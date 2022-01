El ventrílocuo y el magnate: una serie sobre un santo y €32 millones del argentino Alejandro Roemmers que no aparecen

El español José Luis Moreno y el empresario argentino Alejandro Roemmers

La historia es un escándalo en España y tiene todos los condimentos para ser una película, o una serie. Sería una paradoja si se rodara: las sospechas sobre la grabación de una megaproducción en capítulos sobre la vida de un santo desataron una trama policial y judicial que involucra a un muy famoso productor de televisión, cómico y ventrílocuo que está acusado por presunta estafa y ser parte de una sociedad ilícita.

Se trata de José Luis Moreno y la trama tiene a la Argentina como protagonista. No es para menos: uno de los principales damnificados, y a quién Moreno lo habría estafado por unos 35 millones de euros –que podrían ser 50 millones–, es Alejandro Roemmers, empresario, escritor y uno de los herederos del emporio farmacéutico local, quien fue citado por la justicia española para declarar el próximo 9 de febrero.

El escándalo se desató a mediados del año pasado y fue llamado “Operación Titella”, títere en catalán, por el oficio con el que se hizo famoso Moreno, quien quedó detenido por varios días y tuvo que pagar una fianza de 3 millones de euros para quedar en libertad. La investigación inicial arrojó más de 50 detenciones, presuntamente integrantes de una red internacional de estafa y lavado de dinero. Los investigadores detectaron más de 700 sociedades sospechosas y establecieron cargos por lavado, estafa y asociación ilícita.

Una imagen de la grabación de Glow & Darkness

Moreno y Rommers son socios en Dreamlight, una productora que crearon en 2018 con el objetivo de hacer una megaproducción sobre la vida de San Francisco de Asís, a quien Roemmers admira y de quien se siente “custodio de su pensamiento”. La serie se llama “Glow and Darkness” (Resplandor y tinieblas) y estaban previstas cuatro temporadas, grabaciones en escenarios naturales de Italia, España Francia y Egipto, entre otros países, y un elenco de más de 1.500 actores y actrices. Se comenzó a rodar, pero quedó todo a medio camino por el momento. Rommers cree que parte de los 32 millones que aportó fueron desviados para otro uso, por eso sus abogados también pidieron embargos sobre los bienes de Martin Mester, un fisicoculturista y actor checo, ex amigo de Moreno, quien podría haber comprado una mansión en Praga con dinero sospechado de ser del empresario argentino.

Según El Español, la serie tenía un presupuesto de unos 280 millones de euros. En principio se habló de que contaría con estrellas como Joan Collins (Dinastía) y Jane Seymour (La doctora Queen) y que cada capítulo costaría 6 millones de euros, como “dos temporadas de The Crown, a tres de Juego de Tronos o a cuatro de House of Cards”, estimó el medio español. Según la web de Dreamlight, “innovación, calidad y eficiencia son los tres pilares fundamentales sobre los que se sostienen todos nuestros proyectos”.

“José Luis se ocupa del contexto histórico de la vida de Francisco, que es un momento de transición entre una época y otra, y a mí me queda lo que más me gusta, que son las palabras de Francisco, de su padre y sus amigos –había contado Roemmers sobre el proyecto a este diario–. Me siento un poco custodio de su pensamiento, me siento hermanado con él en muchas cosas, en su defensa de la naturaleza, en la sencillez del lenguaje para comunicar. He leído muchos libros sobre su vida. Francisco no era un hippie, como muchos piensan”, dijo Roemmers a La Nación en julio pasado.

José Luis Moreno, el protagonista de la "Operación Titella

Roemmers mantiene un perfil bajo sobre el tema y no respondió el llamado de Infobae. Si bien no está oficializado si comparecerá o no frente a la justicia española, todo hace pensar que sí lo hará. En agosto pasado, en la única aparición pública en la que habló del tema, dijo que la serie nunca fue un negocio para él. “Es una cruzada”, aseguró en el programa de televisión Cuatro al día. “Cuando uno hace un negocio, pone auditores, controles, se mueve de otra manera. Acá era una obra de corazón, era un mensaje de amor”, afirmó.

