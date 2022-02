Vuelta al Cole: los beneficios y promociones que ofrecen los bancos y los precios de los útiles escolares incluidos en Precios Cuidados

Hay diferentes descuentos para adquirir útiles escolares de manera más económica (Foto: Manuel Saldarriaga Quintero).

Ante la inminente vuelta a las clases, diferentes entidades bancarias de la Argentina ofrecen descuentos y beneficios para la compra de productos escolares. El Gobierno, por su parte, ya lanzó una canasta escolar con “Precios Cuidados” de más de 160 productos.

Cabe recordar que, en el marco del programa Vuelta al Cole +Precios Cuidados 2022, la Secretaría de Comercio Interior estableció valores de referencia para la canasta escolar. Se incluyeron más de 160 productos de 25 rubros, que se ofrecen desde el último 2 de febrero hasta el 31 de marzo tanto en librerías comerciales como en grandes cadenas de supermercados en todo el país.

En este contexto y frente al inicio del nuevo ciclo lectivo varios bancos decidieron ofrecer promociones y descuentos para la compra de útiles escolares. A continuación, las ofertas una por una:

Banco de la Nación Argentina

Desde noviembre del año pasado, todos los martes hasta el próximo 31 de marzo, hay promociones para adquirir productos en las librerías. El descuento, de un 25%, rige para compras realizadas en hasta 3 pagos que se abonen con las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Mastercard débito y débito Maestro, exclusivo para Jubilados emitidas por el BNA.

El tope máximo de devolución es de $500 por transacción. La devolución o reintegro se verá reflejada como un ajuste de crédito en el resumen de cuenta donde se visualice el importe total de la compra o hasta los dos resúmenes posteriores.

La oferta es válida para pagos realizados con tarjeta presente o a través de billetera BNA + MODO seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito o débito participantes. El beneficio no aplica a través de otras billeteras, plataformas de pago y/o portales de pago online. Exclusivo cartera de consumo.

“TNA (Tasa Nominal Anual) FIJA: 0,00% - TEA (Tasa Efectiva Anual) FIJA: 0,00% - CFT (Costo Financiero Total) 0,00%. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos publicados”, especificó la entidad bancaria.

Itaú

En la tienda Iupp del banco, todos los martes de febrero hay 25% de ahorro en uniformes, calzado, mochilas y artículos escolares. Además, hay tres cuotas fijas sin interés con tarjetas de crédito y débito en marcas seleccionadas, con un tope mensual de $3.000.

Asimismo, en el marco de las ofertas por la vuelta al cole, el próximo 15 de febrero habrá una promoción exclusiva para productos de deportes de primeras marcas bajo las mismas condiciones.

Santander

Con Banco Santander hay descuentos del 15% en Yenny, El Ateneo y Tematika.com, y además ofrece hasta tres cuotas sin interés. No hay un tope de reintegro. Estos beneficios aplican solo para clientes adheridos o suscriptos a Sorpresa Santander, con las tarjetas Santander Débito, Santander Visa y Santander Recargables. La oferta estará vigente hasta el 28/02/2022.

Macro

En la vuelta al colegio, Banco Macro ofrece diferentes opciones de beneficios y financiación. En indumentaria infantil y escolar los días 17,18 y 19 de febrero, los clientes tendrán 20% de ahorro y hasta seis cuotas sin interés en comercio adheridos con Tarjetas de Crédito Macro. El tope de devolución será de $5.000.

Con Macro Selecta, el beneficio será del 30% y habrá hasta seis cuotas sin interés. El tope de devolución será de $8.000.

En librerías, del 17 al 19 de febrero, habrá 10% de descuento, hasta seis cuotas sin interés y sin tope de reintegro. Este beneficio será válido en comercios adheridos.

Asimismo, si se abona con QR MODO con Tarjeta de Crédito Macro, hay 20% de ahorro adicional entre el 1 y el 28 de febrero. El tope de devolución es de $500 por transacción y de $2.500 por cliente por mes.

