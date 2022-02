Jornada financiera: las acciones sostuvieron la tendencia positiva pese al feriado en Wall Street

La expectativa del mercado sigue pendiente del acuerdo con el FMI

La plaza bursátil local subió este lunes por reacomodamientos de carteras a espera de un pronto acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con menores negocios dado un feriado en Estados Unidos y por las tensiones globales ante la situación entre rusos y ucranianos.

El índice líder S&P Merval ganó un 0,7%, a 90.029 puntos sostenido por la mejora anotada en acciones financieras y energéticas, luego de acumular la semana pasada una ganancia del 1,4% en pesos y de 3,9% en dólares, debido a la caída del tipo de cambio implícito en los ADR. El Merval en dólares alcanzó lo más alto en tres meses, desde el 15 de noviembre del año pasado.

La administración de Alberto Fernández negocia una reestructuración de deuda con el Fondo por algo más de USD 44.000 millones, que aún debe ser avalada por el Congreso, en medio de controversias en la coalición gobernante y en el directorio del organismo.

“Del ‘principio de entendimiento’ con el FMI nos vamos enterando que el organismo dio luz verde para cerrar las facilidades extendidas con la Argentina, no por méritos propios -que no los tenemos-, sino porque el FMI no quiere default. Todavía desconocemos la letra chica, pero sí de las intenciones de cerrar el tema. Por suerte, no nos tomó por sorpresa, sin saber cómo, sabíamos que a un arreglo se llegaba, esa luz al final del túnel el mercado la percibió, y hacia ella va, muy de a poco sumando puntos al despegue”, sintetizó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

Los bonos en dólares estuvieron operados sin valores de referencia por los negocios limitados en el exterior, mientras que el riesgo país de JP Morgan se sostenía en los 1.709 puntos básicos para la Argentina, un mínimo desde el 3 de enero.

Por su parte, los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) no mostraron valores representativos ante la falta de referentes externos, comentaron operadores. El riesgo país tampoco tuvo movimientos.

“La deuda argentina se apreció en 5,4%, luego de que el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI asegurará que el organismo está cerca de llegar a un acuerdo completo con el país”, indicó un informe del Banco Mercantil.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin acordaron en principio una reunión para abordar la crisis de Ucrania, dijo el mandatario francés Emmanuel Macron, pero el Kremlin negó que hubiera planes concretos para una cumbre.

El mercado bursátil ruso se desplomó ante el nerviosismo por el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania. En la plaza de Moscú, el índice RTS cayó 10,4%, con lo que acumula un retroceso de 22 % desde el inicio del año.

El BCRA volvió a vender dólares

El dólar libre terminó ofrecido a $211,50 para la venta en el reducido mercado informal, con una mínima ganancia de 50 centavos. El “blue” mantiene un incremento de 4,50 pesos o 2,2% en el breve transcurso de 2022.

Con la tendencia declinante, el dólar libre quedó a 11 pesos o 5,2% del récord de $222,50 del 27 de enero, un movimiento que va en línea con el retroceso de las paridades bursátiles.

En el segmento mayorista del dólar, la divisa se transó a $107,04 por unidad, unos 26 centavos arriba de los valores del cierre pasado. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial avanza un 4,2%, mientras que la brecha cambiaria con el dólar libre se sitúa ahora en el 97,6 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado (spot) fue de escasos USD 154,4 millones, en una sesión con ventas netas por unos USD 6 millones para el Banco Central. La entidad interrumpió una serie de 13 ruedas consecutivas sin ventas netas.

La entidad monetaria mantiene en febrero un saldo a favor de unos USD 95 millones por su intervención cambiaria.

En este contexto, las cotizaciones bursátiles exhibieron bajas marginales. El “contado con liquidación” finalizó a $207,35 a través del Global 2030 (GD30C), mientras que el dólar MEP concluyó a a 200,99 pesos.