José Luis y Alejandro

Alejandro Roemmers nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1958. Es hijo de Alberto Werner Heinz Roemmers Wolter y Hebe Colman Miller, y nieto de Candelaria Nicolasa Wolter Alemán y Alberto José Roemmers Mueser, fundador del laboratorio. Su familia, según la revista Forbes, está en el top5 de las más ricas del país con un patrimonio de USD 2.200 millones.

Alejandro Roemmers, junto a sus padres y sus hermanos, durante la Oriental Party de su cumpleaños, hace casi cuatro años, en Marruecos

Su sitio web personal lo define como “empresario y escritor argentino que se caracteriza por ser innovador en sus formas y precursor en la introducción de los conceptos de ética, responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y espiritualidad en el ámbito de trabajo”.

Estudió en los colegios Goethe y San Juan el Precursor y luego viajó a España, donde culminó su bachillerato en el Colegio Santa María de los Rosales. Luego estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid y la UCA. “A los diecinueve años, recibió su Segundo Premio de Poesía de la Universidad Autónoma de Madrid”, destaca la web.

Es autor del libro de poesías “Soñadores, Soñad”, “Ancla Fugaz” (1995), “Más Allá” (2001) y “Como la Arena” (2006), entre otros. “En noviembre de 2008 presentó su libro de carácter espiritual “El Regreso del Joven Príncipe”, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Argentina. Ésta obra ha sido considerada por los descendientes de Antoine de Saint-Exupery como un complemento espiritual de ‘El Principito’”.

Dominic Andersen, el actor que interpreta a Francisco en la serie

Hace casi cuatro años fue noticia el fastuoso cumpleaños del empresario en Marruecos. Las celebraciones incluyeron un cóctel, dos fiestas, shows musicales y hasta una misa, duraron tres días. Cantó Ricky Martin en vivo. “Los artistas no cobraron, y los donativos de los invitados fueron destinados a causas benéficas”, dijeron en su entorno. Viajaron toda su familia y empresarios locales como Alejandro Bulgheroni, Cristiano Rattazzi, Daniel Sielecki, Carlos de Narváez, Agustín Pichot, Ana Rusconi y el modisto Gino Bogani, entre otros.

José Moreno, en tanto, nació en Madrid, en 1947. “Hasta 200 trajes en tres habitaciones convertidas en vestidores, dos piscinas, un puente de cristal, ocho pianos, tres despachos, columnas neoclásicas, mármol y caoba repartidos por 5.000 m2 hacen de la mansión de José Luis Moreno el último palacio digno de un faraón. Sirva el símil para explicar que las informaciones que continúan manando tras su detención en el marco de la Operación Titella revelan que tal pirámide fue construida a base de mentiras. De hecho, la vida inventada del ventrílocuo devenido en productor de éxito comenzó mucho antes de que el adjetivo presunto tiña todo párrafo de actualidad dedicado a él”. Así comienza una crónica de su vida que publicó el diario español La Vanguardia el año pasado.

Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller son algunos de los personajes con los que se hizo famoso en la televisión española hasta que, en los ‘90, se dedicó a la producción. En uno de sus programas presentó a la Cicciolina totalmente desnuda.

Otra imagen de Roemmers en su cumpleaños en 2018

A fines de 2007 saltó a la página de policiales, pero como víctima. Una banda de la mafia albano-kosovar asaltó su casa y lo tomaron como rehén con parte de su familia. La crónica dice que se negó a abrir sus cajas fuertes y lo hirieron con un hacha en su cabeza. Luego quedó involucrado en la muerte de una persona en el desprendimiento de mampostería de un teatro que administraba, estuvo mencionado en la causa por aportes en negro al Partido Popular y también en el Caso Palma Arena, con denuncias por corrupción en pabellón multideportivo en Palma de Mallorca.

“Moreno ha afirmado a lo largo de los años haber sido cantante, autor de decenas de libros, haber tenido tres matrimonios, haber conocido a la reina de Inglaterra... Pero lo cierto es que nadie sabe realmente en qué consiste su vida, y menos con su aversión a los actos públicos, las entrevistas y todo lo que suponga colocarse delante de los focos, lejos de su mansión”, dijo de Moreno Vanity Fair.

Ahora también está sospechado de haber estafado a un magnate argentino mientras grababan la historia de un santo.