A la hora de comprar electro y tecnología en productos seleccionados, los clientes de Banco Macro podrán abonar con sus tarjetas de crédito en hasta 12 cuotas sin interés en Fravega, Musimundo, Megatone y Naldo. Este beneficio será válido entre el 14 y el 20 de febrero. Con Macro Selecta, habrá hasta 18 cuotas sin interés.

Además, entre el 14 y 20 de febrero, para compras online en Sony Store, Whirlpool y Kitchenaid, con tarjetas de crédito Macro habrá hasta nueve cuotas sin interés. Con Macro Selecta, el beneficio se amplía hasta 12 cuotas sin interés.

En Mercado Libre, por su parte, entre el 7 y el 13 de febrero, se podrá comprar con tarjetas de crédito Macro en hasta 12 cuotas sin intereses en productos seleccionados. Con Macro Selecta el beneficio se extiende a 18 cuotas sin interés.

Por último, con Macro Premia en productos seleccionados, es posible pagar en hasta 24 cuotas sin interés. Para conocer más detalles hay que ingresar a: https://macropremia.com.ar/

Se destaca la venta de teléfonos celulares, ya que habrá 24 cuotas sin interés y hasta 25% de ahorro abonando con Tarjeta de Crédito y Débito de Banco Macro. El tope de devolución será de $20.000 por transacción. Este beneficio estará vigente hasta el 14 de marzo.

Supervielle

En One Art, se puede ahorrar el 15% en tres cuotas fijas hasta el 28 de febrero. El tope de reintegro es de $400 por cuenta y por mes. Es válido todos los días para compras presenciales con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard y Tarjeta de débito Visa de Banco Supervielle S.A. (“El Banco”) en locales de la firma One Art adheridos. La promoción sólo aplica para clientes con paquete de productos del Banco y no es aplicable a tarjetas corporativas ni a tarjetas emitidas en origen por IUDÚ Compañía Financiera S.A.

En Cúspide se puede obtener un 10% de descuento en tres cuotas, sin tope de reintegro. Promoción válida todos los días hasta el 28 de febrero de 2022, para compras presenciales y telefónicas realizadas en locales de librerías Cúspide adheridos, con Tarjetas de Crédito VISA y MasterCard (“Las Tarjetas de Crédito”) de Banco Supervielle S.A.

A su vez en SBS Librerías también hay todos los días 10% de ahorro, en tres cuotas, hasta el 28 de febrero de 2022. No hay tope de reintegro. Rige para compras presencial y online realizadas en locales de librerías SBS adheridos, con Tarjetas de Crédito VISA y MasterCard.

La promoción de Cúspide y SBS Librerías solo es válida para clientes con paquetes de productos del Banco y no es aplicable a Plan Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 ni Ahora 18, ni a tarjetas corporativas ni a tarjetas emitidas en origen por IUDÚ Compañía Financiera S.A, tampoco es combinable con otras promociones vigentes.

Tanto en One Art como en Cúspide y SBS Librerías, los beneficios se aplican para compras en hasta tres cuotas sin interés: Tasa Nominal Anual (TNA): 0,00% Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,00% Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 0,00%.

Galicia

Todos los jueves -hasta el 31/03/2022- hay un 15% de ahorro en Librería Ana Pérez, con tarjetas Galicia Galicia Débito, Visa, Mastercard, American Express. Sin tope de reintegro. Puede haber locales que no participen de esta promoción y/o que no operen con alguna de las Tarjetas emitidas por Banco Galicia.

Del mismo modo, en Librería Argentum todos los jueves -también hasta el 31/03/2022- habrá descuentos del 15% con Tarjetas Galicia Galicia Débito, Visa, Mastercard, American Express. Sin tope de reintegro.

En Librería Ascorti todos los días habrá 10% de ahorro, por 100 puntos Quiero (con tope de reintegro de $220) y 25% de descuento con 530 puntos Quiero (con tope de $550). En tanto, con 1050 puntos Quiero, todos los días, el ahorro llegará a un 40% (con un tope de $880).

