Cuál es la acción por la que apostó Warren Buffett y que se puede operar en la Bolsa porteña

La empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, reveló esta semana que aumentó considerablemente sus tenencias en acciones de Chevron al cierre del año pasado . La compañía petrolera, que se opera también en la Bolsa porteña a través de Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) es la única apuesta fuerte del legendario inversor gana 15,1% en dólares en lo que va del año y es parte del sector que más rinde en un 2022 complicado para los índices principales de Wall Street.

Berkshire Hathaway reportó los cambios de su cartera del cierre del año pasado. Compró, pero también vendió, con apuestas que dan una idea muy precisa de que tiene en mente Buffett respecto a quienes van a ser los ganadores y perdedores del mercado durante este año.

Los datos mostraron que el fondo de inversión compró alrededor de 9,4 millones de acciones del titán petrolero Chevron en el trimestre, aumentando su participación a 38 millones, según una presentación de la Securities and Exchange Commission (SEC) citada por CNBC. Los 9,4 millones de acciones tenían un valor de USD 1.280 millones al cierre del lunes, y los 38 millones -la tenencia total- tenían un valor de USD 5.200 millones, USD 700 millones más que al cierre del año pasado.

La compra de acciones de la petrolera fueron, por lejos, el mayor movimiento en la cartera del fondo de inversión. La apuesta parece haber estado muy bien orientada. De la mano de la recuperación económica, el aumento de la demanda de energía y las tensiones entre Rusia y Ucrania los precios de la energía se dispararon y las acciones del sector lo aprovecharon. El ETF XLE, que permite invertir en un paquete de empresas del sector que cotiza en Wall Street, es uno de los más ganadores del año entre los tradicionales con un avance que superaba el 24% en dólares hasta hoy. Chevron

Chevron se puede operar en la Bolsa porteña. La empresa cuenta con un Cedear, un título en pesos respaldado por la acción de su mercado de origen y que sigue al valor en dólares en el exterior pero ajustado a un tipo de cambio paralelo similar al contado con liquidación. Se transa bajo el código CVX y gana 21,07% en pesos en lo que va del año, dada la suba de la acción y del dólar paralelo.

Los Cedear son en la actualidad el activo más demandado en la Bolsa porteña, al menos en la categoría de “renta variable” (accciones). Esto es porque al mismo tiempo que permite exponerse al riesgo de una empresa supone una suerte de cobertura cambiaria, ya que como sus precios siguen también al dólar contado con liquidación reaccionan en forma positiva ante aumentos de la brecha cambiaria.

Por caso, desde el año pasado también se puede invertir en la acción de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, ya que cuenta con su Cedear transsado bajo el código BRKB. También el ETF energético XLE cuenta con su Cedear. Estos dos ganan.

Más movimientos

Según revelaron los datos presentados ante la SEC, Berkshire también se hizo con 14,7 millones de acciones del gigante de los videojuegos Activision Blizzard en el cuarto trimestre, antes de que Microsoft acordara en enero su adquisición por USD 68.700 millones. La posición de Berkshire tenía un valor de USD 978 millones al 31 de diciembre y USD 1.200 millones al cierre del lunes.

Pero no todas fueron compras. Buffett y sus estrategas también redujeron su exposición a otras empresas. La firma redujo sus participaciones en las empresas de tarjeta de crédito Visa y Mastercard. Recortó su participación en Visa en un 13%, hasta 8,3 millones de acciones, y en Mastercard en un 7%, hasta 4 millones de acciones, según la CNBC.

Los 10 principales componentes de la cartera de Berkshire Hathaway al cierre del año pasado, por orden de valor de las tenencias, eran las siguientes: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft-Heinz , Moody’s, Verizon, US Bancorp, Chevron y Bank of New York Mellon.

