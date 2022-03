Mercados: las acciones argentinas suben hasta 7% en Wall Street

Los traders del mercado doméstico, pendientes de la volatilidad internacional

Los indicadores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subían con selectividad este miércoles, tras permanecer inactiva en el inicio de semana por los feriados de Carnaval, en momentos en que la invasión rusa a Ucrania y el inminente anuncio de acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantenían la atención de los inversores.

El índice líder S&P Merval porteño ganaba un 2%, a 89.700 puntos a las 13:45 horas, liderado por la mejora anotada en acciones financieras y energéticas, luego de perder un 1,7% la semana pasada.

La suba también se advierte en el exterior. Los ADR y acciones argentinas negociadas en Wall Street experimentan aumentos de hasta 7% en dólares, como en el caso de IRSA, Grupo Supervielle e YPF.

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que espera enviar esta semana el acuerdo con el FMI para su aprobación legislativa.

“Se vuelve a destacar las características ‘light’ del acuerdo con el FMI”, dijo Roberto Geretto, analista de Fundcorp.

Añadió que “todo esto refuerza la idea del mercado que se trata de un acuerdo de mínima para evitar un default con el FMI y un mayor deterioro macro, pero lejos va a estar de cambiar las expectativas o brindar un shock de confianza”.

En ese sentido, la recuperación que se observa en las acciones no se traslada al mercado de renta fija, donde los bonos Globales del canje se transan con una caída promedio del 1 por ciento.

Mientras, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes sube 30 unidades para Argentina, a 1.872 puntos básicos.

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, dijo que el organismo seguirá adelante con sus planes de subir las tasas de interés este mes para tratar de controlar la alta inflación, pero el estallido de la guerra en Ucrania ha hecho que el panorama sea “muy incierto”.

En este aspecto, desde la semana pasada el riesgo país de Ucrania y Rusia prácticamente se triplicó y ahora el índice de JP Morgan está muy por encima para estos países, en la zona de los 3.000 puntos básicos, que el registro de Argentina.

“El presidente Alberto Fernández inauguró ayer las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y dio inicio al año parlamentario en el país. El discurso hizo referencia a las negociaciones con el FMI y no dejó de responsabilizar a la administración anterior por la deuda tomada. Fernández aseguró que llegaron a un acuerdo con el staff técnico del FMI y volvió a remarcar que el mismo no implica un ajuste para el país. Sin embargo, más allá del entendimiento, no hay un acuerdo formalizado. Se espera que la oficialización del mismo, junto con la Carta de Intención, llegue en los próximos días para su posterior tratamiento dentro del Congreso con el foco en la fecha límite el 21 de marzo”, aportaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“Los mercados también están analizando el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden, quien ofreció pocos detalles de nuevas políticas mientras pedía apoyo para Ucrania y reiteraba muchos de los objetivos de su agenda nacional. Asimismo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará ante el Congreso su actualización semestral de política monetaria. Wall Street ha reducido sus expectativas para la acción de la Fed por la guerra”, consignaron los expertos de Research for Traders.