Credicoop

Los días 14 y 15 de febrero habrá un beneficio especial para la vuelta a clases. Con Tarjetas Cabal Credicoop se podrá acceder hasta un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en compras digitales en los sitios de Internet de los comercios participantes. Sin tope de reintegro.

Por otra parte, del 8 de febrero al próximo 14 de marzo con puntos Credicoop también habrá otros beneficios. Por ejemplo, con 465.000 puntos los clientes podrán adquirir una tablet Tungsten Max 10′ X-View (modelo 142200009. Proton Tungsten Max: Quadcore/HD IPS 10′/ Dual Camera/Android 10/ Bluetooth. Display LCD 10′. Resolución: 800x1280 pixeles. Android 10. Capacidad 32GB Flash. Lector Micro SD. Cámara Trasera: 2.0MP/Frontal: 0.3MP. Cargador AC y Cable USB).

Y con 94.900 puntos podrán recibir unos auriculares Philips Negros (modelo SHL5005/00. Micrófono para llamadas con manos libres. Controladores de 32mm. Almohadillas suaves y confortables. Banda sujetadora. Diseño plegable. Cable de 1.2m de largo. Garantía: un año. Origen: China), entre otros productos.

Precios Cuidados librería

A través del programa Vuelta al Cole de Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio lanzó una lista de productos que mantendrán su precio hasta finales de marzo de este año. En esta nueva edición del programa, la canasta vuelve a incorporar productos clave del rubro textil, como guardapolvos en todos los talles, pantalones y buzos de frisa y variedades de zapatillas.

Se trata de una lista renovada que “busca proteger los ingresos de las familias argentinas y garantizar que las chicas y los chicos de todo el país puedan comenzar las clases equipados con todos los útiles y artículos esenciales a precios acordados”, puntualizaron desde la secretaría que conduce Roberto Feletti mediante un comunicado.

Entre los útiles escolares, se destaca la caja de l ápices de colores, adhesivo sintético, repuesto de hojas rayadas o cuadriculadas, sacapuntas, cuadernos forrados, lapicera roller gel, resaltadores fluo, goma de borrar, tijera, carpeta, témperas, bolígrafo, juego de geometría (regla, escuadra, transportador), cuadernos de tapa dura, lapiz negro, cartucheras y liquido corrector, entre otros.

Además, la lista contiene productos específicos de cuidado contra el coronavirus, como varias presentaciones de alcohol en gel y barbijos descartables y de tela. Según la Secretaría de Comercio, los productos del acuerdo estarán disponibles hasta el 31 de marzo y podrán encontrarse en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Changomas, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), locales de Todo Moda y sucursales de Cooperativa Obrera.

Algunos precios incluidos en el programa Vuelta al Cole:

- Lápices de Color Cortos Innovation X12 (Carrefour) $145

- Lápices de Color Largos Filgo, X12 (Cooperativa Obrera) $145

- Lápices De Color Splash-Caja X 12 Largos (librerías) $181

- Set X12 Lápices de Color Faber Castell (Cencosud) $145

- Set X12 Lápices de Color Largos (Cencosud) $245

- Setx12 Lápices de Color Pinto Mini - Filgo

- Goma de borrar Maped, X2 (Cooperativa Obrera) $64,5

- Goma de Borrar Office Blanca (librerías) $28

- Cuaderno Tapa Dura (T/D) Rayado Azul 42 hojas (La Anónima) $135,7

- Cuaderno T/D N° 3 Gloria Forrado Azul 48 hojas Rayado (librerías) $349

- Cuaderno T/D 48 horas (Coto) $245

- Repuesto América 96 hojas Rayado/Cuadriculado (librería) $196

- Repuesto Gloria 96 hojas (supermercados) $121,7

- Barbijo Tricapa Descartable 3 Un (Walmart/Chango Más) $120

- Cubreboca de algodón (Todomoda) $300

