “De qué lado se pondrá la Argentina?

