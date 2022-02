El metaverso suma una marca de lencería global que busca expandir sus negocios

Victoria´s Secret

Victoria’s Secret interrumpió su desfile anual en 2019 con el inicio de la pandemia, pero dejó entrever que podría volver algún día en el metaverso.

La decisión se produjo en un año lleno de polémicas para la firma, luego de que Ed Razek, el director de márketing de la empresa matriz rechazara contratar modelos trans para los desfiles y fuera despedido de su cargo coincidiendo con la entrada de la brasileña Valentina Sampaio en el catálogo de la firma.

La firma ya había anunciado que sus mega desfiles no serían más televisados, un show que le reportaba cuantiosas ganancias por derechos televisivos. Su director financiero señaló que ni siquiera se haría la tradicional pasarela. “Creemos que es importante evolucionar el marketing de Victoria’s Secret”, dijo Stuart Burgdoerfer. Cuando se le preguntó si el espectáculo sucedería este año, respondió: “Nos comunicaremos con los clientes, pero nada de lo que diría es similar en magnitud al desfile de modas”, indicó en diálogo con el diario The New York Times.

La marca de refinada lencería presentó una solicitud de marca en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 8 de febrero, que luego fue compartida en Twitter por el abogado de marcas Josh Gerben, indicó Business Insider.

El Metaverso suma marcas

Según los documentos, Victoria’s Secret “ha presentado marcas para vender productos virtuales como ropa, ropa interior y calzado”.

Además, pretende registrar “servicios de tiendas minoristas con productos virtuales” y “servicios de entretenimiento”, como fotos, imágenes, vídeos y grabaciones, que utilizará en los desfiles de moda virtuales, según la documentación que reflejó BI.

Cabe destacar que Victoria’s Secret es una de las grandes marcas, como Nike y Adidas, que han presentado patentes para proteger su marca en el metaverso.

Según el artículo, es posible que muchas de ellas no lleguen a utilizarse, pero los expertos afirman que las marcas son prudentes si actúan pronto, en lugar de quedarse al margen y perder oportunidades.

“Las marcas inteligentes comprarán bienes virtuales y contratarán a constructores para desarrollar su presencia y experiencias de marca, donde venderán productos digitales y físicos a los consumidores que dividen su tiempo entre los dos mundos”, explicó el fundador del sitio web del sector Retail Prophet en una entrada de blog a fines del 2021.

Al respecto, precisó que “las marcas y organizaciones rezagadas se quedarán atrapadas en el mundo real y, lo que es peor, en el gueto en el que se convertirá la Internet heredada”.

Victoria’s Secret ya dijo que planea traer de vuelta su desfile de moda de alguna forma en el futuro, pero no ha confirmado cómo sería o cuándo sucederá. “No tenemos apuro por anunciar cuándo será o cómo será... pero lo redefiniremos de forma que sea culturalmente relevante en los próximos años”, dijo el consejero delegado Martin Waters en una presentación a los inversores el año pasado.

Un local de Victoria's Secret en Londres

De todos modos, el nuevo espectáculo no contará con sus “ángeles”, las modelos escasamente vestidas que desfilaron durante años y que fueron abandonadas por Victoria’s Secret en junio para trabajar con un nuevo grupo de modelos.

De hecho, como informó the New York Times, “los ángeles de Victoria’s Secret, esos avatares con cuerpos de Barbie y toda la ensoñación de playboy, se han ido. Sus alas, excitantes confecciones de pedrería y plumas que podían llegar a pesar casi 14 kilos, están acumulando polvo en los almacenes. El “Fantasy Bra”, con diamantes de verdad y otras piedras preciosas, ya no existe”.

“En lugar de eso, ahora hay siete mujeres famosas por sus logros y no por sus proporciones. Está Megan Rapinoe, la estrella del fútbol de pelo rosa de 35 años y activista por la equidad de género; Eileen Gu, una esquiadora de estilo libre chino-estadounidense de 17 años que participará en las olimpiadas; la modelo birracial de 29 años y defensora de la inclusión Paloma Elsesser, quien fue la mujer de talla 14 que posó para la portada de Vogue; y Priyanka Chopra Jonas, una actriz e inversionista de tecnología india de 38 años”.

SEGUIR LEYENDO: