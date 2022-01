Un ex presidente del Banco Central de Irlanda pidió que el FMI deje de cobrarles tasas altas a países sobreendeudados

FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

El economista Patrick Honohan, ex presidente del Banco Central de Irlanda y miembro del Directorio del Banco Central Europeo, advirtió que si el Fondo Monetario Internacional (FMI) no establece una reducción de los sobrecargos en las tasas que deben afrontar los países altamente endeudados, se incrementarían los riesgos de forzar reestructuraciones de deuda y situaciones de default, en particular en países de ingresos medios, tal como es el caso de la Argentina.

De larga trayectoria académica en las universidades de gran prestigio, como la London School of Economics (LSE), Honohan expuso su posición en un artículo publicado por el Instituto Peterson de Economía Internacional, un importante think tank con sede en Washington.

Patrick Honohan, ex presidente del Banco Central de Irlanda

Bajo el título “El FMI debería suspender los recargos en las tasas de interés a los países endeudados”, a continuación se transcribe ese artículo en forma completa:

Con las tasas de interés moviéndose al alza, la experiencia pasada nos dice que los mercados emergentes y otros deudores bajo estrés enfrentarán tasas de interés que muy superiores a las tasas mayoristas de las economías avanzadas y financieramente sólidas. El miedo al default en los mercados emergentes también puede autocumplirse si los acreedores cobran primas de alto riesgo.

Para ayudar a evitar esta trampa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) necesita tomar la iniciativa en la protección de la sostenibilidad de la deuda al reevaluar su política sobre sobrecargos de tasas para los grandes préstamos que probablemente se necesitarán después de la pandemia.

A principios de enero, un grupo de progresistas del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU pidió a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que pusiera fin a la política de sobrecargos porque “desalienta la inversión en salud pública por parte de los países en desarrollo” y amenaza la recuperación económica mundial. Pero el Tesoro ha reiterado su apoyo a los sobrecargos, diciendo que es necesario para proteger la “integridad financiera” del FMI.

“Hay muchos países con niveles de deuda tan altos que un aumento en las tasas de interés dentro de los rangos históricos podría inclinarlos hacia cargas de deuda insostenibles, con consecuencias potencialmente dolorosas”

Con las tasas de interés aún bajas, a la mayoría de los países les ha resultado fácil pagar las deudas que han acumulado. Los servicios de la deuda pública en las economías emergentes de ingresos medios han estado funcionando en solo alrededor del 2 por ciento del PBI. Y la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20, que se prolongó hasta diciembre de 2021, permitió ganar tiempo a muchos países de bajos ingresos.

Pero ahora hay muchos países con niveles de deuda tan altos que un aumento en las tasas de interés dentro de los rangos históricos podría inclinarlos hacia cargas de deuda insostenibles, con consecuencias potencialmente dolorosas.

La media docena de casos de deuda en default en los últimos años puede ser un presagio de problemas peores. De hecho, unas tres docenas de países se encuentran en la lista del Banco Mundial de países con alto riesgo de sobreendeudamiento. Alrededor de 40 países tienen índices de deuda pública superiores al 100 por ciento de su PBI, incluida una docena de economías avanzadas. Incluso ignorando a los países más pequeños (con poblaciones por debajo de los cinco millones), todavía encontramos más de 20 economías emergentes o en desarrollo con una proporción superior al 80 por ciento.

Algunos de estos casos no se resolverán por completo sin una reestructuración de la deuda, algo que generalmente lleva años negociar, y la demora genera pérdidas de producción considerables.

“El miedo al default en los mercados emergentes también puede autocumplirse si los acreedores cobran primas de alto riesgo”

Otros casos pueden depender para su supervivencia de la confianza de los inversores o estar condenados si los acreedores no exigen una prima razonable en caso de incumplimiento. Lamentablemente, debido a la combinación de bajas tasas de interés y rápida acumulación de deuda en la pandemia, están presentes los factores para un pesimismo autocumplido en el que una prima de riesgo de default creciente lleva a un país directamente a ese default, que tanto acreedores como deudores quieren evitar. De hecho, al anticipar una trampa de expectativas tan autocumplidas, es probable que los inversores astutos se retiren, cerrando el acceso del país a las finanzas internacionales.

Los países que enfrentan tal riesgo buscarán la asistencia del FMI. El Fondo puede aprovechar el retorno de la financiación privada a los países cuya deuda es potencialmente sostenible mediante la aprobación de un programa de recuperación creíble. También puede ser un catalizador importante en la organización de reestructuraciones o moratorias de la deuda. Pero cuanto más endeudado está un país con un acreedor preferencial como el FMI, más deben temer los acreedores menores de una reestructuración de la deuda.

“El miedo al default en los mercados emergentes también puede autocumplirse si los acfeedores cobran primas de alto riesgo”

Irónicamente, sin embargo, el propio Fondo incorpora multas en las tasas de interés para los préstamos grandes o prolongados de las facilidades financieras que se ofrecen a los países de medianos ingresos en dificultades. En situaciones de deuda elevada sensibles a los intereses, estos recargos van en contra de la sostenibilidad de la deuda, especialmente si el cargo de interés del FMI se convierte en la base de referencia para el costo del cofinanciamiento de otros acreedores.[2]

El nivel de endeudamiento que activa los sobrecargos del FMI depende de la “cuota” del país miembro deudor. Los sobrecargos pueden llegar a ser altos para préstamos grandes, especialmente si se prolongan más allá de los tres años. En la práctica, se aplica un recargo del 2 por ciento a los préstamos de más del doble (en realidad, el 187,5 por ciento) de la cuota. Se agrega un punto porcentual adicional cuando el endeudamiento ha estado en curso por más de tres años. Con la tasa básica de los Derechos Especiales de Giro (DEG) actualmente en poco más del 1%, estos recargos elevan la tasa de cargo total al 4% anual.

Por supuesto, los sobrecargos están ahí por una razón, en particular para desalentar a los países de volverse demasiado dependientes de la asistencia del Fondo y para ayudar a garantizar que sus recursos renovables estén disponibles para todos los casos nuevos. Los sobrecargos incentivan el pago anticipado y el retorno a los préstamos del sector privado.

El FMI ha estado buscando otras formas de abordar el sobreendeudamiento relacionado con la pandemia. Por ejemplo, tiene un mecanismo para aliviar la deuda de países de bajos ingresos con sobreendeudamiento. Ha estado examinando el papel potencial de los instrumentos de deuda contingentes al estado.

“Cuanto más endeudado está un país con un acreedor preferencial como el FMI, más deben temer los acreedores menores de una reestructuración de la deuda”

Para evitar el pesimismo autocumplido que podría resultar en un default perturbador, es probable que otros acreedores también deban aceptar tasas de refinanciamiento más bajas. Sería más fácil para el FMI empujar a los otros acreedores en esta dirección si también cobra tasas más bajas. Incluso si tal reducción fuera solo temporal, podría aliviar una probable crisis de deuda posterior a la pandemia.

El FMI puede permitirse hacer esto. Es cierto que los sobrecargos han aportado una parte considerable de sus ingresos en los últimos años. Pero incluso sin ellos, aún tendría un ingreso neto de USD 600 millones en el último año fiscal y estaría en camino de obtener aún más este año.

La acción unilateral del Fondo no eliminaría por completo la amenaza de reestructuraciones de deuda, costosas y perturbadoras, pero ayudaría directamente y alentaría la acción de otros acreedores, públicos y privados.

Impulsado por el G20, el Directorio del FMI discutió recientemente el tema de los sobrecargos, pero solo insinuó una “revisión más holística y en el momento apropiado de las políticas de recargos”. Ahora parece ser un momento apropiado para actuar.

